Meilleurs espoirs de Premier League pour les grands clubs en pré-saison

La saison de Premier League 2022-23 est terminée, mais avant que vous ne le sachiez, une autre se profilera à l’horizon car elle recommencera le 11 août.

Après la publication des calendriers de la nouvelle campagne jeudi, les clubs chercheront à utiliser leurs tournées estivales pour se préparer. Et cela inclura certains joueurs adolescents que vous ne connaissez peut-être pas. Voici une sélection de ceux à surveiller des grands clubs d’Angleterre.

ARSENAL

Amario Cozier-Duberry, 18 ans, ailier

Après une saison encourageante au niveau de l’académie, avec cinq buts et quatre passes décisives en 22 matchs, l’ailier droit pourrait être le prochain diplômé de Hale End en lice pour une place dans l’équipe première d’Arsenal la saison prochaine.

Au niveau de la Premier League 2, Cozier-Duberry a joué un rôle similaire à celui que Bukayo Saka remplit dans la première équipe et il est prouvé que le joueur de 18 ans a ramassé une chose ou deux de l’international anglais.

En plus de son penchant pour une finition enroulée sur le poteau arrière avec son pied gauche, il y a aussi son contrôle soigné du ballon, ses passes croisées et son mouvement intelligent qui le voit recevoir le ballon dans l’espace derrière l’arrière latéral adverse. Cozier-Duberry ne boude pas non plus son travail défensif.

CHELSEA

Cesare Casadei, 20 ans, milieu de terrain central

Cesare Casadei était une star pour l’Italie lors de la récente Coupe du monde U20. Martin Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Le nouveau manager Mauricio Pochettino fait face à un certain nombre d’appels difficiles avant la pré-saison et doit décider quel statut d’équipe devrait être accordé à deux des jeunes milieux de terrain centraux les plus talentueux du monde.

Alors que le Brésilien de 18 ans Andrey Santos est peut-être déjà prêt pour le football en équipe première une fois qu’il reviendra de son prêt à Vasco da Gama et qu’il obtiendra son permis de travail britannique, Casadei a également revendiqué des performances exceptionnelles pour l’Italie lors de la récente FIFA. Coupe du monde des moins de 20 ans (remportant le Ballon d’or, après avoir marqué sept buts, et également MVP du tournoi.)

L’Italie a perdu en finale contre l’Uruguay, mais le milieu de terrain de 6 pieds 1 pouce s’est démarqué. Élégant, pratique et efficace dans ses choix, Casadei est capable de jouer n’importe quel rôle au centre du milieu de terrain, même si le n ° 8 pourrait lui convenir le mieux car il est excellent pour chronométrer ses courses vers l’avant. Il ressemble à un jeune Michael Ballack dans le style, ce qui n’est pas un mauvais modèle à copier.

LIVERPOOL

Ben Doak, 17 ans, ailier

WEEK-END D'OUVERTURE DE LA PREMIER LEAGUE 11 août Burnley contre Man City 12 août Bournemouth contre West Ham 12 août Arsenal contre Forest 12 août Brighton contre Luton 12 août Everton contre Fulham 12 août Newcastle contre Villa 12 août Sheff United contre Palace 13 août Brentford contre Tottenham 13 août Chelsea contre Liverpool 14 août Man United contre les loups

Avec plusieurs attaquants de Liverpool exclus de la première semaine de la campagne de pré-saison du club en raison d’engagements internationaux, Doak s’est retiré de l’équipe écossaise U21 afin de se donner une chance d’ajouter aux 60 minutes de l’équipe première sur cinq matchs que le manager Jurgen Klopp lui a donné la FA Cup, la Carabao Cup et la Premier League la saison dernière.

Dans ces brèves apparitions, Doak – qui a fait ses débuts en championnat pour le Celtic à 15 ans – a fait preuve d’une attitude intrépide, ce qui est rare pour un adolescent, ainsi que d’un talent pour recevoir et porter le ballon à grande vitesse, des capacités de dribble instinctives et un faible centre de gravité.

L’ailier adore affronter les défenseurs du flanc droit, mais il est difficile de déterminer quel pied est le plus fort car il porte exceptionnellement bien le ballon avec l’un ou l’autre. Son ambidextrie le rend naturellement difficile à lire et lui permet de multiples options à mesure qu’il avance.

MANCHESTER CITY

Oscar Bobb, 19 ans, milieu offensif/attaquant

Sans doute le choix de l’équipe de Manchester City qui a remporté le titre de Premier League 2 – Carlos Borges (dont des sources ont déclaré à ESPN qu’il était lié à Nottingham Forest) et Adedire Mebude méritent également d’être mentionnés – l’international norvégien U21 se distingue par ses extraordinaires capacités techniques. et un cerveau de football avancé, qui l’a aidé à marquer six buts et 16 passes décisives en championnat.

Coupant du côté droit de l’attaque, ou caché derrière l’attaquant, la première touche douce de Bobb et sa maîtrise remarquable de son corps lui permettent de tromper ses adversaires avec un jink. Bien qu’il soit un joueur de talent qui réussit en moyenne trois prises par 90 minutes, il sait également quand relâcher le ballon et sa capacité à choisir la bonne passe derrière la défense est une force.

Bien qu’il ait une dépendance excessive à l’égard de son pied gauche qui pourrait devoir être équilibré, le manager de City, Pep Guardiola, est confronté à une décision intéressante : intégrer le joueur de 19 ans dans la première équipe ou le laisser poursuivre son développement ailleurs en prêt.

MANCHESTER UNIS

Kobbie Mainoo, 18 ans, milieu de terrain central

Kobbie Mainoo a eu la chance d’impressionner la saison dernière. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

La confiance d’Erik ten Hag dans le milieu de terrain né à Stockport était évidente lorsqu’il a donné au joueur alors âgé de 17 ans un avant-goût du football en équipe première dans toutes les compétitions nationales au cours de cinq semaines d’hiver. Mainoo, à son tour, a récompensé la croyance du patron avec des apparitions de remplacement assurées qui suggéraient qu’il pourrait avoir un grand avenir à Old Trafford.

Bien que ses talents de dribbleur et ses courses de conduite fassent souvent l’objet d’éloges, son sang-froid et sa maturité sont encore plus impressionnants. Qu’il devienne n ° 6 ou n ° 8 – ou plus probablement un hybride des deux – est à débattre, mais il peut dicter le milieu de terrain ainsi que reprendre possession dans les zones centrales et son long- le passage de gamme est déjà d’un niveau élevé.

TOTTENHAM

Alfie Devine, 20 ans, milieu de terrain central

L’un des membres les plus influents de l’équipe d’Angleterre qui a remporté le Championnat d’Europe U19 en 2022, le milieu de terrain n’a encore eu qu’une minute de FA Cup au niveau de l’équipe première pour son club la saison dernière.

En janvier 2021, lors d’un match nul en FA Cup contre l’équipe non ligue Marine, il est devenu le plus jeune joueur de Tottenham puis buteur, âgé de 16 ans et 163 jours, sous Jose Mourinho. Et pourtant il a reçu les éloges du manager Antonio Conte l’année dernière, il n’a jamais donné de coups de pied. Cet été, cependant, avec Ange Postecoglou portant son regard neuf sur l’équipe des Spurs, Devine pourrait imaginer ses chances.

Au niveau des jeunes, Devine s’est avéré être un milieu de terrain moderne, polyvalent et box-to-box qui pourrait avoir un bel avenir. Il reçoit, garde et passe bien le ballon avec détermination et franchise, est toujours actif en tant qu’option de passe, presse avec impatience et travaille dur défensivement. Mais sa qualité n ° 1 pourrait être son talent pour faire des courses incisives dans la surface.

Bien qu’un prêt reste une possibilité la saison prochaine, il est tout aussi raisonnable que Postecoglou en voie assez dans le milieu de terrain pour lui donner une chance.