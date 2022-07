Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

L’été bat son plein et vous savez ce que cela signifie, n’est-ce pas ? C’est le moment de faire le plein de fournitures pour la rentrée (car quand on est parent, les vacances d’été n’existent pas). Comme tout de nos jours, les fournitures de rentrée sont plus cher cette année, vous voudrez donc prendre de l’avance pour obtenir tout ce dont votre enfant a besoin au meilleur prix.

Si vous voulez pouvoir rayer tout sur votre liste en une seule fois, les achats en ligne sont la meilleure option. Cela peut également vous faire économiser de l’argent car il est plus facile de faire des comparaisons de prix. Heureusement, il existe plusieurs détaillants en ligne qui faciliteront grandement vos achats de rentrée scolaire. Nous avons rassemblé une liste des meilleurs endroits pour acheter des fournitures de rentrée scolaire en fonction des prix, de la disponibilité et de la gamme d’articles proposés. Voici les meilleurs endroits pour magasiner en ligne afin de trouver tout ce dont vos élèves ont besoin pour passer l’année scolaire.

Cible Une fois que j’ai rédigé une liste de fournitures avec des articles spécifiques dont mes enfants auront besoin, Target est mon lieu de prédilection pour magasiner. Des surligneurs et des cahiers aux crayons Ticonderoga n ° 2 pré-affûtés, Target est un endroit idéal pour faire le plein d’essentiels pour la rentrée scolaire pour tous les niveaux – et il est totalement économique. De plus, je n’ai pas à tout acheter en vrac, ce qui peut poser problème à certains détaillants en ligne. (Non, je fais ne pas besoin d’acheter six étuis à crayons en plastique à la fois.) Gardez à l’esprit que vous devrez dépenser au moins 35 $ pour bénéficier de la livraison gratuite de Target, mais nous savons tous que ce n’est pas difficile à faire.

Amazone Si vous avez déjà un abonnement Prime, Amazon est un excellent moyen d’économiser sur les fournitures scolaires. Il propose également une belle sélection de kits de fournitures, ce qui est utile pour ceux qui ne savent pas exactement ce dont ils auront besoin. Si vous n’avez pas d’abonnement Prime, cela vaut la peine de vous inscrire à l’essai gratuit de 30 jours d’Amazon afin que vous puissiez au moins bénéficier de la livraison accélérée gratuite avant le début des cours. Assurez-vous simplement de l’annuler si vous ne prévoyez pas de continuer à payer pour Prime.

Fourniture de sagesse La meilleure façon d’être écologique est de trier les fournitures scolaires de votre enfant de l’année dernière et de voir ce qui peut être réutilisé. Mais si tu es absolument devoir achetez de nouvelles fournitures et que vous voulez toujours être aussi vert que possible, Wisdom Supply est votre meilleur pari. Tous ses produits sont conçus pour être sans plastique et zéro déchet.

Bain de lit et au-delà Bed Bath & Beyond n’est pas le meilleur endroit pour acheter des cahiers et des stylos, mais quand il s’agit de l’essentiel des dortoirs pour les étudiants, c’est imbattable. Des paniers de douche aux serviettes en passant par les draps jumeaux XL, vous trouverez tout ce dont votre étudiant a besoin pour survivre en dortoir cet automne.

LLBean LLBean propose une grande sélection de boîtes à lunch et de sacs à dos abordables dans une variété d’imprimés. Et si votre enfant n’aime pas les sacs à dos, il existe également une large gamme de sacs classiques disponibles. Les enseignants et les étudiants peuvent obtenir 10% de réduction sur leurs commandes, ou vous pouvez obtenir 10% de réduction si vous vous abonnez à la liste de diffusion LLBean. Assurez-vous également de consulter nos recommandations pour les meilleures boîtes à lunch et sacs à dos pour l’école.

Meilleur achat La plupart des écoles ne proposent plus d’apprentissage à distance, mais il y a de fortes chances que votre élève ait encore besoin de technologie pour passer l’année scolaire. Qu’ils aient besoin d’un nouvel ordinateur portable, d’un casque antibruit ou d’une calculatrice, Best Buy a ce qu’il vous faut. Si vous magasinez pour un ordinateur portable, assurez-vous de consulter nos choix pour le meilleur ordinateur portable pour l’université et le meilleur ordinateur portable pour les élèves du secondaire.

Papier Après deux ans d’apprentissage en ligne et de Zoom, certains étudiants préféreraient naturellement utiliser du bon papier à l’ancienne plutôt qu’un écran. Papier propose une magnifique sélection de cahiers et d’agendas académiques, et vous pouvez les personnaliser avec le nom de votre élève – une façon réfléchie de les préparer et de les enthousiasmer pour une nouvelle année scolaire.

