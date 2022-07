Meilleurs écouteurs 2022 : écouteurs, sans fil, ANC et plus

1. Sony WH-1000XM5 – Meilleur dans l’ensemble

Il semble que Sony ne puisse pas se tromper avec ses écouteurs phares XM, enfin presque. Ils sont plus chers que leurs prédécesseurs et la conception ne se replie plus, ce qui irritera certains utilisateurs.

Cependant, le prix peut en grande partie être attribué à l’inflation et si la conception non pliable ne vous dérange pas, ces écouteurs sont essentiellement sans défaut, à commencer par les types de son haut de gamme et de suppression du bruit que vous attendez de Sony, malgré une taille plus petite. Conducteurs.

Ailleurs, le bandeau amélioré permet un réglage en douceur et il existe une sélection inégalée de fonctionnalités intelligentes, du contrôle adaptatif du son à la conversation. C’est un petit pas en avant, mais ils restent les meilleurs écouteurs supra-auriculaires que vous puissiez acheter.

La mise en garde, comme d’habitude, est que, considérant qu’il s’agit d’un raffinement et non d’une réinvention, vous pouvez acheter les générations précédentes, même le WH-1000XM4, à des prix bien inférieurs offrant une meilleure option de valeur.