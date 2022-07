Meilleurs étuis pour iPhone 13 respectueux de l’environnement

Avec la façon dont le monde évolue, il est toujours important d’envisager des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou biodégradables dans la mesure du possible. Aider à sauver la planète ne doit pas non plus être difficile, car il existe une grande variété d’articles écologiques disponibles à la vente. Cela inclut les coques écologiques pour iPhone 13. Nous avons rassemblé certains des meilleurs, qui sont tous fabriqués à partir de plastique recyclé ou de matériaux végétaux entièrement biodégradables.

Les étuis écologiques peuvent avoir une apparence et une sensation légèrement différentes des étuis en polyuréthane thermoplastique standard, ou TPU, mais la plupart des gens ne se rendront probablement pas compte que vous utilisez un étui écologique à moins que vous ne leur disiez. Beaucoup offrent une bonne protection contre les chutes et tous les étuis de cette liste sont compatibles avec les chargeurs sans fil. Quelques-uns ont des options MagSafe.

David Carnoy/CNET Les étuis Organicore d’Incipio sont fabriqués avec des matériaux 100% compostables et biodégradables et ont également un emballage respectueux de l’environnement. Les étuis Organicore offrent une protection contre les chutes de 8 pieds et sont disponibles en trois options de couleur : charbon de bois (photo), naturel et bleu. Il ressemble à un boîtier en plastique ferme et a une légère adhérence. Il semble également assez protecteur et a des bords surélevés pour aider à protéger votre écran au cas où vous laisseriez tomber votre téléphone face vers le bas.

ZWM Oui, ZWM est synonyme de mouvement zéro déchet et ses coques minces pour iPhone sont fabriquées à partir de matières organiques renouvelables entièrement biodégradables. La société affirme qu’elle est également “neutre pour le climat”, en plantant un nouvel arbre pour chaque étui de téléphone vendu. Les étuis ZWM sont disponibles dans une variété d’options de couleurs et font partie des étuis écologiques les plus attrayants que j’ai essayés.

Agile J’ai déjà présenté Les boîtiers Disc translucides de Nimble fabriqués à partir de disques compacts recyclés. Son étui Spotlight pour iPhone 13 est le dernier étui écologique de la société. C’est un peu funky – oui, il met en valeur sa nature recyclée – et même s’il est assez mince, il offre une bonne protection contre les chutes, avec une cote de 15 pieds. Nimble dit qu’il est fabriqué à partir de 72% de matériaux recyclés, y compris du polycarbonate recyclé, du TPU, du silicone et d’anciens étuis de téléphone en plastique. Il est disponible en 3 options de couleur.

David Carnoy/CNET Casetify a lancé ses étuis ultra compostables pour l’iPhone 12 et propose désormais de nombreux designs accrocheurs pour l’iPhone 13. Ce modèle écologique a une protection contre les chutes de 6,6 pieds et est fabriqué avec un matériau 100% compostable à base de plantes. Casetify indique également que l’emballage est composé à 100% de matériaux durables, recyclés et compostables, y compris une encre écologique et non toxique à base de soja. L’étui a un design à bord surélevé pour protéger votre écran en cas de chute et est disponible en sept options de couleur. Le prix est élevé entre 55 $ et 60 $, mais le boîtier est personnalisable avec personnalisation et impressions.

Casetifier Re/Casetify est la gamme d’étuis écologiques de Casetify fabriqués à partir de matériaux recyclés, y compris d’anciens étuis de téléphone mis au rebut, des déchets de fabrication et des bioplastiques d’origine végétale. Ils sont disponibles dans une variété d’options de couleur et d’impression allant de 60 $ à 75 $ pour les modèles qui incluent MagSafe.

Amazone C’est le seul cas de la liste que je n’ai pas encore essayé, mais les avis des utilisateurs d’Amazon sont positifs et cela coûte environ 14 $. Inbeage affirme que son boîtier est construit à partir de biopolymères végétaux 100% biodégradables et de plantes récoltées, notamment de la paille de blé et de la fibre de bambou. Il couvre entièrement votre téléphone et a des bords surélevés, ce qui devrait vous aider en cas de chute face vers le bas. Il est disponible en six options de couleur. Inbeage vend également un Étui bio en tissu pour encore moins (environ 13 $). Il a également des critiques décentes mais ne semble pas aussi durable que ce cas.

David Carnoy/CNET L’étui Wake de Lifeproof est fabriqué à partir de plastique océanique recyclé (dont 85 % de toute façon). Il est joliment conçu mais je ne dirais pas qu’il est super résistant – il n’est pas enfermé en bas et dispose d’une protection contre les chutes de 6 pieds. Il existe en quatre couleurs, dont le vert gambit, que j’aime bien. (Si vous allez obtenir un étui “vert”, il pourrait aussi bien être vert.)

David Carnoy/CNET KerfCase fabrique des caisses en bois faites à la main depuis un certain temps, et sa nouvelle caisse en contreplaqué est non seulement plus durable mais moins chère que certaines, à partir de 50 $, avec une protection contre les chutes de 6 pieds et une garantie de réparation à vie limitée. Je l’aime mieux que d’autres étuis en bois que j’ai essayés. Il convient également de noter que le chargeur MagSafe d’Apple collera à l’arrière de celui-ci, et KerfCase vend des stations de charge assorties pour le chargeur Apple MagSafe (oui, c’est un accessoire pour un accessoire).

