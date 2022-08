Meilleurs écouteurs sans fil ouverts – Crumpe

Tout le monde n’aime pas les écouteurs avec des embouts en silicone. Ils peuvent être trop ajustés pour certains, sans parler de tout le redoutable cérumen. Entrez les écouteurs “ouverts”. Ce sont comme la norme une excellente alternative. Leur conception simple et leur ajustement confortable les rendent parfaits pour les personnes qui courent tout en écoutant de la musique ou des podcasts, car ils ne noient pas tout le son qui les entoure. Vous devez rester prudent, mais les oreillettes ouvertes peuvent rendre la course beaucoup plus sûre qu’avec des oreillettes à embout en silicone.

Que vous soyez un coureur ou un motard qui veut entendre le monde extérieur ou que vous soyez simplement quelqu’un qui n’aime pas avoir un embout coincé dans votre conduit auditif, un bourgeon de style ouvert est un choix idéal. Les AirPod d’Apple sont certainement une option, mais il existe de nombreuses bonnes alternatives, dont certaines moins chères. Voici un aperçu des meilleurs bourgeons de style ouvert. Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que je testerai des candidats plus dignes.

Ils sont résistants aux éclaboussures IPX4 et grâce à leurs ailettes – Sony les appelle Arc Supporters – ils se verrouillent en toute sécurité dans vos oreilles et fonctionnent bien pour la course et d’autres activités sportives.

Les LinkBuds sont, en un sens, la réponse de Sony aux AirPods standard d’Apple. Bien qu’ils ne sonnent pas aussi bien que les écouteurs phares à isolation acoustique WF-1000XM4 de Sony, ils offrent un design discret et innovant et un ajustement plus sûr que les AirPod, ainsi qu’un bon son et de très bonnes performances d’appel vocal.

Jetez un coup d’œil au nouveau design du AirPods de troisième génération (179 $), et la première chose à laquelle vous penserez probablement est : “Ceux-ci ressemblent aux AirPods Pro sans embouts auriculaires.” Vous n’auriez pas tort. Bien qu’ils soient plus fraternels que des jumeaux identiques, les AirPods 3e génération ont la forme des AirPods Pro, avec les mêmes tiges plus courtes et les mêmes commandes de pincement que celles du Pro. Mis à part le changement de conception, qui devrait mieux s’adapter à la plupart des oreilles que les AirPods 2e génération (mais pas de très petites oreilles), le plus gros changement concerne la qualité du son : il est bien amélioré. De plus, la durée de vie de la batterie est meilleure et les AirPods 3 sont officiellement résistants à l’eau et prennent en charge la fonction de son surround virtuel spatial d’Apple (pour les utilisateurs d’Apple uniquement).

Ils offrent un bon son et fonctionnent bien comme un casque pour passer des appels, avec une bonne réduction du bruit de fond afin que les appelants puissent vous entendre clairement même lorsque vous êtes dans des environnements plus bruyants. Bien qu’ils disposent d’une suppression active du bruit, il est doux par rapport à la suppression du bruit dans les écouteurs qui ont une conception isolante du bruit. En d’autres termes, achetez-les pour leur design et leur son, et non pour leurs fonctions antibruit.

Dites ce que vous voulez du design en forme de haricot du Samsung Galaxy Buds Live, mais il est certainement innovant. Comme les AirPods standard, ils ont une conception ouverte, de sorte que vous ne coincez pas un embout dans votre oreille. Ils sont confortables à porter et s’adaptent mieux à mes oreilles que les AirPods. Ces écouteurs sans fil sont discrets et reposent essentiellement au ras de votre oreille, ce qui réduit le bruit du vent lorsque vous faites du vélo. Je les utilise régulièrement pour courir et faire du vélo, et ils sont parfaits pour les activités sportives s’ils s’adaptent bien à vos oreilles. Mais un avertissement : certaines personnes n’obtiendront pas un ajustement sûr, alors achetez-les auprès d’un détaillant qui a une bonne politique de retour.

L’une de leurs particularités est leur étui ouvert, qui permet d’accéder facilement aux bourgeons et de les remettre dans leur étui. Grâce à certains aimants intégrés, ils restent bien en place dans le boîtier – vous pouvez le retourner et les bourgeons ne sortiront pas. Contrairement aux AirPods, ceux-ci ont des tiges carrées et non arrondies, ce qui semble un peu bizarre au début, et ils s’adaptent donc à vos oreilles légèrement différemment des AirPods.

Ceux-ci sont restés mieux dans mes oreilles que les AirPod standard. Ils se couplent rapidement – ​​ils sont équipés de Bluetooth 5.2 – il y a une application compagnon Fiil pour ajuster les paramètres et ils sonnent assez bien pour les bourgeons de style ouvert, avec juste assez de basses pour vous empêcher de sentir qu’ils sont timides. Ils sont également décents pour passer des appels et ont des commandes tactiles.

David Carnoy/CNET

Résistant à l’eau: Oui (Classement IPX4 — résistant aux éclaboussures)

SoundPeats affirme que ses bourgeons Air 3 sont 10 % plus petits que leurs prédécesseurs, le TrueAir 2, et que le boîtier est vraiment minuscule, plus petit que le boîtier des AirPods. Les bourgeons sont restés plus solidement dans mes oreilles que les AirPod (j’ai du mal à garder les AirPod dans mes oreilles, surtout si je commence à courir). Ceux-ci utilisent le chipset 3040 de Qualcomm, qui a Bluetooth 5.2, et je n’ai eu aucun problème à les coupler avec un iPhone 12 Pro et un Google Pixel 4 XL. Ma connexion était assez stable. Les écouteurs prennent en charge le codec audio aptX avec des appareils compatibles.

La qualité sonore est bonne pour les écouteurs ouverts. C’est juste là avec les AirPods et ceux-ci ont même un peu plus de basses. Je pense que la plupart des gens seront satisfaits du son. Le seul problème que j’ai remarqué est que vous ne pouvez les pousser que jusqu’à présent. Lors de la lecture de certaines pistes à des volumes plus élevés, j’ai rencontré une certaine distorsion ; les pistes rock où plusieurs instruments jouent en même temps peuvent être difficiles. En conséquence, j’ai maintenu les écouteurs à environ 60% du maximum. Vous pouvez régler le volume à l’aide des commandes tactiles, qui fonctionnent bien. Ils jouent fort à des volumes plus élevés.