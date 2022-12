Meilleurs films de Noël Hallmark de 2022

Alors que décembre approche, vous cherchez peut-être à vous lancer dans certains joie de Noël. Il s’avère que les chaînes Hallmark et Hallmark Movies & Mysteries lancent 40 nouveaux films de vacances cette année. Il y a donc de nombreuses occasions de profiter de l’équivalent cinématographique d’un biscuit au sucre chaud.

Puisqu’il y a un tas de films que vous pouvez regarder entre ces deux chaînes, j’essaie de présenter les films de vacances Hallmark incontournables pour 2022. Ce sont des films qui ont déjà été créés cette année et qui ont les cotes les plus élevées sur IMDb. Sous ce tour d’horizon, vous trouverez une liste complète des nouvelles offres de films de Noël Hallmark pour 2022. Prenez du lait de poule et allons-y.

Poinçonner Noel Next Door a commencé la saison en force en tant que premier film de Noël Hallmark 2022 à être diffusé. Le film suit une mère célibataire nommée Noelle (Natalie Hall) dont l’intérêt amoureux se trouve également être le “Scrooge” du quartier. Branchez-vous sur celui-ci pour une romance de vacances qui plaira à la foule. La prochaine séance aura lieu le 21 décembre à 20 h HE / 19 h Central sur la chaîne Hallmark.

Poinçonner Noël de ma famille du Sud Cette charmante histoire suit Campbell (Jaicy Elliot), une femme qui fait la connaissance de son père biologique pour la première fois. Mais il y a un hic : elle s’est présentée comme une journaliste écrivant une histoire. Cette douce histoire vous fera fondre le cœur. La prochaine séance aura lieu le 25 décembre à 22 h HE / 21 h Central sur la chaîne Hallmark.

Poinçonner Espions. Romance. Princes chauds. The Royal Nanny a vraiment tous les ingrédients d’un film de vacances mémorable. Rachel Skarsten joue la nounou titulaire / agent du MI5 qui se cache à l’intérieur du palais de Kensington. Versez un verre de vin de vacances et évadez-vous dans celui-ci. La prochaine séance aura lieu le 26 décembre à 12 h HE / 23 h Central sur la chaîne Hallmark.

Le casting spectaculaire de ce film comprend les Radio City Rockettes, la double nominée aux Oscars Ann-Margret, l’actrice de Brady Bunch Eve Plumb et les artistes de Broadway Ginna Claire Mason et Derek Klena. L’histoire suit une héritière de Philadelphie en 1958 (Mason) qui met en attente ses plans pour poursuivre un grand rêve. La prochaine séance aura lieu le 24 décembre à 20 h HE / 19 h Central sur la chaîne Hallmark.

Poinçonner Fantômes de Noël toujours Si vous aimez votre tarif de Noël avec un peu de fantaisie, Ghosts of Christmas Always est la voie à suivre. Le film parle d’un fantôme de cadeau de Noël nommé Katherine (Kim Matula) qui aide les âmes sur Terre à redécouvrir leur esprit de Noël. Laissez celui-ci apporter une joie bien méritée à votre soirée. La prochaine séance aura lieu le 25 décembre à 4 h HE / 3 h Central sur la chaîne Hallmark.

Poinçonner Trois mages et un bébé Trois frères se lient pour s’occuper d’un bébé mystérieux dans ce film de Noël amusant. Si vous visez quelques rires, cela pourrait être votre meilleur pari. De plus, il met en vedette trois vétérans du cinéma Hallmark – Andrew Walker (A Bride for Christmas), Tyler Hynes (On the 12th Date of Christmas) et Paul Campbell (Christmas by Starlight). La prochaine séance aura lieu le 21 décembre à 10 h HE / 9 h Central sur la chaîne Hallmark.

Poinçonner Il est temps pour lui de rentrer à la maison pour Noël Dans ce film de vacances romantique produit par Blake Shelton, une femme nommée Elizabeth (Holland Roden) reçoit un message émotionnel destiné à quelqu’un d’autre. L’acteur Tyler Hynes de Three Wise Men and a Baby et la chanteuse Tenille Townes sont également à l’affiche. La prochaine séance aura lieu le 18 décembre à 16 h HE / 15 h Central sur la chaîne Hallmark Movies & Mysteries.

Le calendrier complet des films de Noël Hallmark 2022



Sorties de “Countdown to Christmas” sur la chaîne Hallmark

Vendredi 21 octobre : Noel Next Door

Samedi 22 octobre : Nous vous souhaitons un Noël en couple

Dimanche 23 octobre : Un Noël Kismet

Vendredi 28 octobre : Une auberge de Noël douillette

Samedi 29 octobre : Jolly Good Christmas

Dimanche 30 octobre : Fantômes de Noël toujours

Vendredi 4 novembre : Un village de Noël magique

Samedi 5 novembre : Lumières, Caméra, Noël !

Dimanche 6 novembre : Noël de la Toussaint

Vendredi 11 novembre : In Merry Measure

Samedi 12 novembre : The Royal Nanny

Dimanche 13 novembre : Noël au Golden Dragon

Vendredi 18 novembre : Inventer le prince de Noël

Samedi 19 novembre : Trois Rois Mages et un Bébé

Dimanche 20 novembre : Quand je pense à Noël

Jeudi 24 novembre : Mon Noël en famille du Sud

Vendredi 25 novembre : #Noël

Vendredi 25 novembre : Un Noël Royal Corgi

Samedi 26 novembre : Un conte de deux Noëls

Samedi 26 novembre : Sortez le houx

Dimanche 27 novembre : Une catastrophe de biscuits de Noël

Dimanche 27 novembre : Spectacle des Fêtes

Vendredi 2 décembre : Un gros Noël en famille

Samedi 3 décembre : Des vacances fabuleuses

Dimanche 4 décembre : vacances sous couverture

Vendredi 9 décembre : La période la plus colorée de l’année

Samedi 10 décembre : Réunion de classe de Noël

Dimanche 11 décembre : The Holiday Sitter

Vendredi 16 décembre : Héritage des Fêtes

Samedi 17 décembre : C’était la veille de Noël – premières à 20 h HE / PT

Dimanche 18 décembre : Hanukkah on Rye – premières à 20 h HE / PT

Sorties de “Miracles of Christmas” sur la chaîne Hallmark Movies & Mysteries

Samedi 22 octobre : Nous avons besoin d’un petit Noël

Samedi 29 octobre : Histoires de Noël au coucher

Samedi 5 novembre : Un Noël à Maple Valley

Samedi 12 novembre : Nos souvenirs de Noël italiens

Samedi 19 novembre : Noël perdu depuis longtemps

Samedi 26 novembre : Il est temps pour lui de rentrer à la maison pour Noël

Samedi 3 décembre : Le bas des Fêtes

Samedi 10 décembre : Le don de la paix

Samedi 17 décembre : Cinq minutes de plus : des moments comme ceux-ci — premières à 22 h HE / PT