Un casque d’écoute décent est un élément indispensable pour tout étudiant – pour les loisirs et comme outil d’étude. Une bonne paire d’écouteurs peut vous aider à vous concentrer sur vos études ou la rédaction d’un essai, car ils peuvent bloquer les bruits de fond et les distractions. Ils peuvent également vous aider à vous détendre après une dure journée d’étude avec un livre audio, un film ou une liste de lecture.

De bons écouteurs peuvent coûter très cher, mais vous n’êtes pas obligé d’épuiser la totalité de votre prêt. Il existe d’excellentes options disponibles à un prix avantageux. Et soyons honnêtes : être fauché est plutôt synonyme d’être étudiant. Chaque centime compte.

Ce n’est pas aussi simple que d’acheter la paire la moins chère que vous voyez sur Amazon. En fait, c’est une voie rapide pour acheter une paire qui devra être remplacée dans quelques mois seulement. Pour vous aider, voici quelques informations indispensables.

Combien coûtent les écouteurs ?

C’est la question clé pour quiconque – y compris les étudiants – qui cherche à économiser de l’argent là où il le peut. Les écouteurs peuvent facilement coûter des centaines d’euros. Cela concerne les écouteurs haut de gamme de Sony, Apple et Sennheiser.

Mais – voir ci-dessous – il est possible d’obtenir de bons écouteurs pour environ 100 £ ou moins.

Quelles fonctionnalités des écouteurs sont importantes pour les étudiants ?

Les spécifications des écouteurs peuvent devenir vraiment de haute technologie, surtout si vous dépensez beaucoup d’argent. Mais certaines fonctionnalités conviendront à la charge de travail et au style de vie des étudiants ordinaires, comme la suppression du bruit et le couplage multipoint.

Qu’est-ce que la suppression du bruit ?

Il s’agit d’une fonctionnalité de plus en plus populaire qui permet de bloquer les bruits externes, vous offrant ainsi une expérience d’écoute immersive. Cela fonctionne en utilisant des mini microphones dans les écouteurs. Ces microphones détectent les sons externes et créent des ondes sonores anti-bruit pour annuler le bruit entrant. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les étudiants qui étudient dur et qui ont besoin de bloquer les distractions.

Qu’est-ce que l’appairage multipoint ?

Il s’agit d’une fonctionnalité Bluetooth intéressante qui conviendra au style de vie des étudiants qui utilisent beaucoup d’appareils. Il vous permet de connecter vos écouteurs à deux appareils ou plus, ce qui signifie que vous pouvez passer de l’écoute de votre smartphone à votre ordinateur portable en passant par votre tablette sans avoir à modifier manuellement vos paramètres Bluetooth.

Quel est le meilleur casque supra-auriculaire ou intra-auriculaire ?

Si un bon son est important, vous devez être sûr d’acheter le bon style. En fin de compte, cela dépend d’un choix personnel. Certaines personnes préfèrent la sensation old school des écouteurs supra-auriculaires. D’autres aiment les écouteurs intra-auriculaires qui diffusent la musique directement dans leur tête.

Les écouteurs supra-auriculaires ont tendance à offrir un son de meilleure qualité et ont souvent des fonctionnalités et des capacités technologiques renforcées, mais si vous les transportez sur le campus, la conception plus volumineuse pourrait être moins pratique.

Les écouteurs sont plus compacts et portables et conviendront mieux à tous ceux qui se déplacent d’un endroit à l’autre avec un sac rempli de livres et d’appareils. Si vous passez du temps à vous entraîner entre les cours, les écouteurs ont également tendance à être meilleurs pour la forme physique.

Quels sont les meilleurs écouteurs pour les étudiants ?

Cela doit être votre décision – tout dépend de votre choix personnel et de ce qui convient à votre style de vie et à vos besoins d’études. Mais nous vous avons aidé à affiner vos choix avec cette sélection d’écouteurs. Grâce à ces recommandations, vous pouvez économiser votre argent et le dépenser pour des choses plus importantes pour l’école, comme des manuels scolaires, des ordinateurs portables et, bien sûr, des nouilles en pot pour les séances d’étude de fin de soirée.

Ce sont les meilleurs écouteurs pour étudiants en 2023.