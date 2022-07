Meilleurs entraînements de gym à domicile intelligents de 2022 : peloton, miroir, tempo et plus

Lorsque les gymnases ont temporairement fermé pendant la pandémie, il y a eu une explosion de la demande d’équipements d’entraînement à domicile haut de gamme – et c’est un marché qui continue de prospérer aujourd’hui. Travailler à la maison a de nombreux avantages. La simple commodité facilite le respect d’une routine cohérente et vous permet d’éviter le coût d’un abonnement coûteux à une salle de sport. Et il existe de nombreuses machines et configurations compactes qui vous permettent de vous entraîner correctement sans occuper une pièce entière de votre maison.

La technologie et les équipements de fitness intelligents transforment le fitness à domicile, et les meilleures options de gym à domicile intelligentes aident à recréer des salles de sport et des cours de studio sophistiqués à la maison avec des écrans tactiles dynamiques, des caméras intégrées et des systèmes tout-en-un compacts. Sans oublier les options de cours et de séances d’entraînement qui vous aident à guider vos exercices et à faire passer ces entraînements à domicile avec tapis d’entraînement, bande de résistance et vélo stationnaire au niveau supérieur alors que vous travaillez vers vos objectifs de mise en forme.

Cela dit, l’équipement de gym intelligent est cher – il coûte généralement quelques milliers de dollars – il n’est donc pas encore accessible à tout le monde. Mais si vous êtes vraiment prêt à installer un studio de fitness chez vous, le remplacement de votre abonnement à la salle de sport ou de votre cours hebdomadaire SoulCycle par un vélo d’exercice intelligent pourrait se rentabiliser au fil du temps. Il garantit également que vous avez toujours accès à votre équipement d’entraînement préféré, à vos poids et à tout ce dont vous avez besoin pour compléter votre routine d’entraînement sur une base régulière. De plus, parce que vous avez dépensé un joli centime, il y a de fortes chances que votre équipement de gym à domicile intelligent ne subisse pas le même sort que ce ballon d’exercice, kettlebell, haltère, support de squat, plaques de poids et tapis de yoga qui prennent maintenant de la place dans votre placard.

Comme pour toute nouvelle technologie, cela peut être coûteux au début, mais les coûts peuvent diminuer avec le temps à mesure que de nouveaux produits arrivent sur le marché. Que vous souhaitiez faire de l’entraînement en résistance, un entraînement par intervalles à haute intensité, un entraînement complet du corps, du vélo en salle ou d’autres routines d’entraînement, c’est le meilleur équipement de gym à domicile intelligent que vous pouvez acheter dès maintenant.

Échelon Vous rêvez du Peloton, mais vous n’avez pas les moyens d’en acheter un pour votre salle de sport à domicile ? La série Connect Ex d’Echelon commence à 800 $ et offre une expérience similaire, mais vous devez apporter votre propre écran. Il y a un support de tablette intégré pour cela lorsque vous faites de l’exercice. Comme Peloton, vous pouvez participer à des cours de cyclisme virtuels, à la demande et en direct. Et puisque vous utilisez votre propre tablette avec le vélo, vous pouvez renoncer à ces cours et regarder Netflix à la place, ce que vous ne pouvez pas faire avec le Peloton.

Tyler Lizenby/Crumpe Le vélo à 1 445 $ de Peloton est un vélo de spin conçu pour imiter ce que c’est que de rouler sur la route. Ce vélo d’intérieur a un siège et un guidon réglables et dispose d’un écran tactile de 21,5 pouces. Utilisez l’écran pour participer à des cours en direct et à la demande depuis chez vous – cette fonctionnalité coûte 44 $ de plus par mois. Peloton a récemment présenté son nouveau vélo de spin Bike Plus, qui dispose d’un écran tactile mobile et coûte 1 995 $.

Angela Lang/Crumpe Vous voulez faire semblant d’être Rocky dans votre propre salle de sport à domicile, mais vous ne savez pas comment boxer ? Le sac de boxe à domicile de FightCamp, des cours d’entraînement guidés et des gants de boxe intelligents peuvent vous aider. FightCamp a des capteurs que vous placez à l’intérieur des bandes de boxe que vous portez sur les deux mains, sous les gants de boxe. Ces capteurs peuvent vous dire à quel point vous frappez fort et combien de coups vous frappez. Chaque entraînement vous indique le nombre de coups à lancer et les capteurs vous donnent des informations en temps réel pour voir comment vous progressez. L’accès aux cours est de 39 $ par mois, et la base Connecter le forfait avec seulement les enveloppes et les capteurs, il vous en coûtera 399 $. Le plein Forfait tribu avec des gants, un tapis d’exercice et un sac, est de 1 299 $ au plein prix.

Tyler Lizenby/Crumpe À première vue, le miroir à 1 495 $ n’est rien de plus qu’un miroir pleine longueur que vous utiliseriez pour vérifier votre tenue le matin. Mais regardez de plus près et vous voyez que c’est aussi un écran LCD. Avec ce miroir d’entraînement, vous pouvez regarder des cours de fitness en direct et à la demande dirigés par un instructeur (avec un abonnement de 39 $ par mois requis) et vérifier votre formulaire en même temps. Quiconque s’est entraîné à la maison sait ce que c’est que de se demander si sa forme est correcte à chaque entraînement. Le miroir de fitness intelligent propose des cours dans différentes disciplines – y compris le yoga, la force et le cardio – et avec différentes longueurs d’entraînement et niveaux de forme physique. Il a récemment ajouté une formation personnelle individuelle à son répertoire, qui tire parti de la caméra intégrée pour que votre entraîneur puisse voir votre formulaire et vous aider à le corriger. Il est livré avec le miroir, un moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth et six bandes de fitness. Oui, c’est cher, mais le Mirror reste le meilleur système d’entraînement personnel que nous ayons testé (jusqu’à présent). Lisez notre critique du miroir.

Tyler Lizenby/Crumpe Note de l’éditeur, 5 mai 2021 : Peloton a émis un rappel volontaire de son tapis roulant Tread Plus (anciennement appelé Tread) en raison d’un risque potentiellement mortel pour les enfants et les animaux domestiques. Vous ne pouvez plus acheter l’ancien Tread Plus de Peloton, mais le nouveau Tread est à vendre. Voir tous les détails du rappel. Le Peloton Tread à 2 695 $ est un tapis roulant intelligent pour votre salle de sport à domicile. Payez 39 $ par mois pour accéder aux cours de marche en direct et à la demande de Peloton. Entraînez-vous pour un 5 km débutant sur la piste ou participez à un cours avancé de haute intensité aux côtés d’autres coureurs et sportifs chevronnés pour augmenter votre fréquence cardiaque. Le Tread dispose également d’un écran tactile de 32 pouces, ce qui vous permet de suivre facilement les cours guidés que vous sélectionnez, d’accéder aux paramètres de votre profil et d’afficher vos statistiques, y compris les calories brûlées, à chaque entraînement.

Angela Lang/Crumpe Découvrez le gymnase à domicile Tempo à 2 495 $. Ma collègue, Sarah Mitroff, le décrit le mieux dans cet article pratique : “Similaire à Mirror, le design élégant de Tempo est destiné à se fondre dans votre maison – il ressemble à une bibliothèque industrielle et un téléviseur a eu un bébé, dans le bon sens .” Complet avec un écran tactile HD de 42 pouces et un stockage pour 16 assiettes (quatre chacune à 1,25 livre, 2,5 livres, 5 livres et 10 livres). Le système est également livré avec deux haltères de 7,5 livres et une barre de 25 livres, des colliers pour verrouiller les plaques en place, un moniteur de fréquence cardiaque, un tapis d’entraînement et un rouleau en mousse. Participez à des cours en direct et à la demande allant de l’entraînement par intervalles à haute intensité à l’entraînement en force et plus encore. L’appareil utilise la cartographie 3D et l’IA pour donner des conseils sur votre formulaire en temps réel. Et, comme la plupart de ses concurrents, les cours coûtent 39 $ par mois. Le Tempo Studio suit et enregistre des mesures personnelles pour réaliser votre force et intègre également Apple Watch.

James Phelan/Crumpe Pouvez-vous vraiment obtenir une salle de musculation complète avec une machine de la taille d’un téléviseur ? Tonal le pense. La “machine de musculation” de Tonal utilise des poids numériques pour entraîner vos muscles à l’aide d’une salle de sport à domicile vraiment compacte. Pas de poids, pas de plaques métalliques, pas de pile de poids, pas d’haltères ou de kettlebells, la salle de gym à domicile Tonal se compose de seulement deux bras géants qui s’étendent vers l’extérieur depuis les côtés de l’écran en appuyant sur un bouton, plus un entraîneur intégré sur son écran tactile. Il offre jusqu’à 200 livres de résistance et des entraînements guidés. Beaucoup mieux pour l’exercice et la musculation que les poids libres. Oh, et il a un retour en temps réel afin qu’il puisse ajuster automatiquement la résistance pendant votre entraînement s’il détecte que le poids actuel est trop facile ou trop difficile pour vous.

