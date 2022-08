Meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Flip 4

Les téléphones pliables sont de retour en grand, avec le dernier Samsung Galaxy ZFlip 4 menant la charge après son prédécesseur, le Galaxie Z Flip 3 est devenu le succès du smartphone de sommeil de 2021. Avec une popularité accrue, les options de boîtier augmentent, et bien que cette liste ne soit pas aussi longue que la liste pour meilleurs étuis pour l’iPhone 13 d’Apple ou même le Galaxie S22de plus en plus d’entreprises fabriquent des coques pour le Samsung Galaxy Z Flip 4 dans plus de designs.

Bien que nous n’ayons pas encore essayé tous ces cas avec le Galaxy Z Flip 4, nous avons essayé des versions antérieures avec le Z Flip 3, nous avons donc une bonne idée des meilleures options pour le nouveau modèle. Au fur et à mesure que de nouveaux cas arriveront pour le Z Flip 4, nous les mettrons à l’épreuve et mettrons à jour cette liste en conséquence.

Caséologie Disponible en trois options de couleur, le Caseology Nano Pop a une sensation douce au toucher et offre une protection décente avec un anneau de caméra surélevé. Son design à double couche avec des couleurs de garniture accrocheuses donne au boîtier un peu plus de pop. A noter que Caseology est une sous-marque de Spigen.

David Carnoy/CNET Le Presidio Perfect-Clear Fold de Speck, l’un de mes préférés pour le Galaxy Z Flip 3, revient pour le Z Flip 4. Le Presidio Perfect-Clear Fold est conçu pour une protection contre les chutes de 13 pieds, et c’est l’étui transparent le plus protecteur que j’ai essayé, bien qu’il n’y ait pas de protection de charnière. Il se décline en une version parfaitement transparente et une autre imprégnée de paillettes. (Notez que la photo ci-dessus est avec le Galaxy Z Flip 3 mais la version Z Flip 4 devrait être presque identique).

David Carnoy/CNET La coque en silicone avec anneau de Samsung revient pour le Galaxy Z Flip 4 avec quelques petites améliorations de conception. Il est protecteur, il a une belle finition douce au toucher et il y a cet anneau intégré qui vous empêche de laisser tomber le téléphone – et vous pouvez également attacher l’anneau à un cordon et porter le téléphone autour de votre cou. Hélas, alors que je pouvais en quelque sorte soutenir le téléphone en utilisant l’anneau sur certaines surfaces, j’aurais aimé encore plus l’étui s’il se transformait vraiment en béquille. Le boîtier est disponible en plusieurs couleurs.

Amazone Vous pouvez trouver un tas d’étuis transparents génériques sur Amazon pour le Galaxy Z Flip 4, dont plusieurs coûtent moins de 15 $. Le Restone est intéressant car bien qu’il s’agisse techniquement d’une conception en deux parties sans protection de charnière (pour la charnière du Z Flip 4), il dispose d’une charnière qui maintient les deux pièces ensemble et les empêche de glisser du téléphone. Il a également un peu de protection supplémentaire dans les coins. (Je n’ai pas encore utilisé cet étui Restone en particulier, mais j’ai utilisé un étui Restone sur un autre téléphone et c’était bien, surtout pour son prix bas). Tous ces étuis transparents bon marché disent qu’ils ont une protection anti-jaunissement (pour empêcher votre étui transparent de perdre sa clarté), mais je ne crois pas vraiment à ces revendications anti-jaune.

Équipement d’armure urbaine Urban Armor Gear fabrique depuis longtemps des étuis au design attrayant pour une variété de modèles de téléphones et sa série Civilian est l’un des meilleurs étuis résistants pour le Z Flip 4. Il est disponible en 3 options de couleur – noir, colvert (bleu) et olive – et offre une protection de charnière dans une conception monobloc.

David Carnoy/CNET L’étui en cuir à rabat Galaxy Z Flip 4 de Samsung est une mise à niveau par rapport à l’étui en cuir de l’année dernière pour le Galaxy Flip 3, car il intègre un rabat pour la protection de la charnière. C’est cher, mais agréable – et mince. Disponible en trois options de couleur (noir, pêche et violet), le plus gros inconvénient est qu’il est cher, mais attendez-vous à voir éventuellement des remises dessus.

David Carnoy/CNET Spigen fabrique quelques étuis pour le Galaxy Z Flip 4. Comme son nom l’indique, le Tough Armor est durable et offre la meilleure protection de la gamme Spigen. C’est aussi le seul étui Spigen qui possède un revêtement de protection intégré pour la charnière. En ce qui concerne les étuis de protection, c’est l’un des meilleurs et il ne manque qu’une béquille intégrée. J’aurais aussi aimé qu’il soit disponible dans plus de couleurs. Le noir est la seule option pour le moment. Attendez-vous à voir des baisses de prix dans les semaines à venir.

David Carnoy/CNET La gamme d’étuis Air Skin de Spigen, qui comprend une version Crystal Clear ainsi que d’autres options de couleur, est un étui mince qui offre une protection de base. J’aime probablement les versions couleur au lieu du clair, mais beaucoup de gens aiment montrer la couleur de leur téléphone, surtout si vous avez payé un supplément pour l’une des couleurs “sur mesure”.

David Carnoy/CNET Il a la même finition douce au toucher que l’étui Ring de Samsung, mais au lieu d’un anneau, il intègre une sangle. Vous glissez votre main sous la sangle (et derrière le téléphone), ce qui vous permet de saisir et de tenir votre téléphone sans vraiment enrouler vos doigts autour. C’est essentiellement une sangle de sécurité. La sangle offre également un peu de protection pour la charnière lorsque vous pliez le téléphone. De plus, vous pouvez attacher l’extrémité de la sangle à un cordon ou l’attacher à une autre sangle (par exemple, sur un sac ou un sac à dos). En plus d’avoir une certaine utilité, la sangle semble également conçue pour attirer l’attention sur votre téléphone. Pour le meilleur ou pour le pire, c’est exactement ce qu’il fait, donc si vous utilisez cet étui, prévoyez que les gens vous posent des questions sur votre téléphone. Il est disponible en deux couleurs (blanc ou noir), mais une sangle supplémentaire est vendue séparément si vous en voulez une qui correspond mieux à votre style personnel.

David Carnoy/CNET Otterbox ne fabrique que deux étuis pour le Galaxy Z Flip 4 : le Thin Flex et celui-ci, le Symmetry Flex. Je n’aimais pas la série Thin Flex pour le Galaxy Z Flip 3 (c’était un peu bon marché et il était difficile de retirer votre téléphone une fois que vous l’aviez allumé). Mais le Symmetry Flex, robuste et plus attrayant, est un top case pour le Z Flip 4 et maintenant il est disponible dans plus d’options de couleur et dispose d’une protection de charnière. C’est cher, mais nous devrions voir des remises dessus dans les semaines à venir. Notez que le boîtier n’est pas encore tout à fait sorti et devrait être expédié début septembre.

David Carnoy/CNET Le boîtier Bridgetown de Gear4 partage certaines similitudes avec le boîtier Tough Armor de Spigen (voir ci-dessous). C’est aussi un étui robuste qui n’est disponible qu’en noir et qui a une belle protection de charnière. Le boîtier ressemble à la version du Z Flip 3 mais la nouvelle version est un peu plus élégante et le protecteur de charnière a été amélioré. C’est l’un des meilleurs étuis de protection pour le Samsung Galaxy Z Flip 4. J’aurais seulement aimé qu’il soit disponible dans plus de couleurs ou dans une version transparente. Notez que le boîtier Gear4 Bridgetown n’est pas encore disponible mais sera expédié début septembre.

David Carnoy/CNET Zagg a un nouveau protecteur d’écran “éco” pour l’écran extérieur du Z Flip 4 qui, selon lui, est biodégradable, une première pour un protecteur d’écran. Avec le protecteur d’écran extérieur qu’il fabrique pour le Galaxy Z Flip 3, il s’agit du plus petit protecteur d’écran fabriqué par Zagg. Pourtant, il coûte en quelque sorte presque autant que les protecteurs d’écran qu’il fabrique pour des écrans beaucoup plus grands.

Les coques Galaxy Z Flip 3 conviennent-elles au Galaxy Z Flip 4 ? Oui et non. Votre ancien étui Z Flip 3 peut tenir sur votre Z Flip 4 – et y rester – mais il existe de petites différences dans leur conception (et leurs dimensions) qui peuvent en faire un ajustement moins que parfait. Par exemple, la lampe de poche sur le Zip Flip 4 est un emplacement légèrement différent de la lampe de poche sur le Z Flip 3 et peut ne pas être centrée dans la découpe d’un étui Z Flip 3. De plus, le microphone supérieur peut être partiellement couvert si vous utilisez un étui Z Flip 3 avec un Z Flip 4. Vous pouvez essayer votre ancien étui avec votre nouveau téléphone pour voir à quel point il s’adapte (et éventuellement essayer de le modifier légèrement), mais il y a de fortes chances que vous obteniez un étui officiel Z Flip 4 pour cela.

Les coques Galaxy Z Flip 4 protègent-elles tout le téléphone, y compris la charnière ? La majorité des coques Galaxy Z Flip 3 sont livrées en deux parties. Mais avec le Z Flip 4, nous voyons plus de boîtiers monoblocs qui offrent une certaine protection de la charnière. Si c’est quelque chose que vous recherchez, plusieurs de ces pics protégeront la charnière.

Existe-t-il des protecteurs d’écran pour le Galaxy Z Flip 4 ? Comme pour le Galaxy Z Flip 3, Samsung ne vend pas – ou n’autorise personne à vendre – de protecteurs d’écran pour l’écran avant principal du Samsung Galaxy Z Flip 4. Le Z Flip 4 utilise un écran pliable de haute technologie qui est équipé du propre protecteur d’écran pré-appliqué de Samsung (certaines personnes ont eu des problèmes avec le Z Flip 3 et l’ont simplement enlevé). Vous pouvez trouver une poignée de protecteurs d’écran pour le mini écran extérieur.

Tous les étuis Galaxy Z Flip 4 permettent-ils le chargement sans fil ? La plupart des étuis de cette liste, mais pas tous, vous permettent de charger sans fil le Z Flip 4 avec l’étui allumé. Ceux qui disposent d’une béquille intégrée, en particulier s’ils sont en métal, peuvent vous obliger à retirer l’étui pour recharger votre téléphone sans fil.