Ce contenu est initialement apparu sur Mashable pour un public américain et a été adapté pour le public britannique.

Il ne fait aucun doute que regarder la télévision est l’un des grands passe-temps de tous les temps. Qui n’aime pas une bonne séance devant la loge après une dure journée de travail ? Mais parfois, votre vie à la maison peut gêner votre temps passé devant la télévision. Donc, si vous êtes un fier accro à la télévision, vous avez besoin d’une bonne paire d’écouteurs.

Vous vivez peut-être dans une maison très occupée où les gens entrent et sortent constamment, jouent fort autour de vous ou travaillent sur leurs propres activités et passe-temps. En termes simples, votre famille ou vos colocataires pourraient vous ennuyer lorsque vous essayez de profiter de votre dernière obsession Netflix. Ou peut-être que vous les ennuyez en regardant la télévision à plein volume.

Dieu merci, alors, pour les écouteurs sans fil. Les écouteurs sans fil permettent de s’immerger totalement dans une émission ou un film sans déranger les gens autour de vous.

Avez-vous besoin d’écouteurs pour regarder la télévision ?

Les raisons d’avoir des écouteurs pour le téléviseur peuvent varier. Peut-être que les téléspectateurs sont malentendants ou peut-être que vous ne voulez pas déranger tout le monde dans la maison. À l’heure où tout le monde dispose d’appareils différents – souvent dans la même pièce – il est logique d’avoir des écouteurs pour le téléviseur. Même si vous ne les utilisez pas tout le temps. Et, hé, il y a toujours la possibilité d’obtenir une paire qui double pour la télévision et un usage quotidien.

Que faut-il rechercher lors de l’achat d’écouteurs pour le téléviseur ?

Le son est important lorsque vous achetez un casque, mais si vous l’achetez spécifiquement pour regarder la télévision, vous devrez tenir compte du type de choses que vous regarderez. Aurez-vous besoin de basses lourdes pour le carnage grondant des films d’action ? Ou des détails nuancés pour des moments plus calmes et pensifs ? Ou peut-être une performance complète et sans prétention pour regarder du sport et de la comédie avec désinvolture ?

Si vous vous détendez devant le téléviseur, il est probable que vous ne vouliez pas être connecté au téléviseur : vous avez besoin d’un casque sans fil.

Quelle est la meilleure technologie, Bluetooth ou radiofréquence ?

La plupart des écouteurs sans fil sont compatibles Bluetooth, la technologie standard de nos jours pour connecter vos écouteurs à un appareil intelligent. C’est peut-être standard, mais ce n’est pas nécessairement la meilleure technologie pour regarder la télévision sans fil. Il peut y avoir un certain décalage entre ce que vous regardez à l’écran et ce que vous entendez dans vos écouteurs, ce qui signifie que l’image et le son peuvent être légèrement désynchronisés. Le Bluetooth est une bonne option pour les podcasts ou la musique sur votre smartphone ou ordinateur portable, mais ce n’est pas toujours la meilleure pour regarder la télévision.

Croyez-le ou non, les écouteurs qui utilisent la technologie des radiofréquences (RF) à l’ancienne sont excellents pour regarder la télévision, car le décalage ou la latence est minuscule et pratiquement transparent entre l’image et l’audio. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de bonnes options Bluetooth, mais c’est un élément à prendre en compte lors de vos achats.

Que sont les codecs Bluetooth ?

Si vous souhaitez acheter un casque compatible Bluetooth, vérifiez quels codecs ils prennent en charge. Ceux-ci codent et décodent les signaux audio numériques. Les codecs décodent à un débit binaire spécifique, qui détermine si les écouteurs ont une latence élevée ou faible (AKA lag), mesurée en millisecondes. Une latence élevée signifie que votre image et votre son peuvent être désynchronisés.

Recherchez les écouteurs à faible latence prenant en charge les codecs aptX de Qaulcomm, qui sont généralement considérés comme les meilleurs codecs pour diffuser du contenu vidéo ou se connecter à un téléviseur.

Avez-vous besoin d’un casque antibruit pour regarder la télévision ?

En fin de compte, cela dépend de vos préférences personnelles, mais si vous souhaitez une expérience totalement immersive, les écouteurs antibruit bloqueront le monde et vous placeront au centre d’un film ou d’une émission.

Il existe deux types de suppression du bruit : la suppression passive et active du bruit. La suppression passive du bruit est obtenue grâce à la conception et à la construction des écouteurs, qui bloquent physiquement le bruit. La suppression active du bruit (généralement appelée ANC) utilise un système de petits microphones qui captent les sons entrants et créent des ondes sonores anti-bruit pour les annuler.

Quels sont les meilleurs écouteurs pour regarder la télévision ?

Si cela vous semble beaucoup d’informations à prendre en compte, ne vous inquiétez pas, car nous avons parcouru les critiques et dressé une liste de vos meilleures options pour regarder la télévision. Nous avons sélectionné tous les meilleurs écouteurs sans fil pour regarder votre émission ou votre film préféré, y compris des appareils populaires de grandes marques comme Sony et Bose.

Il devrait y en avoir pour tous les goûts et pour tous les budgets dans cette liste. Nous vous recommandons de prendre votre temps et de considérer tout ce qui a été retenu. Comparez ces écouteurs à vos priorités et un favori devrait émerger.

Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil pour regarder la télévision en 2023.