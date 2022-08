Meilleurs forfaits téléphoniques bon marché : Alternatives abordables à Verizon, AT&T et T-Mobile

Comme l’inflation continue d’augmenter aux États-Unis, vous êtes peut-être à la recherche de moyens d’économiser de l’argent. Et bien que la plupart des gens ne puissent pas se permettre d’abandonner un téléphone portable, vous pourrez peut-être obtenir un meilleur rapport qualité-prix en passant à un opérateur plus économique.

Il existe de nombreuses façons de le faire en 2022, des opérateurs prépayés tels que Mint Mobile aux efforts mobiles des câblodistributeurs comme Xfinity Mobile de Comcast et Spectrum Mobile de Charter. Tous pourraient être moins chers qu’un forfait illimité d’AT&T, Verizon ou T-Mobile.

Bien qu’il existe des dizaines d’options, j’en ai énuméré quelques-unes à considérer, ainsi que d’autres façons d’économiser sur votre facture. Cet espace peut rapidement devenir difficile à manier, donc, comme pour certaines des autres couvertures des opérateurs sans fil de CNET, je vais me concentrer sur les options pour une seule ligne et pour ceux qui recherchent quatre lignes.

Pour obtenir la meilleure offre, vous devez vous assurer d’avoir la couverture dont vous avez besoin. Réduire les coûts n’aidera pas si cela signifie que le service ne fonctionnera pas.

Les variables géographiques complexes à travers les États-Unis rendent difficile pour nous de donner une recommandation globale d’un transporteur en particulier. Le service de T-Mobile à New York est peut-être excellent, mais si vous êtes dans l’Iowa rural, Verizon pourrait être plus fiable.

Bien que votre kilométrage puisse varier, la bonne nouvelle est que ces réseaux se développent et s’améliorent tout le temps, en particulier alors que les trois principaux acteurs se précipitent pour couvrir les États-Unis avec la 5G. Il est tout à fait possible qu’il y a dix ans, vous ayez laissé un réseau se plaindre de son service clairsemé, mais maintenant il a été renforcé en raison de cette course pour acquérir des clients.

Si vous connaissez des amis ou de la famille dans votre région qui utilisent déjà le transporteur que vous envisagez, renseignez-vous sur leur expérience. Vous pouvez également vous rendre dans le magasin d’un opérateur et voir s’il propose des moyens gratuits d’essayer le service avant de basculer, comme le test Drive de T-Mobile. En utilisant le programme similaire de Visible, vous pouvez essayer le réseau de sa société mère Verizon.

En ce qui concerne les opérateurs prépayés et les options mobiles des câblodistributeurs, vous devez également vérifier quel réseau ils utilisent. Mint Mobile, par exemple, fonctionne sur le service de T-Mobile tandis que Xfinity Mobile de Comcast et Spectrum Mobile de Charter utilisent Verizon. Dans ces cas, le téléchargement de l’une des deux applications ci-dessus peut être un moyen rapide et facile d’essayer la couverture de T-Mobile ou de Verizon dans votre région avant de changer.

Nous avons ici une liste de quelques-uns des principaux fournisseurs alternatifs et des réseaux sur lesquels ils fonctionnent. Maintenant, sur les pics.

Le plan comprend un accès 5G et 30 Go par mois de données haut débit (si vous passez à travers cela, vos données ralentiront jusqu’au début de votre prochain mois de facturation). Hotspot est également inclus, avec ces données extraites de votre allocation haut débit. Une chose à noter : vous devez configurer des paiements automatiques pour obtenir le tarif de 25 $ par mois.

Boost Mobile a ajouté un forfait illimité qui offre des appels, des SMS et des données illimités aux nouveaux utilisateurs pour 25 $ par mois, taxes et frais inclus. Contrairement au plan de 12 mois de Mint Mobile, notre choix précédent dans cet emplacement, le plan de Boost n’est pas lié à des incréments de 12 mois. Cependant, vous devez être un nouveau client Boost pour bénéficier de l’offre.

Visible de Verizon a une tournure sur les plans familiaux appelés “Party Pay”, où chacun paie sa propre facture même s’ils sont regroupés. Dans le cadre de ce système, vous pouvez obtenir des appels, des SMS et des données illimités pour 25 $ par mois. Étant donné que chacun paie seul, vous pouvez vous associer à des amis et ne pas être responsable de leurs factures. Il y a même les discussions Reddit pour vous aider à vous associer à des personnes aléatoires sur Internet et à économiser.

Il y a aussi 5 Go de données de point d’accès haut débit et des appels internationaux gratuits vers le Mexique et le Canada.

La compagnie de téléphone de Ryan Reynolds s’est fait un nom avec sa publicité originale, mais elle propose également l’une des meilleures offres de données illimitées que nous ayons vues. Pendant 12 mois, vous pouvez obtenir des appels, des SMS et des données illimités pour 30 $ par mois et par ligne. En cours d’exécution sur les réseaux de T-Mobile, vous obtenez 35 Go de données haut débit sur 5G et 4G LTE par mois, mais si vous le dépassez avant la réinitialisation de votre période de 30 jours, votre vitesse ralentira à la “vitesse 3G”.

Sarah Tew / Crumpe

Le service de téléphonie mobile de Google a récemment fait l’objet d’une refonte des prix qui en fait une alternative beaucoup plus attrayante aux principaux fournisseurs. Pour une famille de quatre personnes, vous pouvez désormais obtenir son forfait Simply Unlimited pour 80 $ par mois (20 $ par mois, par ligne) qui comprend non seulement des appels, des SMS et des données illimités, mais également 5 Go de point d’accès mobile. L’itinérance est également gratuite au Canada et au Mexique, bien que les taxes et les frais ne soient pas inclus dans le prix affiché.

Google Fi fonctionne sur les réseaux de T-Mobile et US Cellular et son service inclut un accès 5G, mais nous devons noter que les iPhones fonctionnant sur Google Fi ne peuvent pas utiliser la 5G.