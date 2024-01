Meilleurs espoirs de lanceurs gauchers pour 2024

Étage le plus élevé : Snelling

Harrison et Tiedemann comportent tous deux un certain risque de relève en raison de problèmes de contrôle et de charges de travail limitées, tandis que Snelling – bien que plus jeune que les deux avec moins d’expérience au niveau supérieur – n’a pas les mêmes préoccupations à ce stade. Si son développement se poursuit à un rythme soutenu, il devrait s’installer au moins à l’arrière d’une rotation de la Ligue majeure et pourrait être plus élevé compte tenu de son combo et de son commandement.