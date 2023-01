Meilleurs ensembles Nanoleaf 2023 : obtenez celui qui vous convient

Nanoleaf est l’un des plus grands noms du monde des lumières intelligentes décoratives. Les ensembles Nanoleaf sont des kits d’éclairage modulaires à couleurs changeantes que vous pouvez organiser dans une variété de formes.

Vous démarrez avec un kit de démarrage, qui est livré avec un contrôleur et un nombre donné de panneaux. Vous pourrez les ajouter avec des packs d’extension.

Les ensembles Nanoleaf recevront une mise à jour logicielle en 2023 qui les rendra compatibles avec Matter et leur permettra d’agir en tant que routeurs de bordure Thread, ce qui signifie que vous pouvez commencer à créer une configuration d’éclairage intelligent adaptée à Matter, en utilisant vos produits Nanoleaf existants. Vous voulez en savoir plus sur la matière ? Lisez notre explicatif.

Nanoleaf lance également une gamme d’ampoules intelligentes, une bande lumineuse et d’autres produits d’éclairage en 2023. Ceux-ci seront tous certifiés Matter et fonctionneront avec vos ensembles Nanoleaf existants pour vous permettre de créer des scènes, d’établir des horaires et plus encore – à travers toutes les lumières dans une salle.

Nanoleaf propose quatre principaux types d’ensembles décoratifs : les lignes (le plus récent ajout), les éléments, les formes et la toile. Les panneaux lumineux d’origine ont maintenant été abandonnés, mais Nanoleaf continuera à les prendre en charge indéfiniment, et vous pourrez peut-être toujours les acheter auprès d’autres détaillants.

Il y a aussi quelques versions plus récentes, qui sont une torsion sur les ensembles principaux : Lines Squared, qui se rejoignent à 90°, plutôt qu’à 60° ; et Ultra Black Triangles, qui ont un cadre plus sombre que les formes d’origine.

Selon le type que vous choisissez, les lampes Nanoleaf ont un certain nombre de fonctionnalités intelligentes. Certains ont un contrôle tactile, pour vous permettre de jouer à des jeux tactiles et de changer leurs couleurs en un clic.

Vous pouvez également obtenir des panneaux de visualisation de musique, qui réagiront et répondront à la musique que vous jouez. D’autres ont une mise en miroir de la télévision et changeront de couleur pour compléter l’action sur votre téléviseur ou votre moniteur.

Layout Detect est une autre fonctionnalité. Cela permettra une animation intelligente, en fonction de la forme de la disposition de votre panneau.

Mais toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles avec tous les styles. Pour savoir quel ensemble vous convient, jetez un œil à notre tour d’horizon ci-dessous, et pour un aperçu plus détaillé de chaque ensemble, lisez les avis associés.