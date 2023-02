Meilleurs endroits pour acheter du poulet en ligne : options biologiques et plus encore

Si vous cherchez à remplir votre réfrigérateur ou votre congélateur d’ailes et d’autres coupes de poulet économiques, les détaillants en ligne qui vendent de la volaille de qualité à des prix compétitifs ne manquent pas. L’achat de poulet en ligne est également un excellent moyen de trouver du poulet biologique de qualité, certifié sans cruauté, des oiseaux élevés en pâturage et d’autres types spécifiques. Même si vous n’êtes pas si pointilleux, il existe plusieurs détaillants pour acheter du poulet frais de boucherie et éliminer les conjectures de l’épicerie.

Lire la suite: Voici ce que signifient vraiment les étiquettes de poulet

Pourquoi acheter du poulet en ligne ?

Lorsque vous naviguez dans l’allée du poulet de votre marché local ou de votre épicerie, votre choix est limité, mais un troupeau de détaillants en ligne vous permet de trouver le type de poulet que vous voulez plus facilement que jamais. Avec une petite enquête, vous pouvez trouver le meilleur endroit pour acheter du poulet en ligne qui répond à toutes vos exigences. Vous pouvez obtenir les coupes de poulet exactes et le type de poulet que vous recherchez, le tout en quelques clics, et bon nombre de ces détaillants fournissent beaucoup plus d’informations sur le poulet et la volaille qu’une simple étiquette d’épicerie.

Les petits producteurs comme et vendre du poulet certifié sans cruauté de haute qualité élevé avec des aliments sans OGM et cultivé avec régénérateur pratiques agricoles directement à vous à des prix compétitifs.

FreshDirect/Capture d’écran par David Watsky/CNET



Vous pouvez également obtenir de bonnes affaires sur le poulet lorsque vous achetez en ligne, y compris sur des poulets entiers, et surtout lorsque le poulet est acheté en vrac ou en semi-vrac. Vous pouvez parcourir le Web ou sauter sur la liste de diffusion de ces fournisseurs de poulet (ou vérifier avec nous, bien sûr) pour en savoir plus sur les ventes de poulet en ligne limitées et les forfaits spéciaux. Les bouchers en ligne tels que Chez Rastelli, ButcherBox, Foule Vache et des services de livraison d’épicerie, y compris et propose également du poulet bio et fermier. Vous pouvez facilement tout regrouper en une seule commande de viande de qualité boucherie et économiser sur les frais d’expédition et les déplacements au magasin.

Lire la suite: L’épicerie en ligne est-elle moins chère qu’en magasin ? J’ai fait les maths

Sécurité et fraîcheur

Si vous êtes préoccupé par la fraîcheur, la plupart de ces fournisseurs de poulet en ligne expédient leurs volailles réfrigérées ou congelées via une logistique hautement traçable et généralement en quelques jours ou moins. Beaucoup ont également commencé à utiliser des solutions d’expédition respectueuses de l’environnement, comme le denim recyclé et les boîtes compostables ou réutilisables. (Certains sont toujours expédiés en polystyrène.) À l’heure actuelle, nous n’avons découvert aucun cas de fraîcheur compromise ou de maladie d’origine alimentaire généralisée liée à l’achat de poulet et de volaille en ligne. Il va de soi que c’est au moins aussi sûr ou plus sûr que d’acheter dans un magasin physique. Comme pour tout, plus l’opération est de qualité – à la fois en ligne ou en personne – moins il y a de chance qu’il y ait une “situation”.

Types de poulet que vous pouvez acheter en ligne : Biologique, élevé humainement et plus encore

C’est l’un des plus grands avantages de commander du poulet auprès d’un détaillant de volaille en ligne. Comme mentionné, dans une épicerie, les options sont limitées et souvent les meilleures choses se vendent en premier. Les détaillants de poulet en ligne comme Thrive Market, Crowd Cow et Fresh Direct vous permettent de sélectionner exactement ce que vous voulez, et leur inventaire est moins vulnérable aux perturbations extérieures de la chaîne d’approvisionnement. Cela comprend des coupes spécifiques de poulet comme les poitrines, les cuisses, les ailes et les poulets entiers, mais aussi le poulet qui est élevé et élevé selon une norme de votre choix. Vous pouvez acheter du poulet biologique, du poulet certifié sans cruauté et du poulet élevé au pâturage et les faire livrer à votre porte en quelques jours seulement et régulièrement. En plus du poulet, vous pouvez trouver de la dinde de haute qualité et de la viande fraîche de qualité chez bon nombre de ces détaillants en ligne, ainsi que des volailles plus spécialisées comme le canard, le faisan, la caille et la poule de gibier, si vous savez où chercher.

L’aventure du cuisinier



Meilleurs endroits pour acheter du poulet en ligne

Marché prospère Sur ce marché en ligne, vous pouvez acheter des morceaux ou du poulet entier biologique et élevé au pâturage. Vous pouvez également créer une boîte de boucher personnalisée contenant de la viande et des fruits de mer pour stocker le réfrigérateur et le congélateur.

Foule Vache Malgré son nom, ce nouveau fournisseur de viande en ligne propose bien plus que du bœuf. Crowd Cow propose l’une des meilleures sélections de poulet fermier et biologique que vous pouvez commander en ligne. Achetez bio et en pâturage poulets entiers, poitrine de poulet désossée et plus.

L’aventure du cuisinier L’objectif du fondateur et PDG Matt Wadiak est d’améliorer le système global d’élevage et d’alimentation qui soutient l’énorme industrie avicole et de le mettre à l’échelle (il distribue actuellement plus de 700 000 poulets par semaine) afin que plus de gens puissent manger un meilleur poulet élevé avec des aliments respectueux de l’environnement. . Vous pouvez obtenir ses poulets patrimoniaux certifiés GAP Animal Welfare, qui sont élevés pour être biologiquement sains, sains pour les intestins et savoureux (parlant d’expérience), directement auprès de Site Web de Cooks Venture.

Poulet intelligent Livraison d’épicerie FreshDirect mais elle n’est disponible que dans le Nord-Est pour l’instant. Ceux qui se trouvent dans la zone de service peuvent profiter d’un large éventail d’options de volaille, y compris des poulets intelligents certifiés biologiques qui sont nourris avec un régime alimentaire à base de céréales biologiques et sont certifiés sans cruauté par Humane Farm Animal Care.

Cercle vert Le magasin d’alimentation spécialisé D’Artagnan propose une grande sélection de poulets certifiés sans cruauté, refroidis à l’air, sans antibiotiques et élevés au pâturage, ce qui en fait l’un des meilleurs endroits pour acheter du poulet en ligne. D’Artagnan vend des poulets entiers, des morceaux de poulet et des articles de spécialité, y compris des saucisses de poulet aux truffes.

Fermes Applegate Vous avez probablement déjà vu ces produits à base de poulet et d’autres produits de cette gamme sur votre marché local. Vous pouvez être assuré qu’Applegate met l’accent sur la qualité de ses produits, y compris le poulet biologique et certifié sans cruauté dans bon nombre d’entre eux. Cela inclut les filets de poulet maison d’Applegate ou les galettes de poulet panées, qui sont tous deux fabriqués à partir d’oiseaux élevés sans cruauté.

ButcherBox Tous ces poulets de boucherie en ligne sont certifiés GAP bien-être animal. Bien que vous ne puissiez pas passer de commandes uniques pour des poitrines ou des poulets entiers, vous pouvez créer vos propres boîtes mensuelles contenant du poulet ou choisir celles qui sont organisées par ButcherBox.

Étiquettes de poulet à considérer

Passer au crible les étiquettes et la terminologie lors de l’achat de viande et de volaille peut être délicat. Avec autant de normes différentes, il est utile d’avoir un moyen de décoder l’étiquette du poulet. Pour compliquer les choses, seules certaines des étiquettes font référence aux réglementations du Département américain de l’agriculture, tandis que d’autres, comme “entièrement naturel”, sont simplement des mots à la mode marketing qui ne veulent rien dire.

Ces deux premières étiquettes signifient certaines des plus normes rigoureuses et sont les meilleurs indicateurs que vous obtenez un produit de volaille élevé sans cruauté.

Poulet certifié sans cruauté

Selon l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ce label représente une amélioration significative par rapport aux normes conventionnelles et signifie un accès à l’extérieur pour les ruminants et pour les porcs et la volaille lorsqu’il est accompagné des mots « en plein air » ou « en pâturage ». Si les animaux sont élevés à l’intérieur, cela signifie plus d’espace, de litière et d’enrichissement sont nécessaires et les antibiotiques sous-thérapeutiques sont interdits. Les normes s’étendent également au transport et à l’abattage, et la conformité est assurée par des audits indépendants à la ferme.

Poulet certifié bien-être animal

Ce programme d’évaluation à six niveaux pour les animaux élevés pour la viande et les œufs est légèrement plus complexe. Selon l’ASPCA, chaque niveau successif représente un bien-être progressivement plus élevé et comprend toutes les exigences de ceux qui se trouvent en dessous. Le confinement en cage, les hormones et les antibiotiques subthérapeutiques sont interdits à tous les niveaux, les normes s’étendent au transport et à l’abattage et leur respect est vérifié par des auditeurs dans chaque élevage.

Poulet bio

L’étiquette “biologique” est bonne à surveiller, mais gardez à l’esprit qu’elle signifie simplement que les poulets ont été nourris avec un régime biologique certifié et souvent – mais pas toujours – signifie que les pratiques agricoles utilisées pour nourrir les oiseaux sont meilleur. L’étiquette du poulet ne signale rien sur la qualité de vie ou les pratiques humaines d’un poulet pendant sa vie ou sa mort et, dans de nombreux cas, les poulets biologiques subissent encore de nombreuses pratiques les plus notoires de l’élevage industriel.

Pas d’antibiotiques ou poulet élevé sans antibiotiques

Cela signifie que les poulets n’ont pas été systématiquement donnés préventif antibiotiques, que beaucoup jugent nocifs, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas reçu d’antibiotiques s’ils tombaient malades.

Poulet de pâturage

Parce qu’il n’y a pas de définition légale de ce terme, “élevé en pâturage” est difficile à vérifier, bien que cela implique que les oiseaux passent beaucoup de temps à l’extérieur et dans un pâturage. L’USDA exige que les étiquettes de poulet soient “précises”, mais sans aucune directive formelle, celle-ci a une marge de manœuvre assez importante.

Poulet élevé en plein air

Il s’agit d’une autre étiquette que vous avez probablement vue sur les côtés des cartons d’œufs et des emballages de poulet qui est trompeuse une fois que vous avez plongé dans les critères. “Free-range” signifie que les poulets ont accès à l’extérieur, mais il n’y a presque aucune exigence quant à la quantité ou à la taille de cet espace extérieur. Dans de nombreux cas, les poulaillers sont aménagés de manière à ce que les poules n’utilisent même pas l’espace extérieur.

Poulet entièrement naturel

Ceci est un terme de marketing et ne veut rien dire. Il n’y a aucune exigence pour qu’un poulet soit étiqueté tout naturel et si vous le voyez, vous devriez probablement supposer que c’est tout sauf ça.

Pour en savoir plus, consultez ceci tableau d’étiquetage du poulet de l’ASPCA.



Lecture en cours:

Regarde ça:

La viande à base de plantes est-elle de la science ou de la nourriture ?

15:55



Plus de nos recommandations de livraison

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.