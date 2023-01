Meilleurs entraînements et exercices pour tout le corps à la maison – Conseils d’experts – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Si votre résolution du nouvel an est de vous mettre en forme, ne cherchez pas plus loin car Erin Stern2x Mme Figure Olympia, partagée avec HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENTles deux entraînements en circuit cela vous mettra en forme et la meilleure partie est que vous pouvez les faire n’importe où dans votre maison !

“Les entraînements en circuit de poids corporel augmentent votre fréquence cardiaque et peuvent être effectués n’importe où. La clé est de choisir 3 à 5 mouvements composés et de les exécuter en succession rapide. Les mouvements composés sont des exercices où deux ou plusieurs articulations bougent. Les exemples incluent les squats, les fentes, les pompes, les burpees et les presses. L’ajout d’un shake protéiné après l’entraînement peut aider à améliorer la récupération, augmenter la sensation de satiété et peut également accélérer le métabolisme.

Pour suivre deux des circuits d’entraînement d’Erin, suivez les étapes ci-dessous :

Circuit 1, 15 répétitions chaque mouvement :

1. “Squats de poids corporel

2. Alpinistes

3. Fentes inversées

4. Pompes

5. Squats pliés

6. Pop squats »

Circuit 2, 15 répétitions par mouvement :

1. “Les burpees

2. Squats divisés

3. Jumping Jacks

4. Pompes en diamant

5. Fentes avant

6. Sauts en ciseaux »

« Les circuits combinent force et mouvements cardiovasculaires, vous pourrez donc sculpter vos muscles et vous pencher. Ils peuvent être répétés une ou deux fois chacun, selon le niveau de forme physique.

En ce qui concerne certains exercices que vous pouvez faire entre le travail pour de petites pauses rapides qui vous feront bouger, Erin a partagé: «Les levées de jambes sont idéales pour activer et stimuler les fessiers tandis que les crunchs debout peuvent aider à resserrer les abdominaux. Si vous avez accès à des escaliers, une montée rapide de 5 minutes fait pomper le sang !

Pour vous motiver à faire de l’exercice lorsque vous êtes coincé à la maison, Erin a suggéré : « Créez une zone désignée pour l’entraînement et créez ou trouvez des séances d’entraînement que vous pouvez faire. Préparez-vous à vous entraîner, tout comme vous vous préparez à aller à la salle de sport. Montez de la musique et allez-y. Vous constaterez que vous êtes plus concentré et que vous pouvez obtenir un meilleur entraînement à la maison, car il y a moins de distractions. Ayez un plan et fixez une heure précise pour vous entraîner. Comme toute autre chose, cela n’arrivera pas par hasard – vous devez y arriver. Les résultats peuvent être vus en aussi peu que deux semaines, donc un corps de bikini est à portée de main. Allez les chercher !

