Meilleurs États où vivre en termes de coût, de sécurité et de qualité de vie : WalletHub

La pandémie de Covid-19 a certainement fait bouger les Américains. Premièrement, les gens abandonnaient les villes chères comme New York et San Francisco pour les banlieues ou les métros plus abordables comme Austin, Phoenix et Nashville. Maintenant, alors que les taux de vaccination augmentent, certaines personnes Reculer. Pourtant, d’autres déménagent en adoptant définitivement un mode de vie de travail à domicile, selon l’étude de marché The NPD Group.

Alors, quel est le meilleur endroit pour vivre ? WalletHub a récemment publié un nouveau rapport sur les meilleurs états pour vivre.

Pour déterminer la liste, le site Web des finances personnelles a comparé 50 États dans cinq dimensions clés : abordabilité, économie, éducation et santé, qualité de vie et sécurité. Cinquante-deux paramètres ont été utilisés, tels que le taux de chômage, l’espérance de vie, le temps de trajet moyen et les taux de criminalité, et les paramètres ont été pondérés différemment. Pour calculer le score global, la moyenne pondérée de chaque État pour toutes les mesures a été utilisée.

Voici les 10 meilleurs États où vivre, selon le rapport de WalletHub.