J’ai regardé jusqu’à ce que mes yeux bled

Ce fut une année à regarder de manière obsessionnelle mais sans discernement, une année de petits et petits écrans. Lors d’une journée perdue il n’y a pas longtemps, j’ai passé 11 heures et 15 minutes horribles (embarrassantes!) Sur mon téléphone. J’ai lu les nouvelles, fait défiler Twitter, fait des énigmes, vérifié mes courriels et continué à faire défiler. Il n’est pas étonnant que mes yeux commencent régulièrement à me faire mal et parfois à piquer, ce qui m’inquiète d’avoir besoin d’une nouvelle prescription pour mes lunettes. Je ne l’ai pas fait, j’avais juste besoin d’arrêter de regarder, mais je ne pouvais pas poser mon téléphone, ce qui m’a attaché au monde plus vaste qui me manquait énormément.

Le but d’une liste des 10 meilleurs est de partager nos films préférés. Mais en pensant à mes favoris de l’année et à tous les nombreux titres anciens et nouveaux que j’ai vus, j’ai aussi beaucoup réfléchi à la façon dont je regardais des films et, eh bien, juste regardé. Fondatrice du grand écran, j’adore aller au cinéma, dans les cinémas de première et de deuxième diffusion ainsi que dans les maisons d’art, les musées et les cinémathèques. Je sais quel théâtre et quel studio à Los Angeles (où je vis) a le plus grand écran, le meilleur son, les meilleures lignes de vue et les meilleurs sièges – moi, j’aime m’asseoir au milieu du théâtre, parfaitement centré.

Lorsque les cinémas ont fermé à Los Angeles en mars, j’ai pleuré. (Ils sont toujours fermés.) Les larmes des critiques sont minuscules, mais ciné est qui je suis. J’ai grandi à New York dans les années 1970 en regardant autant de films que possible, y compris à la télévision. Mais aller au cinéma a été l’une de mes premières aventures dans la souveraineté, l’une des premières façons dont j’ai expérimenté la vie ordinaire sans surveillance parentale. Faire du cinéma était mon truc, une façon de voir et d’être. Jusqu’en mars, cela a également joué un rôle déterminant dans ma compréhension du temps, de sa forme, de sa texture et de ses exigences: le cinéma dictait ce que je faisais jour et nuit, y compris les nombreuses heures que je passais en voiture pour aller et revenir des projections.

Comme beaucoup de gens, je me suis senti non amarré cette année en partie à cause de la façon dont je vis maintenant le temps. J’ai longtemps travaillé de chez moi, mais pour revoir des films, je vais au cinéma. J’ai donc trouvé difficile d’apprendre à regarder les films que je passais en revue à la maison, comment respecter la concentration dont ils avaient besoin et qu’ils méritaient, comment s’asseoir – et rester assis – sur le canapé et ne pas appuyer sur le bouton pause, ne pas vérifier Twitter. Le fait que nous ayons beaucoup de fenêtres n’a pas aidé, ce qui a rendu impossible la reproduction d’une salle de projection sombre, même avec les nuances dessinées. Donc, pour rester classe, j’ai accroché des draps sur les stores et même scotché les sacs à provisions de Trader Joe sur une petite fenêtre, ce qui était aussi ridicule que cela en a l’air.