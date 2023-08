Meilleurs et pires aéroports en Amérique du Nord selon les temps d’attente

Les aéroports et les emplacements individuels ont ensuite été classés pour identifier celui qui a les pourcentages les plus élevés d’avis positifs.

Dans une étude d’août, Casago une société de gestion immobilière locative à service complet, a analysé les avis des passagers sur compagnieaeriennequalite.com qui évaluent les temps d’attente pour les lignes telles que l’enregistrement, le dépôt des bagages, le ramassage des bagages, les douanes et plus encore sur une échelle de une à cinq étoiles.

L’aéroport n’est pas le plus grand de Floride, mais il est actuellement le deuxième aéroport à piste unique le plus fréquenté d’Amérique, selon Lentille de voyage .

Selon un rapport précédent de Travel Lens, l’aéroport s’est classé le meilleur aux États-Unis en fonction des temps d’attente, la satisfaction des passagers et les avis Google, avec une note de 8,06/10. L’aéroport est situé dans la région de South Fort Myers et a une note de 4,5/5 sur Google.

L’aéroport international du sud-ouest de la Floride s’est classé n ° 1 sur la liste. Il avait 66,67% de critiques quatre à cinq étoiles. Les plus grandes compagnies aériennes qui partent de RSW sont American, Delta, JetBlue, Southwest et United.

JD Power and Associates a classé PDX parmi les meilleurs pour les grands aéroports de passagers en 2015, 2016 et 2019 sur la base de la satisfaction globale des passagers. L’aéroport offre aux passagers une liaison par train léger vers le centre-ville, une connexion Wi-Fi gratuite et achats détaxés .

Portland International dans l’Oregon était le deuxième meilleur aéroport d’Amérique du Nord pour les temps d’attente. C’est le plus grand aéroport de l’État et représente 90 % du transport aérien de passagers de l’État, selon le Centre d’aviation .

Selon le Soleil de la Jamaïque le PDG de MBJ, Shane Munroe, a déclaré que l’extension amènerait plus de passagers de plus d’endroits car elle permettrait à l’aéroport d’accueillir des avions plus gros.

C’est le plus grand des trois aéroports internationaux de la Jamaïque et 72% des visiteurs du pays l’utilisent comme aéroport principal, selon le Autorité de l’aviation civile de la Jamaïque . L’aéroport subit une expansion massive, y compris une mise à niveau de la piste qui a coûté 34 millions de dollars.

Sangster International (MBJ) Aéroport international de Punta Cana (PUJ) Newark International (EWR) Daniel K.Inouye International (HNL) Seattle-Tacoma International (SEA) International Pearson de Toronto (YYZ) International de Salt Lake City (SLC) Tocumen International (PTY) International de Miami (MIA) International de Mexico (MEX)

Punta Cana International en République dominicaine est arrivé deuxième sur la liste des pires aéroports nord-américains en fonction des temps d’attente. L’aéroport n’a reçu que 6,98% d’avis quatre à cinq étoiles.

L’aéroport international de Punta Cana est le plus fréquenté du pays et le deuxième des Caraïbes. En 2022, plus de 8,3 millions de passagers ont transité par l’aéroport de la République dominicaine, et en 2023, il représentait 60% de toutes les arrivées aériennes dans le pays, a déclaré Héctor Porcella, le directeur général de l’Institut dominicain de l’aviation civile (IDAC). sur Color Vision, Canal 9en mars.

