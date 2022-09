Meilleurs écouteurs pour dormir en 2022

Beaucoup de gens trouvent plus facile de dormir avec un peu de bruit en arrière-plan, mais trouver les bons sons peut être délicat. Certaines personnes aiment les sons de la ville, mais ils peuvent être perturbateurs, imprévisibles et difficiles à étouffer. Une paire d’écouteurs peut aider, mais la plupart des paires sont inconfortables à porter pendant le sommeil. Cependant, il existe de nombreux écouteurs spécialement conçus pour être portés au lit. Nous avons rassemblé ci-dessous certains des meilleurs écouteurs pour dormir afin que vous puissiez trouver une paire qui fonctionnera pour vous.

Bien sûr, tout ensemble décent de écouteurs peut faire tout ce qui précède, mais c’est la conception qui distingue les écouteurs de sommeil. Les écouteurs ordinaires peuvent être encombrants et inconfortables, mais les écouteurs de sommeil sont fabriqués avec une sensation minimale, à peine là, qui vous permet de vous endormir tout en les portant confortablement tout au long de la nuit. La qualité sonore n’est peut-être pas aussi bonne que celle des canettes encombrantes avec suppression du bruit et autres fonctionnalités coûteuses, mais vous étoufferez les bruits extérieurs indésirables avec des sons apaisants – un peu comme une machine à bruit blanc que vous seul pouvez entendre.

Si vous avez besoin d’aide pour obtenir les 8 heures de sommeil recommandées chaque nuit, il est peut-être temps d’investir dans des écouteurs de sommeil pour lutter contre les effets du bruit de fond. Pour vous aider à trouver les meilleurs écouteurs pour dormir, nous avons mis en évidence plusieurs types différents, y compris quelques options d’écouteurs à bandeau, des écouteurs Bluetooth et écouteurs qui se nichent dans votre conduit auditif pour bloquer le bruit ambiant. Continuez à lire pour un sommeil plus profond.

Hoomband Le bandeau Hoomband a remporté le titre de meilleur casque pour dormir, car ce ne sont pas seulement des écouteurs avec lesquels vous pouvez dormir, ce sont des écouteurs conçus pour dormir. Le serre-tête du casque est doté de deux haut-parleurs plats ultrafins placés sous de la mousse pour que vous puissiez les entendre sans les sentir. Le bandeau lui-même est fabriqué à partir d’un maillage 3D doux et fin qui aide à réguler la température afin que vous n’ayez pas trop chaud pendant votre sommeil. La configuration du casque Bluetooth est livrée avec une application gratuite qui comprend 100 heures de contenu audio, y compris des options de son ambiant, des documentaires, du bruit blanc, des méditations guidées, des sons apaisants et plus encore, mais il fonctionne également comme un casque ordinaire qui vous permet de vous connecter avec vos applications préférées, comme YouTube, Spotify et Headspace via Bluetooth.

Dub Labs Si vous n’aimez pas l’idée de porter un bandeau au lit, les écouteurs de sommeil Bedphones sont une autre option conçue pour le sommeil sans tissu. Cette option de casque de sommeil comprend deux haut-parleurs de casque ultra-fins connectés par un fil à mémoire recouvert de caoutchouc qui est entièrement réglable afin que vous puissiez trouver votre écouteur parfait. Ils sont disponibles en deux versions – options de casque filaire et sans fil – et chacune est équipée d’un microphone en ligne et d’une télécommande à trois boutons qui vous permet de répondre aux appels téléphoniques ou de lire, de mettre en pause ou de sauter tout ce que vous écoutez. Et une seule charge dure 13 heures impressionnantes. Ce sont d’excellents écouteurs pour dormir plus confortablement.

Amazone La plupart des écouteurs de sommeil ne sont pas conçus pour dormir sur le côté, mais le bandeau de sommeil Fultext intègre les oreillettes dans un bandeau en tissu doux pour plus de confort. Les haut-parleurs plats sont nichés dans un tissu extrêmement extensible et une doublure en maille respirante, non seulement douce, mais aussi hypoallergénique. Les haut-parleurs sont ultra-fins pour que vous ne puissiez pas les sentir, même lorsque votre tête est enfoncée dans un oreiller. La configuration prend en charge la lecture filaire et sans fil et fonctionne pendant 10 heures sur une seule charge. Et parce que le tissu du bandeau du casque évacue l’humidité et ne glisse pas, ces écouteurs de sommeil peuvent également servir d’écouteurs d’entraînement. Vous pouvez les utiliser pendant votre course, laver le tissu, puis utiliser les oreillettes pour dormir.

SleepPhones Autre option de bandeau, ces écouteurs de sommeil sans fil de SleepPhones réduisent le bruit ambiant et bloquent les ronflements de votre partenaire sans vous faire sacrifier le confort. Ils ont des écouteurs plats nichés dans un bandeau en tissu qui se couplent sans fil avec tout appareil compatible Bluetooth qui se trouve à moins de 15 à 30 pieds de l’endroit où vous dormez. Conçu par un médecin de famille, le casque Bluetooth a également une puissance ultra-faible pour que vous n’ayez pas à vous soucier des émissions de radiofréquences pendant votre sommeil. préoccupation potentielle cela a été soulevé par des chercheurs. Il existe également deux options de tissu – polaire et brise – afin que vous puissiez faire votre choix selon que vous dormez chaud ou froid. Le tissu polaire est chaud et confortable, tandis que le tissu Breeze évacue l’humidité et est super respirant.

Amazone Si vous voulez vraiment améliorer la qualité de votre sommeil, ce masque de sommeil pour casque de sommeil de Watotgafer est un double coup dur. Équipé d’écouteurs plats et d’une conception ergonomique des yeux qui n’exerce pas trop de pression sur votre visage, la configuration bloque efficacement le bruit et la lumière à la fois. Les écouteurs plats sont nichés dans un tissu en mousse à mémoire de forme respirant et à rebond lent qui est également conçu pour relâcher la tension et le stress sur votre visage afin que vous puissiez vous endormir vers un sommeil plus réparateur. Les commandes Bluetooth sont également placées au milieu du masque pour les yeux, de sorte que vous pouvez facilement contrôler votre musique ou votre application de bruit blanc même lorsque vous dormez sur le côté. Et comme une seule charge dure au moins 8 heures, vous pouvez les faire fonctionner toute la nuit sans interruption.

Amazone Les écouteurs Panasonic Slim Clip-on sont des écouteurs haut de gamme pour dormir avec un prix qui ne vous empêchera pas de dormir la nuit. Ce sont des écouteurs filaires assez basiques, mais ils ont un boîtier ultracompact et un design mince qui aide à bloquer le bruit tout en garantissant qu’ils sont des écouteurs confortables pendant que vous dormez. Les crochets d’oreille ergonomiques ont un design caoutchouté qui maintient le casque bien en place mais ne se sent pas rugueux sur vos oreilles. Bien qu’il n’y ait pas de technologie Bluetooth sophistiquée ici, vous pouvez brancher ces écouteurs sur n’importe lequel de vos appareils préférés (si vous avez des produits Apple, vous aurez besoin d’un adaptateur) et tout lire, de la musique aux livres audio.

Amazone La conception ultra-légère et les embouts auriculaires en silicone spongieux font de ces écouteurs minimalistes pour dormir une excellente option pour voyager. Les embouts auriculaires ont une conception ergonomique à double couche qui s’adapte parfaitement à la plupart des conduits auditifs pour étouffer efficacement le bruit autour de vous, tandis que le mini haut-parleur de chaque oreillette offre un son équilibré de qualité sans trop de basses. Parce qu’ils n’ont pas un design plat, ils ne sont pas idéaux pour dormir sur le côté, mais si vous dormez sur le dos ou si vous avez besoin de quelque chose pour étouffer le bruit ambiant dans un avion ou un train, ces écouteurs font l’affaire. Et parce qu’ils sont si bon marché, ce ne sera pas un désastre total s’ils se perdent quelque part en cours de route.

Amazone Ces écouteurs antibruit de Bose ne sont pas techniquement conçus pour dormir, mais si vous recherchez des écouteurs plus traditionnels pour dormir, ils constituent une autre option viable pour bloquer les bruits externes. Fidèles aux normes élevées de Bose, ils combinent la technologie Active EQ et TriPort pour vous offrir une excellente qualité sonore que vous n’obtenez pas normalement avec des écouteurs. Ils bloquent tous les bruits ambiants, mais vous pouvez rapidement basculer entre la fonction de suppression du bruit et le mode Aware. Cela vous permet d’entendre ce qui se passe autour de vous d’une simple pression sur un bouton – une fonction inestimable qui vous offre la tranquillité d’esprit en cas de secousses nocturnes. L’ensemble est également livré avec trois tailles d’embouts d’oreille différentes – petit, moyen et grand – pour assurer un ajustement parfait afin que les oreillettes ne tombent pas de vos oreilles pendant que vous dormez. Il est assez difficile de trouver de nouvelles paires en ce moment, mais il y a quelques paires de remise à neuf qui flottent si cela ne vous dérange pas d’acheter d’occasion. Lisez notre avis sur le Bose QuietComfort 20. Vous recevez des alertes de prix pour Bose QuietComfort 20 (Android)

Est-il acceptable de porter des écouteurs pendant le sommeil ? Oui, il n’y a pas de mal à porter des écouteurs pendant le sommeil, tant que vos écouteurs sont suffisamment confortables pour ne pas vous perturber pendant la nuit. Écouter de la musique ou un podcast relaxant avant d’aller au lit peut faire baisser votre fréquence cardiaque et empêcher votre esprit de penser à vos facteurs de stress quotidiens.

Dormir avec des écouteurs peut-il causer des maux de tête ? Si vous portez un couvre-chef inapproprié pendant que vous dormez, il est possible que cela entraîne un mal de tête de compression externe. Cela est dû à une pression excessive autour de votre tête et peut être évité si vous utilisez des écouteurs conçus pour dormir et bien ajustés dans votre oreille.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.