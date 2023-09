Meilleurs forfaits de données illimités pour septembre 2023

Voir chez T-Mobile T-Mobile Essentials Saver : 50 $ pour 1 ligne Meilleur rapport qualité-prix pour une seule ligne Voir chez AT&T Plan AT&T Value Plus : 50 $ pour 1 ligne Finaliste pour la valeur sur une seule ligne Voir chez T-Mobile T-Mobile Essentials Saver pour 2 lignes, T-Mobile Essentials pour 3 lignes ou plus Meilleur rapport qualité-prix (avec plusieurs lignes) Voir chez Verizon Verizon Unlimited Welcome : 65 $ pour 1 ligne, 120 $ pour 4 lignes Deuxième pour la valeur (plusieurs lignes) Voir chez Verizon Verizon Unlimited Welcome : 75 $ pour 1 ligne, 130 $ pour 4 lignes Idéal pour les avantages

Peu importe que votre téléphone préféré soit le dernier iPhone ou que vous préfériez le dernier Galaxy, Pixel ou autre Android, pour tirer le meilleur parti de votre appareil, vous aurez besoin d’un bon forfait de données illimité. Malheureusement, lorsqu’il s’agit de trouver le « meilleur » forfait illimité global, les choses peuvent devenir difficiles. Contrairement à internet à la maison services, où vos options sont souvent limitées par votre emplacement, la plupart des personnes vivant aux États-Unis ont le choix entre tous les principaux concurrents et opérateurs.

Et avec autant d’options différentes, il peut être difficile de déterminer lesquelles offrent vraiment un bon rapport qualité-prix, d’autant plus que les opérateurs aiment faire des déclarations audacieuses sur les performances et la couverture à différents prix.

Je couvre l’industrie du sans fil depuis plus d’une décennie et pour vous aider à identifier les meilleurs forfaits de données illimitées, je vais me concentrer sur les trois principaux opérateurs – Verizon, T-Mobile et AT&T – en passant au peigne fin l’industrie du sans fil. plusieurs forfaits illimités postpayés sont disponibles pour trouver ceux qui offrent le plus d’avantages et de valeur pour les lignes simples et pour les familles de quatre personnes, afin que vous puissiez trouver le meilleur forfait pour vous et votre budget.

Connaissez votre région



Avant de passer aux plans, pour obtenir la meilleure offre, vous devez vous assurer que vous disposez de la couverture dont vous avez besoin. Il nous est donc très difficile de donner une recommandation générale sur un transporteur donné. Le service de T-Mobile à New York est peut-être excellent, mais si vous résidez dans une région rurale de l’Iowa, Verizon est plus fiable.

Même si votre parcours peut varier, la bonne nouvelle est que ces réseaux se développent et s’améliorent constamment, d’autant plus que les trois principaux acteurs se battent pour couvrir les États-Unis de 5G. Il est fort possible que vous ayez quitté un réseau il y a dix ans en se plaignant de la rareté de son service, mais qu’il se soit maintenant renforcé grâce à cette course à l’acquisition de clients.

Si vous connaissez des amis ou de la famille dans votre région qui utilisent déjà le transporteur que vous envisagez, renseignez-vous sur leur expérience. Vous pouvez également vous rendre dans le magasin d’un opérateur et voir s’il propose des moyens gratuits d’essayer le service avant de passer au service, par exemple Pass réseau de T-Mobile. Verizon propose un programme « Test Drive » similaire de 30 jours tandis que le service prépayé Cricket a déployé son propre programme d’essai qui vous permet d’échantillonner le réseau du parent AT&T.

Connaissez vos offres et réductions



Une autre chose à garder à l’esprit : les réductions. Tous les transporteurs offrent des réductions supplémentaires auxquelles vous pourriez avoir droit, en fonction de votre employeur, de votre statut militaire, de votre statut d’étudiant ou de votre âge.

Les premiers intervenants, les militaires, les anciens combattants, les infirmières et les enseignants peuvent bénéficier de réductions sur tous les principaux transporteurs. Verizon a des réductions pour les étudiants, tandis que l’avantage Work de T-Mobile pourrait bénéficiez de 15 % de réduction sur le prix mensuel d’un forfait Go5G Plus ou Go5G NextAT&T proposant un programme similaire pour ses Forfaits Premium illimités qu’il appelle Signature. AT&T propose également une promotion pour les enseignants qui offre 25% de réduction sur ses derniers forfaits illimités.

Si vous avez 55 ans ou plus, vous pourriez également avoir droit à un forfait à prix réduit : T Mobile propose des forfaits à prix réduit dans tout le pays pour aussi peu que 55 $ par mois pour deux lignes, et Verizon et AT&T offrent des options similaires – mais uniquement pour les résidents de Floride.

Il convient également de noter que certains opérateurs, en particulier Verizon à l’heure actuelle, annoncent parfois sur leurs sites Web des tarifs différents destinés aux changeurs. Une promotion en cours chez l’opérateur offre une réduction sur le forfait mensuel, mais uniquement si vous passez à Verizon et apportez votre propre téléphone (sans en échanger ni en financer un nouveau selon un plan de versement). Nos recommandations ci-dessous reflètent le tarif réel en dehors de ces promotions très spécifiques.

Passons maintenant aux choix.

Meilleurs forfaits de données illimités de 2023



Sarah Tew/CNET Avantages: Le réseau 5G de T-Mobile est solide, le plan comprend 50 Go de données régulières à haut débit aux États-Unis ainsi que certaines données de points d’accès. En savoir plus

James Martin/CNET Avantages: Tarif moins cher pour le service AT&T pour une ligne. En savoir plus

Sarah Tew/CNET Avantages: Le réseau 5G de T-Mobile comprend 50 Go de données haut débit régulières aux États-Unis ainsi que la possibilité d’utiliser les téléphones comme point d’accès. En savoir plus

Sarah Tew/CNET Avantages: Le réseau 4G LTE de Verizon constitue une épine dorsale solide, peut toujours bénéficier d’avantages et peut « mélanger et assortir » les forfaits. En savoir plus

Sarah Tew/CNET Avantages: Le réseau 4G LTE de Verizon constitue une épine dorsale solide, peut toujours bénéficier d’avantages et peut « mélanger et assortir » les forfaits. En savoir plus

Angela Lang/CNET T-Mobile Magenta & Magenta Max pour 1 ou 2 lignes, Go5G et Go5G Plus pour 3+ Finaliste pour les avantages

Avantages: T-Mobile dispose d’un réseau 5G solide, les taxes et les frais sont inclus dans le prix de la vignette, des avantages solides comme Netflix et les données internationales. En savoir plus

En savoir plus sur les forfaits de données illimités et les avantages



Les forfaits illimités d’AT&T n’offrent plus beaucoup d’avantages. L’opérateur offrait auparavant un abonnement gratuit à Max avec sa meilleure offre Unlimited Elite (85 $ pour une ligne, 50 $ par mois si vous avez quatre lignes), mais il s’est débarrassé de l’option début juin 2022.

Il convient également de rappeler que les avantages des opérateurs – comme Verizon et le forfait Disney ou les offres T-Mobile de Netflix, Paramount Plus, ViX Plus et Apple TV Plus – sont souvent limités à un abonnement par compte, et non à un pour chaque ligne que vous utilisez. avoir.

FAQ sur les forfaits de données illimités

Si vous utilisez T-Mobile, tous vos forfaits sont illimités et Verizon ne permet plus aux nouveaux utilisateurs de s’inscrire à un forfait de données partagé. Seul AT&T propose encore des forfaits de données à plusieurs niveaux. En savoir plus

Les données illimitées sont-elles vraiment illimitées ? C’est vrai, mais les vitesses que vous obtenez peuvent varier en fonction de votre forfait et de la quantité de données que vous utilisez au cours d’un mois donné. Alors que dans le passé, les opérateurs ralentissaient ou « limitaient » vos vitesses si vous dépassiez une certaine limite (généralement plus de 22 Go de données en un mois) pour le reste de votre cycle de facturation, aujourd’hui, les trois principaux fournisseurs déclarent qu’ils ne le feront que cela. dans des cas particuliers. En savoir plus

Un point d’accès, ou la possibilité de partager la connexion de votre téléphone avec d’autres appareils, varie en fonction du forfait dont vous disposez. Certains, comme Value Plus d’AT&T et Unlimited Welcome de Verizon, ne l’incluent pas du tout, tandis que d’autres, comme Unlimited Starter d’AT&T et Essentials et Magenta de T-Mobile, offrent des quantités limitées d’accès haut débit avant de limiter les performances de votre point d’accès à Vitesses « 3G » ou « 2G ». En savoir plus

Nous continuerons à mettre à jour cet article à mesure que de nouveaux forfaits illimités et de meilleures offres apparaîtront. En attendant, si vous connaissez une meilleure offre de forfait sans fil ou si vous avez vos propres favoris, envoyez-moi un message sur Twitter. @eliblumenthal.

