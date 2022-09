Le coût moyen des frais de scolarité a atteint 6 693 $ pour l’année 2021/2022, selon Statistique Canada, et de plus en plus d’étudiants se bousculent pour trouver des moyens de payer l’augmentation des coûts.

La plupart des étudiants canadiens peuvent prendre l’été, ce qui leur donne amplement l’occasion de gagner de l’argent en travaillant à côté.

Plus vite vous pourrez rembourser vos prêts étudiants, plus vous pourrez gagner d’argent à l’avenir.

Voici quelques-uns des emplois secondaires les mieux rémunérés qui offrent une excellente occasion aux étudiants de niveau postsecondaire de gagner un revenu secondaire tout en poursuivant leurs études.



1. Barman ou serveur

Si vous vivez dans une ville de taille moyenne à grande au Canada, vous pouvez gagner décemment votre vie en tant que barman ou serveur travaillant pour un restaurant. Selon Indeed, les barmans canadiens gagnent environ 15 $/heure pour le salaire de base.

Il y a un potentiel de gain beaucoup plus élevé après la prise en compte des pourboires. Le montant que vous pouvez gagner grâce aux pourboires varie considérablement selon l’endroit où vous travaillez. Si cela ne vous dérange pas de travailler tard le soir, le barman peut être une bousculade très rémunératrice.

Si vous n’avez pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool dans votre province ou si vous n’aimez pas l’idée de travailler de nuit, décrocher un emploi secondaire en tant que serveur de restaurant est une autre excellente occasion. Vous serez principalement responsable d’accueillir les nouvelles tables, de leur vendre les spécialités du restaurant et de vous assurer qu’elles vivent une expérience agréable à l’intérieur du restaurant.

2. Services indépendants en ligne

Si cela ne vous dérange pas de travailler sur un ordinateur toute la journée, vous pouvez trouver en ligne de nombreuses opportunités de « travail à la demande » bien rémunérés. Certaines des opportunités de freelance les plus populaires incluent :

Relecture en ligne

Rédaction de blog en freelance

Conception graphique

Montage vidéo

Marketing des médias sociaux

Si vous êtes un bon écrivain, un éditeur de photos/vidéos ou si vous possédez un sens inné du marketing, alors tout cela pourrait être de bonnes opportunités pour voir si vous pouvez gagner de l’argent grâce à vos compétences. Une fois que vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez choisir l’une de ces professions et les poursuivre encore plus loin, peut-être même en les transformant en une entreprise en ligne à temps plein.

Le travail indépendant est un excellent moyen pour les étudiants de gagner de l’argent car il n’y a pas d’engagements à long terme, et l’expérience vous apprendra de précieuses compétences en réseautage que vous pourrez emporter avec vous tout au long de votre vie.



3. Conducteur de covoiturage

Si vous avez un véhicule plus récent (de 2014 à aujourd’hui) à quatre portes, vous pourriez gagner jusqu’à 23 $/heure ou plus en tant que conducteur de covoiturage, selon Indeed. Uber est de loin le service le plus populaire au Canada. Cependant, Lyft suit de près et est encore plus populaire dans certaines régions.

De nombreux chauffeurs de covoiturage choisissent de conduire à la fois pour Uber et Lyft, car chaque service permet aux chauffeurs d’entrer et de sortir quand ils le souhaitent.

Les deux services offrent un salaire de pointe pendant les heures de pointe (généralement l’heure du déjeuner, du dîner et les nuits de week-end) et une compensation supplémentaire pour faire face aux dégâts ou aux retardataires.



4. Livraison de nourriture

La livraison de repas pour des services tels que DoorDash, UberEats ou SkipTheDishes peut vous rapporter jusqu’à 25 $/heure ou plus, selon Indeed. Si vous voulez gagner plus, je vous suggère de travailler pendant les heures chargées de la commande de nourriture, comme le déjeuner (de 11h à 13h) ou le dîner (de 18h à 21h).

En tant que chauffeur, vous gagnerez des frais de livraison de base ainsi que des pourboires de vos clients individuels.



5. Secrétaire virtuel

Quelque 29 % de tous les Canadiens ont travaillé principalement en ligne entre juillet 2020 et juin 2021, selon StatCan. Alors que de plus en plus d’entreprises canadiennes se tournent vers un modèle d’affaires en ligne, il y a plus d’occasions de travailler en ligne que jamais auparavant. L’un des postes les plus faciles que vous puissiez obtenir est de travailler en tant que secrétaire virtuel ou assistant virtuel. En effet, le Canada indique que le salaire moyen d’un assistant virtuel est d’environ 22 $ de l’heure.

Ce poste pourrait vous amener à travailler pour une variété d’industries différentes, y compris (mais sans s’y limiter):

Juridique/avocats

Médecins/médecins

Comptables/Banque

Services B2B (entreprise à entreprise)

Vous acquerrez de précieuses compétences sur le terrain, ce qui en fera un excellent moyen de créer votre CV.



6. Travailler avec une entreprise de déménagement

Selon Indeed, les déménageurs gagnent entre 18 $ et 20 $ de l’heure (parfois plus). Le déménagement est un travail difficile, vous pouvez donc vous attendre à gagner un peu plus par rapport aux autres emplois secondaires pour les étudiants. C’est un travail plus flexible que quelque chose comme un caissier, car le déménagement est un travail ponctuel la plupart du temps, vous pouvez donc choisir quand vous voulez travailler.

Les travaux de déménagement impliquent souvent de passer plusieurs heures par jour à monter et descendre des escaliers avec des cartons et des meubles lourds, puis de refaire la même chose une fois arrivé au nouveau domicile du client.

Si vous cherchez à gagner du muscle, que le travail acharné ne vous dérange pas et que vous aimez l’idée de gagner des pourboires supplémentaires en plus de votre revenu horaire, alors travailler pour une entreprise de déménagement peut être un excellent travail secondaire pour les étudiants canadiens.



Dernières pensées

En tant qu’étudiant, votre travail principal devrait être d’obtenir les meilleures notes possibles et d’apprendre tout ce qui est possible sur l’industrie dans laquelle vous vous apprêtez à entrer. Cependant, j’encourage toujours mes lecteurs à gagner un revenu supplémentaire pendant leurs étés, leurs congés ou leurs vacances.

Avoir un travail parallèle avec des horaires flexibles vous permettra non seulement de vous concentrer sur vos études, mais aussi de vous donner une précieuse expérience de la vie réelle et de mettre de l’argent supplémentaire dans votre poche.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



