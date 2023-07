Meilleurs fournisseurs Internet américains pour le streaming 2023

Si vous êtes collé à des services de streaming tels que Netflix, Max et Hulu, et que vous voulez la meilleure qualité de ces plates-formes, vous aurez besoin d’une connexion Internet rapide pour correspondre.

Cependant, savoir quels forfaits sont d’un bon rapport qualité-prix peut être un processus délicat. Heureusement, nous avons fait le tour des principaux fournisseurs d’accès Internet américains et dressé une liste des meilleurs forfaits disponibles actuellement.

Vous pouvez également vérifier quel est le meilleur plan Netflix pour vous.

Quelle est la meilleure vitesse Internet pour le streaming et les jeux ?

Eh bien, cela dépend du service que vous utilisez.

Sur le front du streaming, vous n’aurez pas nécessairement besoin de vitesses élevées si vous êtes sur les plans à moindre coût qui n’ont que du contenu HD (tels que Netflix Basic et Max Ad-Lite). Cependant, si vous voulez du contenu 4K et que vous avez plusieurs personnes dans votre foyer, cela change les choses.

Différentes plates-formes de streaming ont diverses recommandations pour les vitesses Internet. Netflix ne demande que 15 Mbps pour le contenu 4K sur son plan Premium, tandis que Disney+, Hulu et Prime Video demandent 25 Mbps. Max recommande cette vitesse comme minimum et dit que généralement tout ce qui dépasse 50 Mbps est le meilleur.

Des vitesses supérieures à 35 Mbps seront utiles si vous diffusez du contenu en direct tel que des sports via des plateformes comme ESPN +, YouTube TV et plus encore.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La plupart des jeux multijoueurs n’exigent pas de vitesses extrêmement lourdes – la FCC recommande une vitesse de téléchargement de 3 à 6 Mbps et une vitesse de téléchargement de 1 Mbps au minimum. Cependant, ceci est basé sur un appareil à la fois.

Ce nombre correspond à ce que recommandent des titres populaires tels que Fortnite, Overwatch et Fall Guys.

Si vous jouez dans le cloud, vous devriez opter pour quelque chose de plus élevé. Xbox Cloud Gaming recommande un minimum de 20 Mbps sur les consoles, tandis que Nvidia GeForce Now recommande au moins 15 Mbps pour 720p à 60 FPS et 25 Mbps pour 1080p à 60 FPS.

Lorsque les gens utilisent Internet en même temps, cela mettra plus de pression sur les vitesses, vous aurez donc besoin d’un plan qui peut convenir à tout le monde. Avec tout cela à l’esprit, voici les fournisseurs aux États-Unis qui proposent les meilleures offres à travers le pays.

Quel est le meilleur Internet pour le streaming aux États-Unis ?

Alors que certains fournisseurs peuvent offrir des vitesses de téléchargement folles de 10 000 Mbps, c’est vraiment exagéré. Nous avons plutôt pris en compte le prix et la disponibilité des fournisseurs et les avons répertoriés ci-dessous.

Notez que les plans répertoriés peuvent différer en termes de coûts selon l’endroit où vous vous trouvez aux États-Unis, alors assurez-vous de faire le tour avant de vous engager.

Réseau Xfinity 10G : 200 Mbps | 35 $ ​​par mois

Voir les forfaits Internet de Xfinity

Ce plan de Xfinity de Comcast est flexible, car il est verrouillé à 35 $ par mois pendant un an – mais les clients ne sont pas liés par un contrat, c’est donc une excellente option pour les locataires. 200 Mbps devraient être plus que suffisants pour le streaming et les jeux sur plusieurs appareils dans les foyers occupés.

Après la fin de l’année, le prix augmentera – même si vous pourrez peut-être négocier un accord par téléphone. Xfinity est disponible dans plus de 40 États, c’est donc l’un des fournisseurs les plus répandus de cette liste.

Si vous savez que vous serez dans un endroit à long terme, vous pouvez également opter pour le plan Connect More, qui offre les mêmes vitesses de téléchargement de 200 Mbps, mais sur un contrat plus long de 24 mois. Les coûts varient selon la région, mais commencent à partir de 25 $ par mois.

Xfinity propose des forfaits à partir de 20 $ par mois pour 75 Mbps et jusqu’à 1200 Mbps pour 70 $ par mois.

Fibre AT&T : 300 Mbps | 55 $ par mois

Voir les forfaits Internet d’AT&T

AT&T Fiber est disponible dans 21 États, et ce plan est sur un contrat de 12 mois. 300 Mbps est plus que suffisant pour plusieurs flux et jeux 4K – AT&T cite jusqu’à 10 appareils en cours d’utilisation. De plus, lorsque vous vous inscrivez, vous obtenez une carte-cadeau gratuite de 100 $.

Si la fibre n’est pas disponible là où vous vous trouvez, AT&T propose également un forfait Internet au même prix, bien que celui-ci ne soit fourni qu’avec des vitesses de téléchargement de 100 Mbps. Bien que cela soit encore suffisant pour le streaming et les jeux, ce n’est pas une aussi bonne affaire.

Les plans AT&T Fiber commencent à partir de celui-ci à 300 Mbps et vont jusqu’à 5 Gig pour 180 $ par mois.

Verizon Fios : 300 Mbps | 24,99 $ par mois

Voir les forfaits Internet de Verizon

Si vous êtes basé dans le nord-est, Verizon Fios est une excellente option de fibre. Ce forfait de 300 Mbps conserve ce prix pendant 24 mois et comprend une carte-cadeau Verizon en ligne de 50 $ avec achat.

Le plan 300Mbps est le plan d’ouverture dans cette gamme, et vous pouvez obtenir des vitesses allant jusqu’à 1 Gig pour 64,99 $ par mois.

Frontière : 500 Mbps | 49,99 $ par mois

Voir les forfaits Internet de Frontier

Frontier est disponible dans 25 États et est considéré comme une bonne option pour les ménages ruraux. Frontier déclare qu’il n’a pas de contrats annuels sur ses plans. Bien que ce soit une bonne flexibilité, vous devez faire attention à toute augmentation de prix.

Le plan de 500 Mbps devrait être suffisant pour le streaming à la maison, mais il existe des plans disponibles jusqu’à 5 Gig pour 154,99 $ par mois, si vous le souhaitez.

Médiacom : 100 Mbps | 19,99 $ par mois

Voir les forfaits internet de Mediacom

Mediacom propose l’un des forfaits les moins chers aux États-Unis, et ce 100 Mbps est idéal si vous recherchez simplement un forfait qui peut aider la famille à regarder Netflix à la maison. Il s’agit d’un contrat de 12 mois, alors gardez un œil sur les futures augmentations de prix.

C’est le plan d’ouverture de Mediacom – vous pouvez obtenir des vitesses allant jusqu’à 1 Go pour 59,99 $ par mois.

Meilleurs forfaits de services Internet et de streaming aux États-Unis

Alors que vos vitesses de téléchargement seront un facteur majeur dans le choix de votre fournisseur d’accès Internet, certains proposent également des forfaits décents avec des plateformes de streaming.

Voici nos choix parmi les meilleurs disponibles actuellement:

Verizon Fios : 1 concert avec Disney+ | 64,99 $ par mois

Voir les forfaits Internet de Verizon

Ce plan est idéal pour ceux qui ont beaucoup d’utilisateurs dans un foyer ou qui utilisent Internet pour des choses plus exigeantes, comme le streaming de jeux sur Twitch. De plus, vous bénéficiez de six mois de Disney + gratuitement sans publicité et d’une carte-cadeau de 100 $ avec achat sur ce plan. Disney + est la maison de Marvel, Star Wars et The Simpsons.

Spectre : 300 Mbps avec Peacock Premium | 49,99 $ par mois

Voir les forfaits Internet de Spectrum

Ce contrat de 12 mois de Spectrum n’est pas aussi compétitif que ses rivaux, mais vous bénéficiez gratuitement de 90 jours de Peacock Premium. Ce service de streaming comprend l’accès à de nombreux favoris NBC tels que Parks and Recreation, et propose des originaux tels que la série mystère Poker Face.

Frontière : 500 Mbps avec YouTube TV | 108 $ par mois

Voir les forfaits Internet de Frontier

Les clients de Frontier Fiber peuvent obtenir 15 $ par mois de réduction sur leur première année de YouTube TV, qui compte plus de 85 chaînes, six flux simultanés et constitue une excellente option pour les amateurs de sport.

Cela s’ajoute au contrat Internet (49,99 $ par mois), ce qui porte le total à un peu plus de 100 $ par mois. Bien que cela soit plus cher, c’est une option décente si vous envisagez de couper le cordon et que vous souhaitez une alternative au câble traditionnel.