meilleurs et pires endroits où vivre

Cette semaine, l’Economist Intelligence Unit (EIU) a publié son classement Global Liveability Index des 10 meilleurs et des 10 pires endroits où vivre dans le monde en 2022. L’indice a marqué 172 villes dans cinq catégories : culture, soins de santé, éducation, infrastructure , et divertissement.

Les villes de Scandinavie dominent la liste des villes les plus vivables grâce à la stabilité et à la bonne infrastructure de la région. Selon l’indice, les habitants de ces villes bénéficient de bons soins de santé et de nombreuses opportunités de culture et de divertissement. Année après année, les villes d’Autriche et de Suisse ont tendance à se classer en tête des listes de qualité de vie grâce à leur économie sociale de marché bien développée.

Bien que 18 pays différents sont représentés sur ces listes, vous ne trouverez les États-Unis classés dans le top 10 ni sur l’une ni sur l’autre. Un représentant d’EIU a déclaré à CNBC Make It par e-mail qu’Atlanta, en Géorgie, était la ville américaine la plus agréable à vivre, au numéro 26 de la liste, tandis que Washington DC arrivait juste derrière au numéro 30.