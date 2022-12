Meilleurs films de Noël sur UK Netflix, Prime, Disney + et maintenant

Il ne reste que quelques jours avant Noël. Pour célébrer, nous avons rassemblé les meilleurs films festifs que vous – et toute la famille – pouvez regarder sur Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et Now pour vous mettre dans l’esprit festif. Alors préparez le vin chaud et les tartes hachées et écoutez ces brillants films de Noël.

Si vous ne savez pas quel est le meilleur service de streaming TV pour vous, nous avons comparé tous ceux répertoriés ici (et plus) afin que vous sachiez où dépenser pour votre abonnement.

Les meilleurs films de Noël sur Netflix

Netflix

Nous avons commencé avec Netflix parce que c’est le plus gros streamer du moment, mais soyons honnêtes : sa collection de Noël est nulle cette année, sans aucun des classiques de tous les temps. Néanmoins, nous en avons sélectionné quelques-uns qui, selon nous, valent la peine d’être regardés – et vous y trouverez également de nombreux favoris non festifs si aucun d’entre eux ne vous plaît. Vous pouvez créer un compte sur le site Web de Netflix, avec des forfaits à partir de 4,99 £ par mois pour la nouvelle option financée par la publicité.

Un Noël très Murray

Ce spécial de Noël surréaliste de Netflix a associé Murray à la réalisatrice de Lost in Translation, Sofia Coppola, pour une balade étrange à travers un concert de Noël avec un assortiment d’invités célèbres, de numéros musicaux et de blagues décalées. C’est très bizarre, mais l’esprit de la saison est toujours au cœur de celui-ci.

Les Chroniques de Noël

Cet original de Netflix voit la légendaire star de l’action Kurt Russell entrer dans les bottes du Père Noël, alors qu’il évite son personnage macho (tout en gardant la grosse barbe touffue requise) pour la dernière version du classique “deux enfants rencontrent le Père Noël et gâchent presque Noël, mais ensuite aidez-le d’une manière ou d’une autre enregistrer l’histoire.

Nativité!

D’accord, ce n’est pas la plus grande œuvre de Martin Freeman, mais Nativity ! est toujours un grand rire festif des années 2000. Paul Maddens est un enseignant du primaire (et un peu Scrooge) qui essaie de monter la meilleure pièce de théâtre de la nativité possible pour surpasser l’école privée voisine. Cependant, il se met rapidement dans l’eau chaude lorsqu’il ment sur le fait que sa pièce a été transformée en film hollywoodien.

La Nativité est également disponible sur Amazon Premier et BBC iPlayer.

Les meilleurs films de Noël sur Amazon Prime

Les vidéos d’Amazon Prime La sélection de Noël est meilleure que d’habitude cette année, avec beaucoup de joyaux à découvrir. Pour les regarder, vous devrez être membre Prime, mais il y a un essai gratuit d’un mois pour vous accompagner jusqu’en janvier. De plus, n’oubliez pas que vous bénéficierez également d’une livraison gratuite le lendemain, ce qui est idéal pour tout achat de cadeau de dernière minute. Il existe également d’autres classiques que vous pouvez louer à un prix réduit.

The Holiday est une romance festive classique et onirique. En Angleterre, Iris (Kate Winslet) est amoureuse d’un homme qui est sur le point d’épouser une autre femme. Pendant ce temps, en Amérique, Amanda (Cameron Diaz) rompt avec son petit ami infidèle. Les deux veulent changer de décor, alors ils décident d’échanger des maisons et finissent par trouver une romance inattendue lors de leurs voyages.

Love, Actually est aujourd’hui l’un des plus grands classiques festifs britanniques. Le film suit huit couples vivant à Londres, tous avec des relations différemment compliquées. Il comprend un casting étoilé, avec Hugh Grant, Colin Firth, Kiera Knightly, Emma Thompson, Alan Rickman et Bill Nighy tous en vedette.

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus débauché ? Trois meilleurs amis (joués par Joseph Gordon-Levitt, Anthony Mackie et Seth Rogen, naturellement) partent à la recherche du bal Casse-Noisette, la fête de Noël pour mettre fin à toutes les fêtes de Noël.

Les meilleurs films de Noël sur Disney Plus

Disney Plus propose une grande sélection pour 2022. Il existe de nombreux classiques de dessins animés de Noël pour les plus petits, mais il existe également des films incontournables que tout le monde peut apprécier. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web pour 7,99 £ par mois ou 79,99 £ par an.

Seul à la maison

Si vous n’avez jamais vu Seul à la maison, c’est quelque chose que vous devriez absolument rectifier ce Noël. Lorsque la famille de Kevin, huit ans, part en vacances en Europe, il est accidentellement laissé à la maison. Au début, cela ressemble à un rêve pour le garçon. Cependant, lorsque des voleurs tentent de s’introduire chez lui, les choses empirent.

Le chant de Noël des marionnettes

En lice pour le meilleur film de Noël jamais réalisé, The Muppet Christmas Carol est de loin la meilleure adaptation du classique de Noël de Dickens jamais réalisée. Mais c’est aussi le meilleur film des Muppets pour démarrer et a l’avantage de ne mettre en vedette aucun d’un Michael Caine plus bourru. Ça ne va pas beaucoup mieux que ça.

Mourir dur

Le film de Noël par excellence qui ne parle pas vraiment de Noël, Die Hard est le meilleur film d’action jamais réalisé qui se déroule à Noël. Mais ne pensez pas que ce n’est pas saisonnier – il y a un conte rédempteur sur un père qui renoue avec sa famille, des doublures festives, de la neige et même quelques grands airs de Noël sont également ajoutés au mélange

Meilleurs films de Noël sur Now

Cinéma nouvelle ligne

A maintenant une grande collection de films de Noël ce Noël – trop pour que nous puissions même mentionner tous les bons ici – mais cela coûte 9,99 £ par mois, ce qui le rend un peu plus cher que ses rivaux. Nous avons sélectionné quelques-uns des meilleurs, mais il y en a beaucoup plus.

Elfe

Les câlins de Noël des années 2000 de Will Ferrell sur un “elfe” envahi par la végétation essayant de donner un sens à la vie dans le New York moderne sont désormais très appréciés. Son sens de l’humour idiot est aidé par un vrai cœur et la dose requise de magie de Noël.

Scrooged

Si vous avez vu The Muppet Christmas Carol un peu trop de fois, envisagez de faire un tour à Scrooged. Bill Murray joue dans cette version des années 80 du classique Dickens qui recadre Scrooge en tant que directeur de télévision amer, avec son charme classique portant le film à travers l’histoire bien usée.

Krampus

Il y a peut-être une abondance inattendue de films d’horreur sur le thème de Noël, mais Krampus est l’un des meilleurs. Un grand casting dirigé par Adam Scott et Toni Collette doit survivre à la nuit où la désillusion festive d’un jeune garçon convoque par inadvertance l’homologue pas si joyeux de St. Nick.

Krampus est également disponible sur Netflix.