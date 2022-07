Meilleurs forfaits téléphoniques prépayés en 2022

Alors que la plupart des Américains s’abonnent aux services directement d’AT&T, T-Mobile ou Verizon, un certain nombre de petits fournisseurs peuvent vous offrir un service solide à un tarif moins cher. Alors que les principaux opérateurs se concentrent désormais principalement sur les forfaits illimités, ces petits opérateurs proposent toujours une variété de forfaits avec des allocations de données définies – ou même un meilleur prix sur les données illimitées.

Il existe une tonne de fournisseurs, mais pour les besoins de cette histoire, je vais me concentrer sur quelques-uns : Boost Mobile, Cricket, Mint, Google Fi, Tracfone, Metro by T-Mobile, Verizon Prepaid et AT&T Prepaid. Étant donné que ces opérateurs proposent également de nombreuses options de forfait différentes, je vais également me concentrer sur les meilleures options pour moins de 5 Go de données, moins de 10 Go de données et forfaits illimités.

Vous achetez les données et y accédez avant de les utiliser. Les fournisseurs de forfaits prépayés vous permettent d’acheter en plusieurs tranches – 30 jours, 60 jours, 90 jours, six mois ou même une année complète – avec des prix variant souvent en fonction de la durée de votre engagement.

Il existe deux principaux modes de paiement pour le service téléphonique : le postpayé, où vous payez à la fin du mois, et le prépayé, où vous achetez le service avant d’utiliser votre téléphone. Les publicités que vous voyez pour AT&T, T-Mobile et Verizon concernent presque toujours des forfaits postpayés, tandis que les forfaits et les opérateurs dont nous parlons ici sont tous des forfaits prépayés.

Comme je l’ai noté lors de la couverture des meilleurs forfaits illimités, pour tirer le meilleur parti de votre offre, vous devez vous assurer que vous disposez de la couverture dont vous avez besoin. Il est donc difficile de donner une recommandation globale à un opérateur en particulier : le service de T-Mobile à New York est peut-être excellent, mais si vous êtes, par exemple, dans l’Iowa rural, Verizon est plus fiable.

Le plan comprend un accès 5G et 30 Go par mois de données haut débit (si vous passez à travers cela, vos données ralentiront jusqu’au début de votre prochain mois de facturation). Hotspot est également inclus, avec ces données extraites de votre allocation haut débit. Une chose à noter : vous devez configurer des paiements automatiques pour obtenir le tarif de 25 $ par mois.

Boost Mobile a ajouté un nouveau forfait illimité qui offre des appels, des SMS et des données illimités aux nouveaux utilisateurs pour 25 $ par mois, taxes et frais inclus. Contrairement au plan de 12 mois de Mint Mobile, notre choix précédent dans cet emplacement, le plan de Boost n’est pas lié à des incréments de 12 mois. Cependant, vous devez être un nouveau client Boost pour bénéficier de l’offre.

Il y a aussi 5 Go de données de point d’accès haut débit et des appels internationaux gratuits vers le Mexique et le Canada.

La compagnie de téléphone de Ryan Reynolds s’est fait un nom avec sa publicité originale, mais elle propose également l’une des meilleures offres de données illimitées que nous ayons vues. Pendant 12 mois, vous pouvez obtenir des appels, des SMS et des données illimités pour 30 $ par mois et par ligne. En cours d’exécution sur les réseaux de T-Mobile, vous obtenez 35 Go de données haut débit sur 5G et 4G LTE par mois, mais si vous le dépassez avant la réinitialisation de votre période de 30 jours, votre vitesse ralentira à la “vitesse 3G”.

Comme pour tous les plans, la valeur changera en fonction de vos besoins spécifiques et si ce réseau particulier fonctionne bien dans votre région. Google a mis à jour les forfaits illimités de son service de téléphonie mobile Fi, ce qui non seulement réduit le prix mensuel, mais ajoute également quelques fonctionnalités utiles. Bien que son prix de 50 $ pour une ligne soit bien supérieur à celui de Mint, si vous avez trois lignes ou plus, vous pouvez économiser un peu.

Appelé Simply Unlimited, le forfait coûte 25 $ par ligne par mois avec trois lignes et tombe à 20 $ par mois si vous avez quatre lignes ou plus. Il comprend maintenant 35 Go de données haute vitesse ainsi que des appels, des SMS et des données au Canada et au Mexique. Le plan offre également désormais 5 Go de données de point d’accès, bien qu’il s’agisse d’un plafond “dur” où la fonction de point d’accès s’arrête après l’utilisation de 5 Go, par opposition au ralentissement des données.

Autres options: Au-delà de ces deux fournisseurs, Boost Mobile propose cette promotion pour trois lignes que nous avons mentionnées, offrant 35 Go de données haut débit par ligne pour 90 $ par mois. Après ce point, vos vitesses “seront réduites pour le reste du mois”. Entre les deux, nous recommandons Google Fi car il est moins cher.

Cricket a également une option similaire qui coûte 30 $ par ligne, mais si vous avez quatre ou cinq lignes, le prix par ligne tomberait à 25 $ par ligne et par mois (100 $ par mois pour quatre lignes, 125 $ pour cinq lignes). C’est toujours plus cher que l’offre mise à jour de Fi et Cricket n’offre pas de données de point d’accès mobile avec ces plans.

Cricket dit qu’il “peut ralentir temporairement la vitesse des données si le réseau est occupé”, tandis que Google dit qu’il ralentira les données si vous dépassez 35 Go en un mois.

Trackfone n’offre pas de forfait de données illimité traditionnel. Les options prépayées de Verizon et AT&T commencent à 50 $ par mois avec paiements automatiques (65 $ sans). L’accord de Verizon vous oblige également à vous engager sur 10 mois ou plus.