Les écouteurs filaires sont revenus pour obtenir le titre de « It Girl » auprès de la génération Z, mais les écouteurs sans fil restent la direction du voyage technologique. De nombreux appareils ne disposent même plus de prise casque désormais, le passage au sans fil devient donc l’option la plus universelle. Cela signifie également qu’il n’est pas nécessaire de transporter des dongles supplémentaires pour brancher vos écouteurs sur votre téléphone. Et nous parlons d’écouteurs, pas écouteurs .

Les écouteurs sont peut-être plus pratiques pour les modes de vie en déplacement et pour le fitness, mais les écouteurs sont le choix de l’audiophile. Et ils font un excellent travail pour exclure le monde extérieur. Les écouteurs créent un joint sur vos oreilles pour bloquer les bruits extérieurs, donc même s’ils ne sont pas techniquement « antibruit », ils feront quand même un travail décent en empêchant les sons indésirables d’interférer avec votre musique ou votre podcast.

L’achat d’écouteurs peut être une affaire délicate. Le grand nombre de modèles disponibles et la technologie en constante évolution – tous conçus pour répondre aux différentes habitudes d’écoute et modes de vie – rendent difficile le choix de la meilleure paire d’écouteurs pour vous. Besoin d’aide? Voici quelques informations pratiques sur les écouteurs.

Comment fonctionnent les écouteurs sans fil ?

La plupart des écouteurs sans fil sont compatibles Bluetooth, la technologie standard de nos jours pour connecter vos écouteurs à un appareil intelligent. D’autres options incluent l’ancienne technologie de radiofréquence. Bluetooth est la norme et fonctionne parfaitement pour la musique et les podcasts, mais si vous utilisez des écouteurs sans fil pour vous connecter à votre téléviseur, la fréquence radio pourrait être un meilleur choix car il y a moins de risque de décalage entre l’image et l’audio – parfois un problème avec Bluetooth, sauf si votre appareil et vos écouteurs prennent en charge les meilleurs codecs.

Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes des écouteurs ?

Certains jargons autour des écouteurs peuvent prêter à confusion, c’est pourquoi nous avons décomposé certaines des fonctionnalités les plus importantes des écouteurs pour vous aider à choisir la paire parfaite :

Codecs Bluetooth — Ce sont des logiciels intelligents qui codent et décodent les signaux audio numériques. Les codecs décodent à un débit binaire spécifique, qui détermine si les écouteurs ont une latence élevée ou faible (AKA lag), mesurée en millisecondes. Recherchez les écouteurs à faible latence prenant en charge les codecs aptX de Qaulcomm, qui sont généralement considérés comme les meilleurs codecs pour diffuser du contenu vidéo ou se connecter à un téléviseur.

Dos fermé/dos ouvert — Les écouteurs fermés ont des oreillettes complètement scellées, qui dirigent le son vers vos oreilles et bloquent le bruit ambiant. Les logements fermés sont souvent le choix idéal pour les déplacements domicile-travail et les environnements bruyants. Les écouteurs ouverts laissent entrer l’air dans l’oreillette, mais peuvent provoquer des fuites sonores dans les deux sens : à l’intérieur et à l’extérieur. On le retrouve parfois sur des écouteurs très chers pour un son plus clair et naturel.

Conducteurs — Ce sont de petits gadgets en forme de cône situés dans les oreillettes qui sont responsables de votre musique. Ils convertissent les signaux électriques en sons. Pour les écouteurs supra-auriculaires, ils mesurent généralement entre 20 mm et 50 mm dans les écouteurs.

Sur et sur l’oreille — Ces explications sont explicites, mais il est toujours bon d’être clair. Les écouteurs supra-auriculaires reposent sur votre oreille, tandis que les supra-auriculaires ont des coques plus grandes qui couvrent toute l’oreille. Les supra-auriculaires sont généralement plus portables, avec une meilleure autonomie de la batterie, tandis que les supra-auriculaires créent une expérience plus immersive et prennent souvent en charge la suppression du bruit. Le modèle supra-auriculaire devient le style le plus courant.

Gardez ces caractéristiques à l’esprit lorsque vous magasinez pour votre prochaine paire d’écouteurs.

Qu’est-ce que la suppression du bruit ?

La suppression du bruit est exactement ce qu’elle paraît : une méthode d’annulation du bruit externe pour vous aider à vous couper du monde extérieur et à pénétrer profondément dans la zone d’écoute.

Il existe deux types de suppression du bruit : la suppression passive et active du bruit. La suppression passive du bruit se produit par conception, car la construction physique des oreillettes crée un joint pour bloquer les sons entrants. La suppression active du bruit (ANC) est un peu plus compliquée. Il utilise de minuscules microphones dans les oreillettes, qui détectent le bruit entrant et émettent des ondes sonores pour annuler ce bruit. Certains écouteurs disposent de différents modes ANC, comme le « mode transparence », qui laisse passer certains bruits, comme les voix. Cela signifie que vous pouvez vous immerger dans la musique tout en sachant toujours quand un ami ou un collègue entame une conversation.

Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil ?

Pour vous aider à décider, nous avons rassemblé les meilleurs écouteurs sans fil en fonction des avis, de l’expérience d’écoute et des commentaires des clients. Ils varient en qualité, fonctionnalités et prix, il y en a donc pour tous les goûts.

Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil pour 2023.