Meilleurs films de James Caan à diffuser

Lorsque la famille de James Caan a annoncé sa mort jeudi, cela a envoyé des ondes de choc dans les cercles cinématographiques – non pas parce que son décès était particulièrement prématuré (il avait 82 ans), mais parce qu’il semblait une personnalité si vibrante et démesurée, vous avez pensé qu’il pourrait vivre éternellement.

Il n’avait pas pris sa retraite, ni même beaucoup ralenti, dans la vieillesse. Il a partagé la vedette (avec Ellen Burstyn, Jane Curtin et Ann-Margret) dans “Queen Bees” l’année dernière et a un autre film qui doit encore sortir. Plus que cela, il avait maintenu une présence active sur Twitterpartageant fréquemment des images de ses films et des souvenirs de ses collaborateurs et concluant toujours ses messages par la phrase “Fin du tweet”.

Pourtant, Caan était une série de contradictions : un acteur juif surtout connu pour jouer un Italien, un homme de premier plan qui n’est jamais vraiment devenu une star de cinéma, un acteur tout aussi habile à jouer la force et la faiblesse, la rage et la vulnérabilité. Son attaque contre son beau-frère violent dans “Le Parrain” est l’une des scènes de violence les plus viscérales de l’histoire du cinéma. Mais juste l’année précédente, il avait joué dans un film dont on se souvient encore pour sa capacité à faire pleurer les hommes. Nous commencerons notre regard sur sa carrière longue et variée là-bas.