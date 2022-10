Meilleurs films sur Disney Plus UK en octobre 2022

Disney Plus regorge de films brillants, des animations classiques aux derniers films Star Wars et Marvel.

Le lancement de la sous-marque Star au Royaume-Uni a encore poussé la plate-forme, avec une bibliothèque massive – et en expansion – de films de la 20th Century Fox, que Disney a rachetée il y a quelques années. Cela a ouvert la bibliothèque bien au-delà des favoris de la famille pour lesquels Disney lui-même est le plus connu.

Tout cela signifie qu’il y a absolument beaucoup de choix, laissant même les meilleurs d’entre nous bloqués par cette redoutable panique du service de streaming : qu’est-ce que je regarde réellement !?!

C’est là que nous intervenons. Des animations de la vieille école aux favoris de l’action en direct – et bien sûr tout de Pixar, Star Wars, et Marvel – nous avons fait de notre mieux pour sélectionner les meilleurs films que nous avons trouvés sur Disney+ jusqu’à présent. Cela inclut des exclusivités récentes comme Soul et l’un des derniers ajouts de Marvel, Doctor Strange 2.

Si vous recherchez une série plutôt qu’un long métrage, jetez un coup d’œil aux meilleures émissions de télévision sur Disney Plus et gardez également un œil sur les films qui arriveront sur Disney Plus à l’avenir.

Le roi Lion

Disney

C’est Disney à son meilleur. Des chansons emblématiques, une belle animation 2D et une histoire qui vous fera littéralement sangloter à chaque fois que vous la regarderez (non, juste nous ?), alors que vous suivez l’héritier du royaume, Simba. Le remake réaliste de 2019 est également au service, mais l’original le fait exploser de toute façon.

Haute fidélité

John Cusack est phénoménal dans ce classique de 2000 sur un propriétaire de magasin de musique misanthrope travaillant à travers ses relations passées pour comprendre où ils se sont tous trompés. Il a depuis été inversé par sexe pendant un

émission de télévision avec Zoe Kravitz (que vous trouverez également sur Disney +), mais l’original est difficile à battre – et tout aussi intéressant pour l’une des rares performances de Jack Black qui est insupportable intentionnellement.

Spiderman 2

Images Sony

Bien avant l’arrivée du MCU, Spider-Man 2 était largement considéré comme le meilleur film de super-héros de tous les temps. Et (chuchotez-le) il a probablement encore une chance. Disney a enfin obtenu les droits d’apporter la plupart des films plus anciens de Spidey au streaming, mais cette épopée de Doctor Octopus est la meilleure du groupe, et grâce à un mélange judicieux de CGI et d’effets pratiques, elle n’a guère vieilli d’un jour.

Grand Héros 6

Cette collaboration entre l’animation Disney et Marvel aboutit au rêve d’un geek. Big Hero 6 comprend six (allez comprendre) super-héros aléatoires, y compris le grand et adorable robot gonflable Baymax. Nous vous défions de regarder et de ne pas pleurer.

La mouche

L’un des films d’horreur les plus noueux présentés sur Disney + (dans le cadre de son catalogue Star), The Fly est sans doute l’opus magnum de David Cronenberg: une horreur corporelle par excellence, avec suffisamment de suintement, de suintement et de desquamation pour que vous ne ressentiez plus jamais la même chose à propos de cette petite démangeaison sur votre cuisse. Avoir Jeff Goldblum et Geena Davis comme couple puissant des années 80 au cœur de tout cela ne fait pas vraiment de mal non plus.

Paddington 2

Le premier Paddington est génial, mais le second est parfait – et utilement, en ce moment, ils sont tous les deux sur Disney +, il n’est donc même pas nécessaire de choisir. Une partie de réflexion sur le complexe pénitentiaire, une partie d’une opportunité pour Hugh Grant de se pavaner avec ses trucs burlesques, et 100% garanti de vous faire sangloter (dans le bon sens).

La connexion française

Si vous avez besoin d’une bonne raison de regarder The French Connection, c’est qu’il continue peut-être la poursuite en voiture la plus influente jamais consacrée au celluloïd. Quoi qu’il en soit, c’est un fantastique crime à combustion lente, mais la pression du bâtiment est libérée lorsque le détective de Gene Hackman, Doyle, envoie sa voiture dévaler les rues de New York – sur certains plans, évitant de vrais piétons – à la poursuite d’un criminel dans un train surélevé.

Doctor Strange dans le multivers de la folie

Disney

L’un des derniers films MCU – et un élément clé de la phase quatre de la franchise – Multiverse of Madness voit Marvel entrer dans l’horreur pour la première fois, aidé en grande partie par le réalisateur d’Evil Dead, Sam Raimi. C’est étonnamment épouvantable pour un film Marvel, et inclut plus de talent de réalisateur de Raimi que ce que nous avons l’habitude de voir depuis le studio, ce qui donne l’impression d’un changement de rythme bienvenu par rapport au MCU.

Star Wars : Les Derniers Jedi

C’est peut-être un choix controversé, mais The Last Jedi est de loin le meilleur film de la dernière trilogie Star Wars de Disney et le meilleur de la franchise depuis Empire (que vous trouverez également sur cette liste, bien sûr). Il est assez intelligent pour se débarrasser d’une partie du poids mort de la série et trouver de nouveaux aspects de la mythologie à explorer, présente une finale appropriée à l’arc de Luke Skywalker et possède peut-être le visuel le plus frappant de tous les films d’une galaxie lointaine, très lointaine.

Qui veut la peau de Roger Rabbit?

Roger Rabbit était une première du genre : réunir de vrais acteurs avec certains des dessins animés les plus emblématiques, dont Jessica Rabbit et Bugs Bunny. Il présente également Christopher Lloyd dans le rôle du méchant du film, Judge Doom. En guise d’avertissement, vous ne le verrez plus jamais comme Doc de Retour vers le futur après cela. Il est terrifiant.

Extraterrestre

Lorsque Disney a annoncé qu’il ajouterait le catalogue arrière de Fox à Disney+, la première question de beaucoup de gens était : “Même Alien !?”

Et apparemment, ouais, même Alien. Et pas seulement Alien, mais aussi toutes ses suites, bonnes et mauvaises – à l’exception de l’abyssal Aliens vs. Predator : Requiem.

Âme

L’âme est fermement à l’extrémité étrange du spectre Pixar – il s’agit d’un musicien de jazz d’âge moyen qui obtient enfin sa grande chance… puis meurt. Et ce ne sont que les cinq premières minutes.

Ce qui suit est une étrange méditation sur la vie et l’au-delà, avec Jamie Foxx dans le rôle de Joe récemment décédé – désespéré de retourner dans son corps – et Tina Fey dans le rôle d’une jeune âme gênante qui l’accompagne. C’est idiot, doux, drôle, poignant, et plus encore. En termes simples : il a une âme.

Thor : Ragnarok

Les deux premiers films de Thor n’ont jamais vraiment tiré le meilleur parti du potentiel évident du personnage, mais avec Thor: Ragnarok, le réalisateur Taika Waititi a eu le champ libre pour rendre les choses bizarres. Le principal coup de génie a été de le transformer en une comédie de copains avec Hulk, mais n’oublions pas la méchante reine gothique de Cate Blanchett, l’icône queer de Tessa Thompson, Valkyrie, ou Flash Gordon de Jeff Goldblum, rejetant la règle extraterrestre. Probablement le meilleur film MCU à ce jour, ce qui veut dire quelque chose.

Suivi Thor: Love and Thunder est maintenant aussi sur D +, mais ce n’est certainement pas aussi bon que celui-ci.

Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl

D’accord, la série Pirates des Caraïbes a probablement duré un peu trop longtemps et semble maintenant susceptible de recevoir le redoutable traitement de redémarrage. Cependant, ce classique des années 2000 est le summum des films de pirates, avec le thème le plus nautique de Hans Zimmer, et juste ce qu’il faut de ridicule. Ignorez simplement tout ce qui est venu après.

Bambí

Appelez-nous des masochistes pour avoir inclus celui-ci, mais si vous recherchez un nettoyage émotionnel, alors Bambi est un must. Le jeune faon Bambie s’aventure dans la forêt avec ses amis Thumper et Flower, mais apprend qu’il y a plus de dangers qu’il ne s’y attendait à envahir sa maison.

Roméo + Juliette

Le meilleur film de Baz Luhrmann est cette version anarchique de Shakespeare, dont on se souvient surtout pour sa fusion d’un cadre moderne (et d’une bande-son !) avec un langage archaïque – parfaitement encapsulé par l’arme de poing Sword 9 mm. Leonardo DiCaprio et Clare Danes sont les amants stupéfaits, tandis que le regretté Pete Postlethwaite donne un tour toujours bienvenu en tant que prêtre qui aide involontairement à provoquer leur disparition.

La Vie Aquatique avec Steve Zissou

Il serait tentant de polémiquer de déclarer le meilleur film du réalisateur de The Life Aquatic, Wes Anderson, mais c’est certainement l’un de ses plus charmants – et représentatifs. Les favoris d’Anderson comme Bill Murray, Anjelica Huston et Willem Dafoe emballent le casting; la bande-son est composée de reprises portugaises de tubes de David Bowie ; et n’a pas peur de basculer brusquement dans l’animation en stop-motion quand le temps l’exige.

Nomadland

Le gagnant du meilleur film de 2021 aux Oscars n’est pas exactement un film classique de Disney – mais il est un chef d’oeuvre absolu. Et la réalisatrice Chloe Zhao l’a depuis suivi avec le film Marvel Eternals, donc la Maison de la souris l’aime clairement.

Ici, Frances McDormand incarne une nomade vieillissante qui a quitté une vie de banlieue pour vivre dans une caravane et parcourir le cœur des États-Unis à la recherche d’un travail saisonnier.

Nomadland ne tire jamais ses coups, mais est également ouvert au romantisme de la vie sur la route, offrant une représentation nuancée et équilibrée des forces économiques qui peuvent conduire les gens hors de vies stables et sur la route – et la beauté inattendue qui peut les garder là.

Monsters Inc.

Bien qu’il soit présenté comme un film pour enfants, cela vous fera toujours rire et pleurer à divers moments, et comprend certaines des citations les plus mémorables de tous les films Pixar. Suivez les monstres Mike et Sully alors qu’ils deviennent accidentellement responsables de l’adorable (mais terrifiant pour eux), Boo.

Star Wars : L’Empire contre-attaque

La guerre des étoiles pour mettre fin à toutes les guerres des étoiles. L’Alliance rebelle lutte pour tenir tête à la puissance de l’Empire, tandis que Luke Skywalker poursuit sa formation Jedi avec Maître Yoda. Si, d’une manière ou d’une autre, vous êtes nouveau dans Star Wars, nous vous recommandons de regarder Star Wars d’abord pour un contexte complet – et pour obtenir le plein impact de l’un des plus grands rebondissements cinématographiques de l’histoire.