Meilleurs films sur HBO Max en mai 2021

Les suites ne sont pas toujours à la hauteur des films originaux – mais IT: Chapitre 2 est tout aussi effrayant et bizarre que le film original. Reprenant la seconde moitié du roman de Stephen King, les enfants de Derry ont grandi et retournent en ville pour affronter Pennywise et mettre fin une fois pour toutes à la tyrannie du monstre. Pour en savoir plus, lisez notre examen complet de l’informatique: Chapitre 2.