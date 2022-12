Meilleurs films de 2022

Manohla Dargis

Les visions les plus intrépides

En 1985, le critique de cinéma de longue date du New York Times, Vincent Canby, a écrit un essai inspiré et admirablement grincheux sur l’avenir du cinéma. L’étincelle de ses ruminations était “Room 666”, un documentaire de Wim Wenders qui venait d’ouvrir à New York. Tourné lors du Festival de Cannes de 1982, le film met en scène différents réalisateurs seuls dans une chambre d’hôtel où ils répondent à une question que Wenders avait écrite sur un bout de papier : « Le cinéma est-il un langage qui est sur le point de se perdre, un art qui est sur le point de mourir ?

Le premier réalisateur – et l’autre source d’inspiration pour l’inquiétude de Canby – était Jean-Luc Godard, qui a décrit le projet de Wenders comme une enquête sur l’avenir des films. Pendant les 10 minutes qui suivent, Godard, fumant son cigare familier, médite sur cette question agaçante et persistante avec son intelligence, son opacité et son esprit épigrammatique qui le caractérisent. Les nouvelles ne sont pas bonnes. “Le rêve d’Hollywood est de faire un film”, dit Godard, “et c’est la télévision qui le fait, mais qui est distribuée partout” – ce qui est une aussi bonne description de notre monde NetflixDisneyMarvel que j’ai lu.

Pour Canby, la prédiction de Godard d’un monde à un seul film s’était déjà réalisée. Des films acclamés comme Jonathan Demme se débattaient dans un box-office dominé par de larges sorties comme “Beverly Hills Cop”. Canby pensait qu’il y avait beaucoup de reproches à faire, soulignant les types d’argent peu enclins au risque et un public «mouton». Il a écrit que “notre société est de plus en plus homogénéisée, peut-être grâce au pouvoir omniprésent de la télévision pour implanter les mêmes idées, les mêmes peurs et les mêmes modes chez plus de gens, plus rapidement, que cela n’a jamais été possible dans l’histoire du monde”. .” Aïe !

Je ne pense pas que Canby et Godard aient tout à fait raison (n’hésitez pas à en discuter entre vous), mais après près de quatre décennies et d’innombrables suites de franchises interchangeables, il est clair qu’ils n’avaient pas tout à fait tort. Pourtant, toutes ces années plus tard – et alors même que l’industrie traverse encore une autre de ses crises interminables – je suis à nouveau encouragé par tous les bons et grands films qui continuent de sortir. Les gens me demandent souvent si j’ai vu de bons films ces derniers temps. J’en ai, beaucoup, cette année et chaque année, mais si je ne peux pas vous tenter avec un de mes favoris de 2022, je vous suggère de regarder un film ou deux de Godard.