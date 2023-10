Google Nest Hub Max” target=”_blank: À 229 $, le Nest Hub Max augmente la taille de l’écran de l’Assistant Google de 7 à 10 pouces et offre une meilleure qualité sonore qu’auparavant. La véritable histoire, cependant, réside dans l’ajout d’une caméra sophistiquée capable de suivre les mouvements et les gestes, ou d’identifier les visages pour vous montrer des informations personnalisées à l’écran. Il s’agit d’une combinaison impressionnante de matériel et de logiciels, mais le Google Nest Hub Max est livré avec problèmes de confidentialité” target=”_blank. Pour la plupart des gens, nous pensons que le Nest Hub original, sans caméra, est beaucoup plus proche du point idéal de l’écran intelligent.

Amazon Echo Show 5″ target=”_blank: L’Echo Show 5 est le moins cher des écrans d’Amazon et il présente la plupart des avantages du Show 8. Sa résolution est inférieure à celle du Show 8 et son écran est plus petit. Bien qu’il soit doté d’une fonction d’alarme par pression pour répéter qui le rend parfait pour une alarme de chevet, sa qualité sonore n’est pas proche de celle de ses grands frères et sœurs.

Amazon Echo Show (deuxième génération): L’Echo Show original a contribué à populariser l’écran intelligent en 2017 et le Show de deuxième génération l’a amélioré de toutes les manières avec un meilleur design, une meilleure qualité sonore et un écran plus utile. C’est une bonne contrepartie premium au point d’entrée attrayant de 90 $ de l’Echo Show 5, bien qu’il soit un peu difficile à trouver en stock pour le moment. Le Show de deuxième génération offre une excellente qualité sonore et un écran de 10 pouces. L’écran tactile n’est tout simplement pas aussi utile que les modèles similaires avec Google Assistant.

Amazon Echo Show 15: À 15,6 pouces, cet écran intelligent est grand. Il est également plus intelligent que les Echo Shows précédents et conçu pour vivre dans un endroit où aucun Echo Show précédent ne pourrait le faire : votre mur. Amazon a pris un risque calculé ici, mais grâce à un prix raisonnable de 250 $, à la nouvelle puce AZ2 et à des fonctionnalités bienvenues telles que les widgets, ce risque est en grande partie payant.

Écran intelligent Lenovo 10: Si vous souhaitez un écran tactile de 10 pouces alimenté par Google Assistant, l’écran intelligent de Lenovo est élégant et dispose des mêmes fonctionnalités que le Nest Hub. Il existe en fait trois modèles d’écrans intelligents Lenovo différents avec des écrans de 10, 8 et 7 pouces. L’écran intelligent Lenovo de 10 pouces est doté d’un dos en bambou particulièrement bien adapté à la cuisine.

Portail Facebook: Le portail Facebook à 100 $ (maintenant appelé Meta Portal) permet d’effectuer d’excellents appels vidéo. Sa caméra intelligente d’appel vidéo peut suivre n’importe quel individu dans le cadre afin que vous puissiez vous déplacer librement pendant que vous parlez. Sinon, l’application Alexa est intégrée, mais elle n’est pas aussi intelligente que les autres. Facebook a cependant été confronté à de nombreux scandales liés à la vie privée. Installer une de ses caméras chez vous demande donc un grand acte de foi. Facebook l’a suivi avec le Portail Plus et Portail Aller.

Horloge intelligente Lenovo: Cette alarme intelligente à 80 $ supprime une grande partie des fonctionnalités des écrans intelligents. Il n’y a pas de caméra et vous ne pouvez pas regarder de vidéos. Vous pouvez personnaliser les alarmes et faire défiler les écrans avec des informations sur la météo et les déplacements domicile-travail. Grâce à une mise à jour récente, vous pouvez également consulter des photos personnelles et la Smart Clock fera défiler les albums sélectionnés de Google Photos comme économiseur d’écran. Il est mignon et adapté à votre table de nuit, mais il s’agit plus d’un réveil amélioré que d’un écran intelligent complet.

