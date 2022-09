Le dernier Apple TV la télécommande semble presque aussi parfaite que possible, avec des boutons dédiés et des commandes tactiles intégrés ensemble. Il est également légèrement plus grand que les itérations précédentes, ce qui le rend plus facile à tenir et à utiliser sans appuyer accidentellement sur des choses que vous ne vouliez pas. Cependant, il n’existe toujours pas de moyen de le localiser facilement s’il disparaît dans une autre pièce ou dans le canapé.

Les télécommandes se perdent tout le temps, quelle que soit leur taille. C’est pourquoi des produits comme le Télécommande Roku Pro vous permet de les retrouver facilement. Pommes Technologie Airtag a ouvert des tonnes de nouvelles possibilités lorsqu’il s’agit de retrouver des objets perdus. Et bien que la nouvelle télécommande n’inclue pas de puce U1 intégrée pour vous aider à la localiser, il existe un moyen simple d’obtenir le même avantage : combinez-la avec un Airtag.

Eli Blumenthal/Crumpe



Plutôt que de se fier uniquement à un morceau de ruban adhésif, un certain nombre d’entreprises ont comblé le vide laissé par Apple. Ils ont créé de nouveaux étuis Siri Remote qui vous permettent de placer un AirTag à l’intérieur.

Nous avons testé quatre options différentes pour les personnes qui ne veulent plus jamais perdre leur télécommande.

Ce dont vous aurez besoin

Sarah Tew / Crumpe



Une télécommande Apple TV Siri.

Un Airtag .

. La Trouver mon application sur un iPhone, idéalement un iPhone 11 ou plus tard afin que vous puissiez utiliser la “fonction de recherche de précision” d’Apple qui vous indique exactement où aller.

Remarque : Aucun de ces étuis n’est livré avec un AirTag, vous devrez donc ajouter 29 $ pour cela, en plus de l’étui que vous achetez pour votre télécommande à 59 $.

Eli Blumenthal/Crumpe Si vous recherchez un boîtier Apple TV AirTags sur Amazon, il existe un certain nombre d’options très similaires, mais peu de marques de boîtiers reconnaissables. Une exception que nous avons trouvée est la solution d’Elago appelée Cas du localisateur R5. L’accessoire à 15 $ est un peu plus épais que certaines autres options, avec l’AirTag entièrement dissimulé dans du caoutchouc au lieu de passer à travers une découpe à l’arrière. Le boîtier en caoutchouc couvre presque tout le corps de la télécommande à l’exception du blaster IR en haut et du port Lightning en bas. Une dragonne était également pré-attachée, ce qui était une bonne idée. Bien que plus volumineuse que certaines autres solutions, l’option d’Elago semblait plus premium. L’AirTag s’adapte parfaitement à l’intérieur de la découpe circulaire encastrée (mais vous pouvez utiliser deux doigts pour le pousser dans ce trou). L’ajout de la télécommande Siri sur le dessus était un jeu d’enfant, et nous avons pu localiser rapidement le combo avec l’application Find My sur un iPhone 12 Pro Max. Il était également facile de retirer la télécommande et l’AirTag, ce qui sera utile pour remplacer la batterie remplaçable par l’utilisateur de ce dernier.

Bien que l’Elago soit la meilleure option, il y en a d’autres. Les deux cas suivants sont des options génériques achetées sur Amazon. Bien que les marques et les prix soient différents, les produits eux-mêmes semblent être pratiquement identiques – au point où les deux sont venus dans les mêmes boîtes de style en provenance de Chine avec les mêmes marquages ​​et marques bien qu’ils soient répertoriés par différents vendeurs.

Eli Blumenthal/Crumpe À près de la moitié du prix de l’option “Abby’s” ci-dessous, cette affaire — du vendeur Amazon “FUNDISINN” — dispose d’un design plus fin mais gréé et est aussi facile à installer, à localiser et à utiliser. La seule différence entre celui-ci et celui d’Abby est que celui-ci est nettement moins cher, propose plus d’options de couleurs et qu’il est livré avec un câble Lightning surprise (bien que je me méfierais de l’utiliser pour charger des iPhones car je doute qu’il soit certifié par Apple. programme IMF). Si vous recherchez un design comme celui-ci, cette option moins chère semble être la meilleure.

Attention: étui anti-perte d’Abby pour AirTag (23 $ sur Amazon)

Eli Blumenthal/Crumpe



Comme notre finaliste, nous avons choisi ceci basé sur une recherche régulière d’Amazon pour les cas qui avaient une expédition Prime. Cela a également bien fonctionné, avec l’AirTag et la télécommande Siri qui s’insèrent assez facilement. Aucun port n’a été bloqué et, comme le “FUNDISINN”, il est un peu plus fin que l’Elago, même si je craignais qu’avec le temps, l’AirTag exposé ne tombe de ce boîtier.

Pour un produit qui est presque le même que celui ci-dessus, économisez votre argent et cherchez ailleurs que .

Pour les fans de bricolage : étui imprimé en 3D (le prix varie)

Eli Blumenthal/Crumpe



Notre quatrième cas vient du rédacteur en chef de Crumpe – et passionné d’impression 3D – Dan Ackerman. Si vous avez déjà une imprimante 3D et une bobine, cela pourrait être l’option la plus simple et la moins chère avec Fichiers CAO disponibles en ligne à vous d’en assembler un vous-même.

Ackerman dit que le processus ne lui a pas pris “trop ​​de temps, parce que je n’ai pas changé le design que j’ai trouvé en ligne, je l’ai juste découpé et optimisé dans un programme 3D”. Il ajoute que tout compte fait, c’était “peut-être une heure pour toutes les recherches et la configuration, deux heures et demie pour imprimer”.

Comme pour tous les travaux d’impression 3D, votre kilométrage variera en fonction du nombre d’essais nécessaires pour réussir. Pour notre test, Ackerman dit que la première impression a bien fonctionné, bien qu’il n’ait pas eu de télécommande sous la main lorsqu’il a fait l’impression. En l’utilisant, j’ai trouvé que le boîtier était définitivement plus rigide que les options en caoutchouc et qu’il était un peu plus difficile d’insérer et de retirer à la fois l’AirTag et la télécommande. Vous aurez peut-être besoin d’essais et d’erreurs pour obtenir un ajustement plus approprié.

Ce n’est peut-être pas la solution la plus raffinée, mais pour ceux qui cherchent à bricoler un correctif, cela peut fonctionner.