Meilleurs étuis pour iPhone 13 Pro Max en 2023 : minces, protecteurs et plus

Développé parallèlement à l’iPhone 13 Pro Max lui-même, l’étui en cuir d’Apple est une option solide – quoique légèrement coûteuse – que certains apprécieront.

L’étui, doublé à l’intérieur de microfibre pour éviter les rayures lors de l’utilisation, est luxueux dans la main, grâce à la finition en cuir doux au toucher. Il est discret avec un logo Apple presque invisible imprimé à l’arrière, et à mesure que le cuir vieillit, il créera une teinte unique.

L’étui épouse parfaitement les courbes de l’iPhone, avec des boutons de volume et d’alimentation qui sont tout aussi satisfaisants à appuyer que la vraie chose, et bien sûr, il est entièrement compatible MagSafe. Il protégera votre iPhone des éraflures et des rayures – au détriment du cuir – mais l’étui relativement fin ne sauvera probablement pas votre iPhone des dommages lors d’une chute sur une surface dure.

Pourtant, la finition luxueuse de l’étui en cuir Apple assure sa place dans notre tableau.