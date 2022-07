Meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 3 de Samsung est en train de généraliser le segment pliable, conformément au rapports de ventes. C’est l’aube d’un nouveau segment dans les téléphones. Si vous avez déjà pris le train en marche et acheté l’un de ces pliables modernes, vous voudrez vous assurer de le protéger avec un étui.

Contrairement à la meilleurs étuis pour l’iPhone 13 d’Apple ou même le Galaxie S22, le nombre d’entreprises fabriquant des étuis pour le Samsung Galaxy Z Flip 3 est relativement faible grâce à sa version plus récente et à son design unique, il y a donc moins d’options à choisir. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Avec une concurrence plus féroce que jamais et des clients exigeants qui éliminent l’excès, nos choix parmi les étuis disponibles se concentrent sur les fonctionnalités, l’adhérence et le style sans compromis. Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que j’essaierai d’autres étuis (oui, j’ai essayé tous les étuis de cette liste), pour vous aider à trouver l’étui Samsung Galaxy Z Flip 3 de vos rêves.

Les coques Galaxy Z Flip 3 protègent-elles tout le téléphone, y compris la charnière ? La majorité des étuis Galaxy Z Flip 3 sont livrés en deux pièces, avec peu d’étuis couvrant la charnière ou offrant une certaine protection de la charnière. Dans mes conversations avec les fabricants de boîtiers, concevoir un boîtier qui offre une protection complète de la charnière est un défi de conception. Mais si c’est quelque chose que vous recherchez, quelques-uns de ces pics protégeront la charnière.

Existe-t-il des protecteurs d’écran pour le Galaxy Z Flip 3 ? Non, Samsung ne vend pas – ou n’autorise personne à vendre – de protecteurs d’écran pour l’écran principal du Samsung Galaxy Z Flip 3. Le Z Flip 3 utilise un écran pliable de haute technologie qui, je suppose, pourrait potentiellement subir des dommages. si vous mettez quelque chose dessus. Cependant, vous pouvez trouver une poignée de protecteurs d’écran pour le mini écran extérieur.

Tous les étuis permettent-ils le chargement sans fil ? La plupart des étuis de cette liste, mais pas tous, vous permettent de charger sans fil le Z Flip 3 avec l’étui allumé. Ceux qui disposent d’une béquille intégrée, en particulier s’ils sont en métal, peuvent vous obliger à retirer l’étui pour recharger votre téléphone sans fil. C’est dommage – pour le Z Flip 3, j’aime les étuis avec une béquille intégrée.

David Carnoy/CNET Disponible en trois couleurs, le Thin Fit de Spigen a un design en deux parties avec une finition douce au toucher. C’est un étui simple et léger qui a fière allure sur votre téléphone. Il n’y a pas de protection de charnière.

David Carnoy/CNET Speck ne fabrique qu’un seul étui pour le Samsung Galaxy Z Flip 3 et c’est un bon. Le Presidio Perfect-Clear Fold est conçu pour une protection contre les chutes de 13 pieds, et c’est l’étui transparent le plus protecteur que j’ai essayé, bien qu’il n’y ait pas de protection de charnière. Saisissez cette couverture Flip et essayez-la.

David Carnoy/CNET J’ai aimé la coque en silicone avec anneau de Samsung. Il est protecteur, il a une belle finition douce au toucher et il y a cet anneau intégré qui vous empêche de laisser tomber le téléphone – et vous pouvez également attacher l’anneau à un cordon et porter le téléphone autour de votre cou. Hélas, alors que je pouvais en quelque sorte soutenir le téléphone en utilisant l’anneau sur certaines surfaces, j’aurais aimé encore plus le boîtier s’il se transformait en béquille. Le boîtier est disponible en plusieurs couleurs.

David Carnoy/CNET Le boîtier Bridgetown de Gear4 partage certaines similitudes avec le boîtier Tough Armor de Spigen (voir ci-dessous). C’est aussi un étui robuste qui n’est disponible qu’en noir et qui a une belle protection de charnière. L’un des meilleurs étuis de protection pour le Samsung Galaxy Z Flip 3. J’aurais aimé qu’il soit disponible dans plus de couleurs ou dans une version transparente.

David Carnoy/CNET Otterbox ne fabrique que deux étuis pour le Galaxy Z Flip 3 : le Thin Flex et celui-ci, le Symmetry Flex. Hélas, la série Thin Flex semble bon marché et il est difficile de quitter votre téléphone une fois que vous l’avez allumé. Cependant, le Symmetry Flex, robuste et plus attrayant, est considéré comme un top case pour le Z Flip 3. C’est un étui translucide avec une bordure noire qui montre un peu votre téléphone tout en offrant une bonne protection contre les chutes. Je souhaite seulement qu’il soit venu dans plus de couleurs.

David Carnoy/CNET L’étui en cuir Galaxy Z Flip 3 5G de Samsung est l’équivalent de l’étui en cuir d’Apple pour l’iPhone. C’est cher, mais agréable – et mince. Bien qu’il n’offre pas autant de protection que certains des étuis de la liste, c’est l’un de mes préférés et si vous l’obtenez dans une couleur vive comme la moutarde, cela rend votre téléphone facile à repérer. Il est également disponible en vert et noir. Le plus gros coup contre c’est que c’est cher, mais Samsung l’a réduit à 40 $.

David Carnoy/CNET Il a la même finition douce au toucher que l’étui Ring de Samsung, mais au lieu d’un anneau, il intègre une sangle. Vous glissez votre main sous la sangle (et derrière le téléphone), ce qui vous permet de saisir et de tenir votre téléphone sans vraiment enrouler vos doigts autour. C’est essentiellement une sangle de sécurité. La sangle offre également un peu de protection pour la charnière lorsque vous pliez le téléphone. De plus, vous pouvez attacher l’extrémité de la sangle à un cordon ou l’attacher à une autre sangle (par exemple, sur un sac ou un sac à dos). En plus d’avoir une certaine utilité, la sangle semble également conçue pour attirer l’attention sur votre téléphone. Pour le meilleur ou pour le pire, c’est exactement ce qu’il fait, donc si vous utilisez cet étui, prévoyez que les gens vous posent des questions sur votre téléphone. Il vient dans quelques couleurs.

David Carnoy/CNET Spigen fabrique quelques étuis pour le Galaxy Z Flip 3. Comme son nom l’indique, le Tough Armor est durable et offre la meilleure protection de la gamme Spigen. C’est aussi le seul étui Spigen qui possède un revêtement de protection intégré pour la charnière. En ce qui concerne les étuis de protection, c’est l’un des meilleurs et il ne manque qu’une béquille intégrée. J’aurais aussi aimé qu’il soit disponible dans plus de couleurs. Le noir est la seule option pour le moment.

David Carnoy/CNET Faisant partie de la gamme d’étuis Air Skin de Spigen, la version Crystal Clear est un étui fin et transparent qui offre une protection de base. Il y a un peu d’adhésif qui garantit que la coque ne glisse pas de votre téléphone (comme vous pouvez le voir sur la photo, je n’ai pas retiré la petite languette pour l’exposer). Il est difficile de ne pas coincer une ou deux particules de poussière sous le boîtier lorsque vous le mettez – et ces particules de poussière apparaîtront si vous avez un téléphone entièrement noir comme le mien.

David Carnoy/CNET La fibre d’aramide est essentiellement du Kevlar, donc cet étui parvient à être durable mais mince. Il a une finition douce au toucher et est facile à saisir. Beaucoup de gens aiment ce cas, bien qu’il semble simple et qu’il soit coûteux. Il ajoute très peu de poids (et de taille) au Z Flip 3 et semble protecteur.

David Carnoy/CNET Ce n’est pas un étui de téléphone en soi, mais si vous recherchez une protection supplémentaire pour l’écran extérieur de votre Z Flip 3, Spigen vend un protecteur d’écran extérieur dans un pack de deux. Il s’adapte autour des objectifs et sur l’écran arrière et devrait fonctionner correctement avec la plupart des étuis, bien qu’il se marie mieux avec les étuis Spigen. (Toutes les découpes des étuis Z Flip 3 autour de l’écran arrière n’ont pas les mêmes dimensions.)

David Carnoy/CNET Zagg apporte sa gamme de protecteurs d’écran InvisibleShield à l’écran extérieur du Z Flip 3. Il s’agit probablement du plus petit protecteur d’écran jamais conçu par Zagg. Cependant, cela coûte en quelque sorte autant que les protecteurs d’écran qu’il fabrique pour des écrans beaucoup plus grands.

David Carnoy/CNET Si vous recherchez un étui abordable avec un anneau intégré qui se transforme en béquille, ce Vego est une bonne option, même s’il a l’air plus haut de gamme en surface qu’il ne l’est réellement. Il se vend également sous d’autres noms de marque sur Amazon. Je ne peux pas vous dire comment il résistera au fil du temps, mais il a quelques fonctionnalités intéressantes, y compris un couvercle qui glisse vers le haut pour protéger l’appareil photo du téléphone et il adhère à un support de voiture magnétique. Le seul gros inconvénient est qu’il ne prend pas en charge la charge sans fil.