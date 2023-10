Ce contenu est initialement apparu sur Mashable pour un public américain et a été adapté pour le public britannique.

Quels sont les véritables éléments essentiels dont toute personne moderne a besoin ? De l’eau, de la nourriture, de l’oxygène et, oh oui, un casque génial. En effet, vous ne pouvez pas mettre de prix sur une bonne paire d’écouteurs. Sauf lorsque vous travaillez sur un budget. Parfois, il suffit de leur mettre un prix. Dans ce cas, 100 £ ou moins.

Il existe un piège courant dans lequel tombent de nombreux acheteurs avec des écouteurs : la (fausse) idée selon laquelle il faut dépenser gros pour obtenir la meilleure technologie. Bien sûr, vous bénéficiez probablement d’une meilleure garantie avec les appareils les plus chers des plus grandes marques, mais cela ne signifie pas que la qualité ne peut pas être trouvée à un prix plus raisonnable.

Les acheteurs avertis trouveront des offres sur les technologies, notamment les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les smartphones et bien plus encore, avec juste un peu de savoir-faire. Voir ci-dessous : vous trouverez également des écouteurs au son exceptionnel et à la pointe de la technologie à bas prix, sans compromettre la qualité.

Quelle est la meilleure marque d’écouteurs ?

Il existe de nombreuses marques – des fabricants les plus connus aux assistants audio moins connus – offrant un son puissant, un confort total et un style sérieux. Vous connaissez déjà les grands acteurs tels que Philips, Sony, Bose et Apple. Et s’en tenir aux plus grandes marques présente toujours des avantages. Vous savez que vous obtenez le meilleur. Il existe cependant de nombreuses autres marques à considérer. Il existe un excellent rapport qualité-prix et des spécifications étonnamment bonnes proposées par de petites marques comme JBL.

Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes des écouteurs ?

Choisir une paire d’écouteurs abordables ne signifie pas simplement savoir où trouver les prix les plus bas. Cela signifie connaître les fonctionnalités clés et les spécifications qui conviennent le mieux à votre style de vie et à vos habitudes d’écoute. Déterminez si vous préférez des écouteurs filaires à l’ancienne ou quelque chose qui est sans fil et équipé de Bluetooth. D’autres fonctionnalités à rechercher incluent des microphones intégrés pour passer des appels ou des applications qui vous permettent de contrôler les niveaux de musique et d’autres fonctions. Vérifiez également quels types de pilotes sont proposés par les écouteurs. Les pilotes sont de petits éléments technologiques qui convertissent les signaux électroniques en son. Les pilotes les plus performants dans cette gamme de prix se situent entre 30 mm et 50 mm. Recherchez les performances sur toute la gamme de fréquences : les aigus, les médiums et les graves.

Qu’est-ce que la suppression du bruit ?

Il s’agit d’une autre fonctionnalité importante des écouteurs modernes. C’est à peu près ce que cela semble être : une fonctionnalité intégrée aux écouteurs qui empêche les bruits extérieurs d’entrer, vous permettant de vous immerger complètement dans la musique sans distraction. Il existe deux types fondamentaux de suppression du bruit : la suppression passive et active du bruit.

La suppression passive du bruit est obtenue grâce à la conception et à la construction des écouteurs, qui bloquent physiquement le bruit. Cela peut inclure de grandes oreillettes qui créent un joint qui empêche le son externe de s’infiltrer.

La suppression active du bruit (ANC) utilise un système de petits microphones qui captent les sons entrants et créent des ondes sonores anti-bruit pour les annuler. Les variantes avancées incluent la suppression du bruit qui s’adapte à votre environnement – ​​ou peut même être personnalisée – et un mode de transparence qui permet à certains sons de passer à travers, afin que vous puissiez vous reconnecter à la réalité ou avoir une conversation IRL.

Les écouteurs fermés ou ouverts sonnent-ils mieux ?

« Fermé » et « ouvert » sont d’autres termes que vous avez peut-être rencontrés. Les écouteurs fermés sont dotés d’écouteurs à coque rigide qui dirigent le son vers vos oreilles et bloquent les bruits extérieurs. Ils sont parfaits pour écouter en déplacement ou dans des endroits très fréquentés. Les écouteurs ouverts sont dotés d’une ventilation – généralement avec un design en maille sur l’oreillette – qui permet au son de circuler dans les deux sens. Cela provoque une fuite sonore dans les deux sens, mais crée un son plus naturel et plus réaliste.

Pour une oreille non avertie, le dos ouvert semble être une alternative bon marché. Mais le design ouvert est généralement réservé aux modèles haut de gamme adaptés aux audiophiles, car le son est en réalité supérieur – plus proche de l’écoute d’une chaîne stéréo ou même d’un groupe jouant en direct. À ce niveau de prix, cependant, les modèles fermés sont plus courants.

Quels sont les meilleurs écouteurs à moins de 100 £ ?

Vous pouvez partir à la recherche des écouteurs au meilleur rapport qualité-prix qu’Internet a à offrir, mais – heureusement pour vous – nous sommes des gloutons absolus de punitions basées sur l’audio. Nous avons fait un travail acharné pour rechercher les meilleurs écouteurs qui ménagent votre solde bancaire. Choisissez simplement la paire qui sonne bien.

Ce sont les meilleurs écouteurs à moins de 100 £ en 2023.