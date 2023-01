Meilleurs étuis Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra de 2023

Le Galaxy S22 est peut-être le modèle le plus avancé de la gamme phare de Samsung – avec le S23 bientôt disponible – mais cela ne signifie pas que vous devez vous débarrasser de votre Galaxy S21. En fait, maintenant plus que jamais vous aurez envie de protéger c’était une bonne affaire. Parce que le Le Galaxy S21 est disponible en trois tailles, vous devrez vous assurer que vous obtenez un étui conçu pour votre modèle spécifique. Les S21 Ultra dispose d’un écran de 6,8 pouces et de la construction la plus lourde – les étuis avec béquilles intégrées sont une bonne option pour ce grand garçon. Les S21Plus est légèrement plus petit à 6,7 pouces, tandis que le S21 est encore plus petit à 6,2 pouces. Mais quel que soit le modèle que vous possédez, nous avons rassemblé toutes les meilleures options de boîtiers S21, S21 et S21 Ultra disponibles.

Notez que certaines des recommandations pour ces étuis de la série Galaxy S21 sont basées sur mon expérience d’utilisation de modèles presque identiques avec les smartphones Galaxy précédents, ainsi que sur iPhone. Lorsque plusieurs produits sont affichés, le prix indiqué est le prix de départ de la gamme. Assurez-vous d’acheter le boîtier et le verre trempé qui correspondent au modèle spécifique de votre S21 – Ultra, Plus ou standard.

Grain Le principal fabricant d’étuis Speck propose une sélection d’options d’étuis de protection pour le Galaxy S21, y compris (de gauche à droite sur l’image ci-dessus) le Presidio Perfect-Clear, le Presidio Perfect-Mist, le Presidio Perfect-Clear Ombre et le Presidio2 Grip. Ils ont également des étuis pour les modèles Samsung Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold et Galaxy S7, S8, S9 et S10. Tous les nouveaux modèles ont une très bonne protection contre les chutes (13 à 16 pieds, selon le modèle) ainsi que le revêtement antimicrobien Microban de Speck. Les étuis commencent à environ 40 $ dans différentes options de couleurs et peuvent parfois être trouvés en vente à un prix inférieur.

Amazone Si vous recherchez un étui transparent bon marché pour votre nouveau Galaxy S21, l’Ultra Hybrid de Spigen est un bon rapport qualité-prix, entre 12 et 15 dollars environ, selon la version que vous obtenez. J’aime l’Ultra Hybrid S (à gauche sur la photo), qui a une béquille intégrée. Aucune cote de chute n’est répertoriée pour cet étui de téléphone Samsung, mais il semble que les étuis transparents de Spigen offrent une protection raisonnable. Si vous voulez un étui solide avec une protection décente, Spigen Étui d’armure robuste (à droite sur la photo) est une option de 18 $ à 19 $ et possède également une béquille intégrée. Notez que beaucoup de ces étuis transparents moins chers ont l’habitude de jaunir et de se dégrader avec le temps, ce qui les rend moins translucides. Mais ils sont suffisamment bon marché pour que cela ne vous dérange probablement pas de débourser pour un remplacement si et quand cela se produit. Cette coque Samsung Galaxy S21 est composée d’un pare-chocs en TPU et offre une protection maximale avec une découpe précise pour l’appareil photo. Le matériau du boîtier est le polycarbonate et le polyuréthane thermoplastique. Vous recevez des alertes de prix pour la série Spigen Ultra Hybrid

Samsung Disponible en marron ou en noir, l’étui en cuir de Samsung offre une couche de protection durcie autour des caméras tout en offrant une belle sensation de cuir tout autour. Le cuir n’affecte pas la charge sans fil ou quoi que ce soit, vous pouvez donc l’insérer sur votre téléphone et le faire sentir bien sans rien sacrifier. L’étui en cuir souple n’ajoute pas de volume au téléphone et a une bonne absorption des chocs. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Housse en cuir

Samsung L’étui Clear Standing Cover de Samsung n’a rien d’extraordinaire, mais il s’agit d’un étui de protection transparent doté d’une béquille intégrée. Vous pouvez caler votre téléphone horizontalement ou verticalement à l’aide de la béquille, qui semble robuste (elle est plus grande que la béquille intégrée de Spigen). J’utilise régulièrement ce boitier. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Clear Standing Cover

Cliquez sur Je suis devenu un fan récent des étuis Clckr, qui comportent un support intégré et une sangle de préhension qui se déplie et s’enclenche à l’arrière de votre téléphone. Clckr ne vend que l’accessoire de sangle de support à coller au dos de votre téléphone ou sur un étui, mais l’étui avec l’accessoire de support intégré est meilleur. La sélection pour le S21 est actuellement assez limitée (il n’y a qu’une version claire S21 et S21 Plus, pas le S21 Ultra), mais peut-être que les options se développeront avec le temps. Les étuis ne sont pas robustes mais ils sont suffisamment protecteurs, avec des bords surélevés pour protéger l’écran. Ceux que j’ai utilisés avec d’autres téléphones ont bien résisté dans le temps. Avec le support cliqué en place, vous pouvez utiliser votre appareil mains libres en mode portrait ou paysage. Notez que vous pouvez recharger votre téléphone sans fil avec cet étui, bien que vous deviez faire plus attention à le placer au bon endroit sur un chargeur sans fil pour qu’il fonctionne. Les nouveaux modèles ont une protection antimicrobienne. Vous recevez des alertes de prix pour Étui Clckr

Amazone L’étui super protecteur de la série Defender de la société est disponible pour tous les modèles Galaxy S21, mais la plupart des gens veulent quelque chose de moins encombrant. J’aime les étuis de la série Symmetry – ils sont minces avec des bords biseautés, ce qui en fait un bon mélange d’élégance et de protection. Cela dit, j’aime mieux la série Commuter plus protectrice, grâce aux poignées qu’elle a à l’arrière et sur les côtés, ainsi qu’aux bords surélevés à l’avant qui devraient aider à protéger votre écran. Le cadre surélevé agit comme un protecteur d’écran pour protéger votre écran des rayures et le module de caméra reçoit le même traitement. Vous recevez des alertes de prix pour OtterBox Commuter Series

TatouTek Parfois, vous avez besoin de plus qu’un boîtier moyen, et bien qu’il y en ait beaucoup qui revendiquent la “robustesse”, il n’y en a que quelques-uns qui sont prêts à étayer cette affirmation. La série Vanguard d’ArmadilloTek est classée MIL STD 810G, ce qui signifie qu’elle peut survivre à des chutes allant jusqu’à 20 pieds grâce à sa conception multicouche et offre une excellente protection de l’objectif de l’appareil photo. Même avec ces couches entre le téléphone et le chargeur, dont l’une comprend un support coulissant, cet étui prend toujours en charge la charge sans fil. Vous recevez des alertes de prix pour ArmadilloTek Vanguard Case

Gear4 Le fabricant britannique de boîtiers Gear4, qui appartient désormais à Zagg, fabrique des boîtiers qui sont là avec OtterBox et Speck. Ils sont tous doublés du matériau absorbant les chocs D3O de la société et présentent des bords biseautés pour protéger votre téléphone. Ici, de gauche à droite, le Havana (protection contre les chutes de 10 pieds), Denali (protection contre les chutes de 16 pieds), Crystal Palace (protection contre les chutes de 13 pieds) et Copenhagen (protection contre les chutes de 13 pieds). Tous utilisent du plastique recyclé dans leur construction, mais le Copenhagen, composé à 52% de matériaux d’origine végétale, est le plus respectueux de l’environnement. Les prix varient de 30 $ à 50 $ pour le Denali haut de gamme, qui est le boîtier Gear4 que je préfère probablement.

Amazone En particulier avec les deux plus grands modèles du Galaxy S21, je trouve qu’avoir une béquille intégrée est une fonctionnalité intéressante et le boîtier de béquille ESR est à peu près aussi abordable que vous obtenez à environ 15 $, le même prix que le Neo Hybrid S de Spigen. Vous recevez des alertes de prix pour ESR Kickstand case

David Carnoy/CNET Cyrill est une sous-marque de Spigen et, comme Spigen, ses étuis se vendent généralement à moins de 20 $. Cyrill n’a pas tout à fait la même sélection pour le Galaxy S21 que pour l’iPhone 12, mais il a des étuis de protection transparents avec des motifs floraux (photo de droite), ainsi que l’étui Brick Matte Finish Bumper, qui a un finition douce au toucher (photo de gauche). Il a un cadre surélevé à l’arrière qui offre une protection supplémentaire pour les objectifs de l’appareil photo. Les coins du boîtier ont également une lèvre surélevée.

Amazone Certaines personnes aiment avoir une protection plein écran, alors elles optent pour un étui folio qui couvre l’écran. Le Strada Via est un nouvel étui folio d’Otterbox qui a une finition douce au toucher et reste fermé grâce à un ensemble d’aimants. Il a également une fente pour stocker une carte de crédit ou deux. La seule chose que je n’ai pas aimée, c’est qu’il ne se transforme pas en béquille pour le visionnage vidéo. Vous recevez des alertes de prix pour Otterbox Strada Via

David Carnoy/CNET Pour le Galaxy S21, Mous, basé au Royaume-Uni, fabrique son étui transparent Clarity Lite avec une technologie anti-jaunissement ainsi que son étui Limitless 3.0, qui se décline en plusieurs styles accrocheurs (la fibre aramide est illustrée à gauche). Ils sont tous doublés du matériau AiroShock qui, selon la société, offre une excellente protection dans un design fin. Ils semblent durables et incluent tous une garantie à vie. Les étuis Limitless 3.0 de Mous sont compatibles avec les accessoires Limitless 3.0 de la société. Cela comprend un portefeuille qui adhère magnétiquement à l’arrière de la coque du téléphone et quelques supports, dont l’un est un support d’aération pour votre voiture. Il convient également de noter que les étuis Limitless 3.0 sont les seuls que j’ai vus à disposer d’un emplacement de stockage pour carte SIM à l’intérieur de l’étui du smartphone pour les voyageurs internationaux ayant l’habitude d’échanger des cartes SIM. Vous recevez des alertes de prix pour Mous Limitless 3.0

David Carnoy/CNET L’étui Wake de Lifeproof est fabriqué à partir de plastique océanique recyclé. Il est joliment conçu mais je ne dirais pas qu’il est super résistant – il n’est pas enfermé en bas et dispose d’une protection contre les chutes de 6 pieds. (Notez que certains cas de cette liste ont des indices de protection contre les chutes plus élevés.) Vous recevez des alertes de prix pour Lifeproof Wake

