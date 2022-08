Meilleurs endroits pour acheter des lentilles de prescription de remplacement en ligne en 2022

Casser vos verres de prescription peut bouleverser votre routine, c’est pourquoi il est important d’avoir un remplacement à portée de main. C’est toujours une bonne idée d’être préparé, surtout si vous ne pouvez pas naviguer dans le monde sans lunettes. Il est généralement relativement facile de se procurer des lentilles de rechange en personne, mais c’est aussi un peu plus cher que d’acheter en ligne. Et puisque vous n’essayez rien, il n’y a pas vraiment d’avantage à vous rendre en magasin. De plus, de nombreux détaillants en ligne proposent une sélection rotative d’offres et de remises afin que vous puissiez économiser de l’argent.

Les entreprises qui proposent des mises à jour de verres de prescription pour vos montures préférées s’appuient sur certaines des dernières technologies. Nous parlons bien au-delà des simples lentilles en verre : lentilles multifocales, lentilles de transition, lentilles polarisées, lentilles teintées, lentilles avec revêtement antireflet et bien plus encore.

J’ai dressé une liste des meilleurs fournisseurs de lentilles de remplacement pour vous aider à affiner vos options. Toutes ces entreprises vendent également des cadres et des lunettes de prescription et des forfaits de lunettes de soleil. Cependant, la principale chose qui les différencie est l’option de remplacement des verres de lunettes pour envoyer vos montures actuelles et obtenir une nouvelle ordonnance.

Chaque entreprise vous enverra soit une boîte avec une étiquette d’expédition de retour à l’intérieur pour expédier vos lunettes, soit, si vous avez déjà une boîte pour vos lunettes, l’entreprise vous enverra simplement l’étiquette d’expédition de retour. C’est un processus facile.

Si vous vous demandez si ces détaillants de lunettes fabriquent des verres correcteurs pour lunettes audio

comme le , Cadres Amazon Echo et , la plupart le font. (Seuls quelques-uns se sont officiellement associés à Bose, comme Lensabl et le modèle sportif Bose Tempo, mais vous pouvez également obtenir des verres correcteurs séparément.)

Nous mettrons à jour ces meilleures lentilles de remplacement pour la liste des lunettes au fur et à mesure que nous en essaierons davantage. Avant de plonger, gardez à l’esprit les conditions préalables, les mises en garde et les conseils suivants :

Offres et coupons en cours : 15% de rabais sur les montures et verres à prix régulier avec code promo rapide15 90 $ de rabais sur toute commande de plus de 299 $ avec code promotionnel 90retour .

Fonctionnalités notables du site : Le site a un look épuré et est facile à naviguer. Il existe plusieurs options d’expédition.

Si vous cherchez une option vraiment du jour au lendemain, l’urgence, Service d’urgence 24h/24 coûte 59 $ de plus pour une seule vision. Comme indiqué, une commande de verres progressifs peut prendre deux jours supplémentaires, donc le plus rapide pour obtenir de nouveaux verres progressifs est de trois jours.

En ce qui concerne les nouveaux verres pour votre monture actuelle, vous expédiez vos montures à Overnight Glasses et il remplacera vos verres par de nouveaux dans les 48 heures. Le service peut faire de la lumière polarisée, bleue, des transitions et de nombreux autres types, bien que les progressifs prennent deux jours supplémentaires (donc 72 heures au total à partir du moment où vos images sont reçues).

Comme son nom l’indique, Overnight Glasses peut vous fabriquer rapidement un nouveau jeu de lunettes de vue – et très rapidement si vous êtes prêt à payer un supplément pour une nouvelle paire de lunettes. Si vous achetez un ensemble monture/lentille, un service rapide de trois à quatre jours est disponible pour 9 $. (Cela prend un peu plus de temps pour les types de verres progressifs et de verres bifocaux.) La qualité des verres que j’ai reçus était aussi bonne que celle d’autres sites de verres de remplacement, il n’y a donc pas de sacrifice de la qualité des lunettes de prescription pour la vitesse.

Offres et coupons en cours : 20% de réduction sur les verres unifocaux avec code promo SV20 15 % de réduction sur les lentilles de contact, montures et autres types de lentilles avec le code promotionnel VOIR15, 15 % de réduction sur les forfaits Lensabl+ Vision avec code promotionnel PLUS15.

Fonctionnalités notables du site : Pour 25 $, vous pouvez renouveler votre ordonnance en ligne . Tout le monde n’est pas qualifié pour passer l’examen de la vue en ligne – vous devez répondre à quelques questions pour voir si vous êtes éligible – mais si c’est le cas, dit Lensabl : “Tout ce dont vous avez besoin, c’est de votre ordinateur, [your] smartphone et environ 15 minutes de temps.” Vos résultats seront examinés par un ophtalmologiste ou un optométriste agréé dans votre état qui vous délivrera ensuite une nouvelle ordonnance par e-mail.

Bien qu’il propose des packages plein cadre/objectif, Lensabl met son service de remplacement d’objectif au premier plan et se classe en tête des résultats de recherche lorsque Google “remplacement d’objectif”. Sa devise est “Vos montures, nos verres”, avec des prix à partir de 77 $ pour l’achat d’une paire de base de verres unifocaux. Une paire de verres solaires teintés commence à 97 $. Les nouvelles options de lentilles économiques sont assez décentes, mais cela fait une différence (en termes de netteté et de clarté) de passer à des lentilles plus dans la gamme de 150 $ et plus.

Fonctionnalités notables du site : Le site indique qu’il a une expérience de travail avec des types de montures et des verres que certains autres endroits ne peuvent pas gérer. “Nous avons beaucoup d’expérience avec les montures de sport, les montures enveloppantes, les montures vintage et les prescriptions à portée étendue”, m’a dit un représentant. “De nombreux autres services de remplacement en ligne ne peuvent fonctionner qu’avec certains types de cadres et jusqu’à certaines prescriptions.”

Le site indique que ce qui le différencie des concurrents, c’est qu’il n’a pas de format de chaîne de montage pour l’exécution des commandes, où un travailleur est responsable de la fabrication des verres, un autre est responsable du traçage de la monture et du bordage des verres pour s’adapter à la monture et un autre pourrait s’occuper de l’inspection finale des lunettes. “Chez nous, un technicien travaille sur la commande d’un client du début à la fin”, m’a dit un représentant. “Nous pensons que ce format se traduit par un meilleur produit final car il n’y a presque aucune chance que des informations soient perdues ou que des erreurs soient commises en cours de route.”

Bien qu’il ait des magasins dans la région de New York depuis un certain temps, ReplaceRxLenses est quelque peu nouveau dans le domaine des lentilles de remplacement en ligne. Mon expérience avec ce détaillant s’est déroulée sans heurts, avec un délai d’exécution relativement rapide (environ une semaine, mais j’étais à New York). Ses prix sont compétitifs et légèrement moins chers pour certains types d’objectifs.

Fonctionnalités notables du site : Eyeglasses.com dit qu’il ne vend que des “lentilles de haute qualité, fabriquées individuellement aux États-Unis”, et les exemples de lunettes que j’ai essayés avaient d’excellentes lentilles qui m’ont donné une image très nette. Il existe une vaste sélection d’options d’objectifs et vous bénéficiez d’une “garantie d’objectifs parfaits” qui vous permet de renvoyer vos lunettes si elles ne fonctionnent pas pour vous – vous pouvez obtenir une refonte ou un remboursement complet, à votre choix.

Le service n’est pas très rapide en termes de délais, mais les verres sont de haute qualité et le site de lunettes propose de bonnes options d’aide en ligne, y compris un Assistant d’objectifs de remplacement et une fonction de chat en ligne. Contrairement à Lensabl, qui met en avant son service de remplacement de lentilles, Eyeglasses.com ne commercialise pas l’option avant et au centre.

Eyeglasses.com propose une vaste sélection de montures et de verres et fait également partie d’un petit nombre de sites qui offrent un service de remplacement de verres pour les montures existantes, avec des prix à partir de 49 $. Comme pour tous les autres sites ici, vous choisissez simplement l’objectif que vous voulez (cela peut être un peu intimidant car il y a tellement d’options) et vous recevrez une boîte pré-étiquetée avec laquelle retourner vos montures, avec la livraison gratuite dans les deux sens . Si vous ne connaissez pas votre ordonnance – et que vous ne souhaitez pas modifier votre ordonnance actuelle – vous pouvez demander aux techniciens de Eyeglasses.com de “lire vos verres et de les dupliquer”.

LensDirect dit qu’il peut fabriquer des verres de qualité pour un large éventail de montures – “pratiquement n’importe quelle monture à moins que cela n’ait absolument aucun sens fondamental comme mettre une prescription de +7,5 sur une monture semi-cerclée” – et a sa propre machine dans -maison qui peut couper les lentilles à tout moment (d’autres détaillants l’ont aussi). “Nous rendons le remplacement des lentilles plus abordable que nos concurrents sans sacrifier la qualité,” m’a dit un représentant.

Cependant, LensDirect ne fabrique pas d’objectifs de remplacement pour les lunettes audio Bose et Amazon.

Le remplacement de mon objectif a pris environ une semaine et la qualité de l’objectif était élevée. Après avoir utilisé des codes de réduction, le coût des objectifs que j’ai obtenus était un peu inférieur à celui de certains sites concurrents comme Lensabl.

Fonctionnalités notables du site: Le site propose une fonctionnalité d’essai virtuel si vous achetez un ensemble de montures et de verres. Lorsqu’il s’agit d’un public plus âgé (personnes qui portent des verres progressifs ou bifocaux), les options de verres ont tendance à être plus abordables (avec des codes de réduction appliqués), en particulier en ce qui concerne le verre à indice élevé 1,67, qui est 40 % plus fin et plus léger. qu’un objectif CR39 standard. “Même pour un public plus jeune qui souhaite prendre une monture de lunettes bon marché et obtenir exactement les verres dont il a besoin, nos verres CR39 et en polycarbonate sont au départ plus abordables, même pour eux”, a déclaré un représentant.

Offres et coupons en cours: 15% de réduction et livraison gratuite sur les commandes de plus de 49$ avec code promo ÉCONOMISER15, 25 % de réduction pour les nouveaux clients en échange de votre adresse e-mail

Délais d’expédition : 10 à 14 jours.