Meilleurs écouteurs et écouteurs sans fil pour téléphones Samsung

Angela Lang/Crumpe

Les Buds Plus de Samsung ressemblent essentiellement aux Galaxy Buds d’origine, mais leur autonomie est évaluée à 11 heures pour la lecture de musique (au lieu de six) et ils contiennent deux pilotes pour un meilleur son et un microphone supplémentaire dans chaque bourgeon pour aider avec le bruit externe réduction lors des appels.

J’ai été impressionné par le son. Il est détaillé et fluide, avec des basses profondes et bien définies. Le son est plus riche et plus spacieux que celui des Galaxy Buds d’origine. La société audio autrichienne très respectée AKG, que Samsung a acquise lors de l’achat de Harman, est derrière l’audio. Alors que les bourgeons originaux ont également été “réglés” par AKG, il s’agit d’une belle mise à niveau par rapport aux originaux – et juste là avec ce que vous obtenez avec le Jabra Elite 75t, sinon même un peu mieux. Ils utilisent Bluetooth 5.0 et prennent en charge AAC (il existe maintenant une application pour les utilisateurs iOS) et le codec évolutif de Samsung, qui est similaire à aptX mais est propriétaire des téléphones Samsung Galaxy.

Grâce à leur conception isolante du bruit, ceux-ci sonnent un peu mieux que les Galaxy Buds Live. Mais les deux conceptions présentent des avantages, alors tenez-en compte lorsque vous essayez de choisir entre elles. Personnellement, j’ai tendance à utiliser davantage les Buds Live que les Buds Plus (oui, j’ai les deux).

Résistant à l’eau: Oui (Indice IPX4 – résistant aux éclaboussures).

