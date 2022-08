Meilleurs écouteurs de rentrée scolaire pour 2022

Alors que les élèves retournent à l’école cet automne, beaucoup d’entre eux chercheront un nouvel ensemble de canettes ou d’écouteurs, que ce soit pour se détendre avec de la musique ou regarder des films – ou pour faire de vrais travaux scolaires. Dans cet esprit, voici quelques meilleurs choix d’écouteurs pour les étudiants, avec plusieurs choix de valeur abordables mélangés à des choix haut de gamme. Si vous recherchez encore plus d’options de casques ou d’écouteurs, nous avons des listes pour Meilleur casque antibruit, Meilleurs écouteurs sans fil, Meilleurs écouteurs pour travailler à domicile

David Carnoy/CNET Lorsque vous avez un produit que beaucoup de gens aiment, le changement peut être risqué. C’est le cas du WH-1000XM5 de Sony, la cinquième génération des écouteurs de la série 1000X, qui a été lancé pour la première fois en 2016 sous le nom de MDR-1000X Wireless et est devenu de plus en plus populaire à mesure qu’il s’est amélioré à chaque génération. Au fil des ans, Sony a apporté quelques modifications à la conception, mais rien d’aussi spectaculaire que ce qu’il a fait avec le WH-1000XM5. Outre le prix plus élevé de 400 $ (50 $ de plus que le WH-1000XM4), la plupart de ces changements sont bons, et Sony a apporté des améliorations spectaculaires avec les performances d’appel vocal ainsi qu’une meilleure suppression du bruit et un son plus raffiné. Lisez notre avis sur le Sony WH-1000XM5.

Écouter Dans le passé, nous avons recommandé AirPro SV d’Earfun et AirPro 2 comme d’excellents choix d’écouteurs antibruit économiques (ils sont toujours de bonnes valeurs). Mais le nouveau Earfun Air S pour 2022 est peut-être le meilleur du trio, avec un couplage Bluetooth multipoint, le dernier SoC Qualcomm QCC3046 (système sur puce) avec le codec audio AptX pour Android et d’autres appareils qui le prennent en charge. Il a les mêmes haut-parleurs en laine de 10 mm que l’AirPro SV et offre un son étonnamment impressionnant pour son prix modeste. Ils fonctionnent également bien comme casque pour passer des appels avec une réduction du bruit de fond décente. Les bourgeons ont un indice de résistance à l’eau IPX5, ce qui signifie qu’ils sont résistants aux éclaboussures et peuvent résister à un jet d’eau soutenu. Notez que jusqu’au 11 septembre 2022, vous pouvez les obtenir pour 49 $ lorsque vous cliquez sur le coupon instantané de 10 % sur la page du produit et appliquez le code AIRSCNET à la caisse sur Amazon.

David Carnoy/CNET Bien que les Beats Fit Pro (200 $) ne soient techniquement pas des AirPods, ils sont construits sur la même plate-forme technologique que les AirPods Pro (oui, Apple possède Beats). Contrairement aux Studio Buds plus anciens et moins chers de Beats, le Beats Fit Pro inclut la puce H1 d’Apple et possède la plupart des fonctionnalités des AirPods Pro, notamment la suppression active du bruit, l’audio spatial et l’égaliseur adaptatif. Je me risquerais à les appeler les AirPods de sport dont vous avez toujours rêvé (ils sont résistants aux éclaboussures IPX4). Et pour certaines personnes, ils pourraient être meilleurs que les AirPods Pro. Lisez notre avis sur Beats Fit Pro.

David Carnoy/CNET Au fil des ans, JBL a sorti des écouteurs sans fil décents, mais rien qui ne m’a vraiment trop excité. Cela a finalement changé avec l’arrivée du nouveau de la marque appartenant à Samsung Live Pro 2 et Vivez gratuitement 2 bourgeons. Les deux ensembles de bourgeons – le Live Pro 2 ont des tiges tandis que le Live Free 2 a un design en forme de pilule – offrent un ajustement confortable avec une forte suppression du bruit, une très bonne qualité sonore et des performances d’appel vocal, ainsi qu’un ensemble robuste de fonctionnalités, y compris l’appairage Bluetooth multipoint, un indice de protection contre les éclaboussures IPX5 et la charge sans fil. Les Live Pro 2 et Live Free 2 sont équipés des mêmes haut-parleurs de 11 mm, de six microphones, de tubes ovales et d’embouts ovales en silicone. Outre la conception, la plus grande différence entre les deux bourgeons est la durée de vie de la batterie ; le Live Free 2 sans tige est évalué jusqu’à sept heures, tandis que le Live Pro 2 est évalué pendant 10 heures. Le Live Pro 2 est disponible en quatre options de couleur. Résistant à l’eau: Oui (Indice IPX5 – résistant aux éclaboussures). Lisez notre première prise JBL Live Pro 2.

David Carnoy/CNET Si vous ne pouvez pas vous permettre le WH-1000XM5 de Sony ou le Bose QC45 du même nom (oui, il y a un peu de copie ici), le Soundcore d’Anker Space Q45 est une bonne alternative pour 150 $ (et nous devrions voir des remises occasionnelles dessus ). Bien qu’il puisse ne pas convenir à certaines têtes plus petites, il est confortable à porter, avec des oreillettes bien rembourrées et une conception pliante à double charnière. La qualité sonore est très bonne et les écouteurs offrent une meilleure suppression du bruit que le Q35 abaisseur, ainsi qu’un appairage Bluetooth multipoint (ceux-ci sont équipés de Bluetooth 5.3) et la prise en charge du codec audio LDAC pour diffuser des pistes musicales haute résolution via Bluetooth si vous avez un appareil qui prend en charge LDAC. De nombreux téléphones Android le font, contrairement aux téléphones Galaxy de Samsung. La durée de vie de la batterie est très bonne jusqu’à 50 heures avec suppression du bruit à des niveaux de volume modérés et les écouteurs sont livrés avec un étui de transport rigide pour les voyages.

David Carnoy/CNET Les Galaxy Buds 2 Pro offrent une suppression du bruit améliorée ainsi que de très bonnes performances sonores et d’appels vocaux, ainsi qu’une prise en charge du streaming audio sans fil haute résolution si vous êtes propriétaire d’un appareil Galaxy avec la bonne configuration. Cela dit, leur plus grande mise à niveau peut être leur nouveau design et leur taille plus petite, ce qui en fait un meilleur ajustement pour plus d’oreilles. Outre leur prix un peu élevé, leur seul inconvénient est que certaines de leurs fonctionnalités clés ne fonctionnent qu’avec les appareils Samsung Galaxy. Ils sont entièrement étanches avec un indice IPX7. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

David Carnoy/CNET Le QuietComfort 45 a pratiquement le même design que son prédécesseur, le QuietComfort QC35 II, que beaucoup de gens considéraient comme l’un des écouteurs supra-auriculaires les plus confortables – sinon la le plus confortable. Il a les mêmes pilotes, selon Bose, et les boutons sont au même endroit. Cependant, il y a des changements mineurs mais notables. Tout d’abord, ceux-ci ont heureusement USB-C au lieu de micro-USB. Deuxièmement, la configuration du microphone est différente. Non seulement les micros ont été déplacés sur les écouteurs, mais il y a maintenant un microphone externe supplémentaire pour la prise de voix, ce qui signifie que le QC45 dispose d’un total de six microphones, dont quatre sont à formation de faisceau et utilisés pour la voix. En revanche, le QC35 II en a quatre au total, dont deux sont utilisés pour la voix. (Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 dispose également de six microphones au total.) Ces écouteurs sont excellents pour passer des appels. Ils sont similaires au Bose Headphones 700 à cet égard. Ils incluent également une suppression du bruit de premier ordre et un couplage Bluetooth multipoint, ce qui vous permet de les connecter simultanément à un PC et à votre téléphone. Lisez notre examen complet du QuietComfort 45.

David Carnoy/CNET Jetez un coup d’œil au nouveau design du AirPods de troisième génération (179 $), et la première chose à laquelle vous penserez probablement est : “Ceux-ci ressemblent aux AirPods Pro sans embouts auriculaires.” Vous n’auriez pas tort. Bien qu’ils soient plus fraternels que des jumeaux identiques, les AirPods 3 ont la forme des AirPods Pro, avec les mêmes tiges plus courtes et les mêmes commandes de pincement que celles du Pro. Mis à part le changement de conception, qui devrait mieux s’adapter à la plupart des oreilles que les AirPods 2e génération (mais pas de très petites oreilles), le plus gros changement concerne la qualité du son : il est bien amélioré. De plus, la durée de vie de la batterie est meilleure et les AirPods 3 sont officiellement résistants à l’eau. C’est un bon choix pour les étudiants qui préfèrent les “écouteurs ouverts” et qui n’aiment pas les écouteurs à isolation phonique avec des embouts qu’ils doivent coincer dans leurs oreilles. Lisez notre avis sur les AirPods 3.

David Carnoy/CNET Contrairement aux LinkBuds “ouverts”, les LinkBuds S sont des écouteurs traditionnels à isolation phonique avec des embouts que vous coincez dans vos oreilles. Ils sont plus compacts et plus légers que le produit phare de Sony, le WF-1000M4, et sont également équipés du processeur V1 de Sony. Bien que leur suppression du son et du bruit ne soit pas tout à fait à la hauteur du WF-1000XM4, ils sont proches et coûtent moins cher. Ce sont les bourgeons Sony pour les personnes qui peuvent gérer des bourgeons plus gros comme le WF-1000XM4 mais qui veulent 80 à 85 % des fonctionnalités et des performances de ces bourgeons pour 80 $ de moins. Lisez notre avis sur les Sony LinkBuds S.

Tranya Les écouteurs F1 de Tranya sont essentiellement des imitations d’AirPods qui coûtent beaucoup moins cher. Ceux-ci ont une conception ouverte comme les AirPods 3 et produisent un son assez décent pour les écouteurs ouverts, en particulier si vous n’êtes pas dans un environnement bruyant (les écouteurs ouverts laissent entrer le son ambiant). Ils fonctionnent également bien pour les appels vocaux avec une bonne réduction du bruit. Ils ont de minuscules boutons physiques pour contrôler la lecture et régler le volume, et leur autre caractéristique distinctive est qu’ils ont un « affichage d’alimentation numérique à LED » qui est intégré dans leur boîtier qui vous montre les niveaux de vie de la batterie de vos bourgeons. Avec un indice IPX5, ils sont résistants aux éclaboussures et la durée de vie de la batterie est évaluée à 7 heures à des niveaux de volume modérés, avec 25 heures supplémentaires de jus dans le boîtier de charge, qui offre une charge USB-C et sans fil. Ceux-ci sont bons pour tous ceux qui perdent souvent leurs écouteurs et qui ne veulent pas se sentir si mal s’ils disparaissent car ils ne coûtent qu’environ 40 $.

