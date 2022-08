Meilleurs Fitbits à acheter dès maintenant

Fitbit propose des trackers de fitness portables qui vous aident à surveiller votre activité et votre santé pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness. Avec plus de deux douzaines de modèles disponibles, il peut être difficile de déterminer quel est le meilleur Fitbit pour vous et vos besoins. C’est là que nous intervenons.

CNET a examiné de nombreux appareils de Fitbit, le Appartenant à Google entreprise qui a tellement de gens enthousiastes à l’idée de suivre leurs pas. Cela inclut le suivi du sommeil, le suivi des activités, la surveillance et le suivi de la fréquence cardiaque et le suivi du stress. Que vous fassiez des achats de cadeaux ou que vous parcouriez simplement les différentes options, voici un tour d’horizon des meilleurs Fitbits disponibles actuellement.

Le Charge 5 suit des éléments tels que votre fréquence cardiaque via une application de lecture ECG, votre niveau de stress via un capteur d’activité électrodermique, ainsi que votre niveau d’oxygène dans le sang et la température de votre peau. Il suit également vos habitudes de sommeil, y compris les rythmes respiratoires, les phases de sommeil et l’agitation. Le Charge 5 surveille plus de 20 activités physiques différentes, y compris la natation (il est résistant à l’eau), le yoga et le cyclisme. Il dispose également d’un GPS intégré, idéal pour les coureurs et de 20 modes d’exercice.

Une note sur l’abonnement Premium de Fitbit : Pour 10 $ par mois ou un paiement unique de 80 $ pour un an, l’abonnement Premium de Fitbit peut vous donner plus d’informations sur vos habitudes de sommeil et de stress, ainsi que sur des choses telles que la méditation guidée et les entraînements. La Versa 3 est livrée avec un essai Premium de trois mois et la Charge 5 est livrée avec une période de six mois. Pour savoir si Fitbit Premium en vaut la peine, consultez ce guide.

Le Fitbit Sense, plus cher, fournit plus de données sur la santé, mais la pertinence de toutes les données que Sense vous donne peut être sans objet, selon que vous savez lire les dossiers médicaux. Vous économiserez de l’argent et perdrez peu en optant plutôt pour la montre intelligente Versa 3.

La Versa 3 est une smartwatch Fitbit qui combine les meilleures fonctionnalités du tracker Charge 5 avec l’aspect “prendre des appels sur votre poignet” d’une smartwatch plutôt qu’un simple tracker de fitness. Bien que la meilleure smartwatch de Fitbit et la meilleure alternative Apple Watch ne soient peut-être pas aussi intelligentes que ses concurrents Apple ou Galaxy Watch, elles se couplent avec un Android ou un iPhone et peuvent également être couplées avec Alexa ou Google Assistant. L’une des meilleures caractéristiques de la Versa 3 est sa longue durée de vie de la batterie – jusqu’à six jours sans l’affichage “toujours allumé” et avec une utilisation modérée. (L’Apple Watch, à titre de comparaison, a une autonomie de batterie moins qu’idéale d’un jour et demi.)

L’Inspire 2 n’a pas de GPS, et il n’inclut pas de fonctionnalités spéciales telles que la possibilité de mesurer votre niveau d’oxygène dans le sang, mais ce tracker est une excellente introduction (et plus abordable) au suivi de la condition physique si vous ou quelqu’un que vous connaissez est intéressés par le suivi de leurs informations de santé. L’abonnement inclus de l’Inspire 2 à Fitbit Premium est également beaucoup plus généreux que les autres modèles Fitbit.

Le Fitbit Inspire 2 est l’appareil le moins cher pour les adultes, et il fait le travail. Le Fitbit “facile” suit les éléments essentiels de la santé, notamment les minutes de la zone active et la fréquence cardiaque. L’Inspire 2 est livré avec un abonnement premium d’un an afin que vous puissiez débloquer des informations et des programmes de santé personnalisés pour vous aider à améliorer votre nutrition, votre sommeil et d’autres aspects de la santé.

Fitbit

Si vous voulez compter vos pas et avoir l’air de porter des bijoux au lieu d’un appareil de fitness, le Fitbit Luxe est fait pour vous. Il offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que les autres Fitbits, telles que les entraînements basés sur des objectifs, mais il le fait sous une forme plus petite et plus à la mode qui pourrait être la meilleure pour les poignets plus petits. (La conception en général est plus petite, de sorte que le texte sur l’écran de la montre peut également être trop petit pour que certaines personnes puissent le lire.)

Outre son apparence plus élégante, la plus grande différence entre le Luxe et les autres modèles pourrait être l’accent mis sur le suivi général du bien-être par rapport à des données de santé plus spécifiques. Lorsque le Luxe calcule votre taux de stress, par exemple, il utilise les niveaux d’activité, le sommeil et la fréquence cardiaque au lieu d’un capteur d’activité électrodermique comme on le voit dans le Charge 5 et le Sense.