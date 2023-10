Ce contenu est initialement apparu sur Mashable pour un public américain et a été adapté pour le public britannique.

Nous connaissons tous le vacarme qui accompagne un vol : moteurs, cliquetis, bébés, musique qui s’échappe des écouteurs des autres et ce bourdonnement étrange qui imprègne la cabine. Ce dont vous avez besoin, c’est d’une paire d’écouteurs qui non seulement sonnent bien et offrent des fonctionnalités intelligentes, mais qui peuvent également bloquer le monde qui vous entoure. C’est une voie rapide vers une détente totale pendant un vol.

Cependant, l’achat d’un casque n’est jamais simple. Il existe toutes sortes de fonctionnalités et de designs parmi lesquels choisir. Sans parler d’une échelle de prix qui va de « étrangement bon marché » à « incroyablement cher ». À moins de connaître son métier, il est difficile de savoir par où commencer. C’est là que nous intervenons.

Nous avons déjà rassemblé les meilleurs écouteurs en général, les meilleurs écouteurs antibruit et les meilleurs écouteurs sans fil. Mais c’est la première fois que nous examinons les meilleures options de voyage en avion, pour vous aider à profiter d’un vol plus confortable. Avant de faire votre choix, consultez ces informations indispensables.

Qu’est-ce qui rend une paire d’écouteurs idéale pour voler ?

Les écouteurs sont dotés de toutes sortes de fonctionnalités, du son personnalisable à la connectivité de l’assistant vocal. Mais certaines fonctionnalités sont particulièrement utiles pour voler, telles que la connectivité Bluetooth, la durée de vie de la batterie et la suppression du bruit.

Les écouteurs filaires ou sans fil sont-ils meilleurs pour voyager ?

Dans la vie de tous les jours – comme dans la vie sur le terrain – c’est une question de choix personnel. La plupart des audiophiles vous diront que les écouteurs filaires offrent un meilleur son, tandis que les écouteurs sans fil ont tendance à être dotés de technologies plus intelligentes. En avion, les écouteurs sans fil Bluetooth sont probablement plus pratiques. Vous pouvez vous dégourdir les jambes dans la cabine sans être attaché à votre appareil. Sans parler du fait que les prises casque traditionnelles sont incompatibles avec les systèmes de divertissement en vol. Il vaut mieux utiliser Bluetooth et vous connecter à votre propre appareil intelligent.

Quelle est la durée de vie des piles des écouteurs ?

Tout dépend du modèle. Il va de soi que si vous prenez un vol, en particulier long-courrier, vous souhaitez un appareil doté d’une bonne autonomie de batterie. Les écouteurs supra-auriculaires ont des batteries bien meilleures que les écouteurs. Environ 30 heures est une autonomie très respectable, mais vous pouvez trouver jusqu’à 50 heures. Les écouteurs intra-auriculaires et les écouteurs ont des batteries plus faibles en raison de leur taille – une paire d’écouteurs de cette liste ne dure que quatre heures, par exemple – mais ils sont souvent livrés avec un étui de chargement qui prolonge la durée de vie de la batterie de plusieurs heures supplémentaires.

Qu’est-ce que la suppression du bruit ?

La suppression active du bruit (ANC) est une technologie intelligente qui bloque le son externe. Il utilise des mini microphones qui détectent le bruit entrant, puis créent des ondes anti-bruit pour annuler ce bruit. Certains écouteurs disposent de variantes d’ANC, telles que la suppression du bruit « adaptative », qui s’adapte intelligemment à votre environnement, ou des modes ambiants qui laissent entrer certains types de bruits externes tels que la voix d’autres personnes, afin que vous sachiez quand quelqu’un a commencé une conversation.

Quels sont les meilleurs écouteurs pour voler ?

Nous avons parcouru la large sélection d’écouteurs antibruit d’Amazon pour vous aider à trouver les meilleurs écouteurs pour chaque voyageur, des écouteurs qui peuvent être soigneusement pliés aux écouteurs intra-auriculaires ergonomiques. Il y en a pour tous les goûts dans cette liste.

Ce sont les meilleurs écouteurs pour voler en 2023.