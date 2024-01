Meilleurs espoirs de première base pour 2024

Plafond le plus haut : Isaac

Isaac a une plus grande flèche vers le haut à côté de son nom que n’importe qui sur cette liste, et de nombreux évaluateurs ont le sentiment qu’il ne fait qu’effleurer la surface de son potentiel offensif. Le frappeur gaucher n’aura que 20 ans pour toute la saison 2024 et nous pourrions examiner le meilleur espoir de frappe puissante du jeu d’ici la fin de l’année.