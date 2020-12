Bien que vous puissiez simplement utiliser la vapeur de votre bouilloire ou de votre casserole, un appareil à vapeur pour le visage vaut la peine d’investir dans le cadre de votre régime de beauté. Cela vaut aussi de regarder dans l’abîme de votre évier, en essayant maladroitement de s’équilibrer.

L’un des nombreux avantages de la vapeur sur votre visage est d’ouvrir et de désobstruer vos pores, en éliminant les vilains. En augmentant la température de la peau, il laisse également la peau prête à absorber tous les nouveaux nutriments et à s’hydrater.

Vous n’aurez pas à l’utiliser tous les jours, mais une fois par semaine au moins est conseillé dans le cadre d’une bonne routine de soin de la peau. N’oubliez pas de faire un suivi avec votre crème hydratante préférée immédiatement après, pour doubler la reconstitution.

En un coup d’œil, le Pro Hydro Mist Steamer de Sarah Chapman est un achat de luxe qui vaut bien la folie avec des critiques élogieuses. Nous avons également trouvé quelques best-sellers d’Amazon qui sont à rechercher si vous voulez faire une bonne affaire.

Meilleurs défroisseurs faciaux pour 2020

1. Sauna facial Rio et cuiseur vapeur avec inhalateur à vapeur









Le Steamer 2 en 1 de Rio est livré avec tous les composants pour un traitement digne d’un salon à la maison.

Il existe un défroisseur complet au design ergonomique qui vous permet de traiter confortablement tout votre visage. Il existe deux niveaux de chaleur ainsi que des réglages de vapeur réglables pour vous donner un contrôle total de votre expérience.

Le kit comprend également un inhalateur à vapeur interchangeable pour un soulagement instantané de la congestion des sinus et des inconforts nasaux, ajoutez quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour un peu d’aromathérapie.

Prix: £ 24.99, Argos – acheter ici maintenant

2. Sauna facial Beurer FS50









Ce sauna facial de Beurer a un design élégant, avec de multiples fonctions pour vous donner une peau éclatante et des propriétés de bien-être générales.

Ajoutez des huiles essentielles pour un soin du visage avec aromathérapie, il y a aussi des accessoires pour votre bouche et votre nez pour vous aider à décongestionner et apaiser les personnes allergiques.

Il y a deux réglages de puissance et une source continue de vapeur réglable pour trouver l’équilibre parfait pour vous.

Prix: £ 35.01, Amazon – acheter ici maintenant

3. Cuiseur à vapeur nano ionique









Obtenez une peau éclatante et rosée avec cet ensemble facial complet.

En utilisant de la vapeur nano-ionique combinée à des particules d’eau ioniques, le cuiseur à vapeur s’est avéré plus efficace que les méthodes de cuisson à la vapeur conventionnelles. Fournit une brume apaisante et un débit de vapeur réglable. Il est également livré avec divers outils pour éliminer les points noirs et autres imperfections.

Désobstruez les pores et apportez un coup de fouet instantané à la peau sèche.

Prix: 36,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

4. Cuiseur à vapeur pour le visage STYLPRO X ASOS EXCLUSIVE









Préparez-vous pour une véritable expérience de salon à la maison avec le défroisseur facial multifonction STYLPRO 4 en 1.

Il a quatre fonctions d’embellissement intégrées et contrairement à de nombreux modèles disponibles aujourd’hui, il produit une brume ionique plus légère et plus hydratante – aidant à pénétrer les pores de la peau et à rajeunir cet éclat sain.

En plus de vous faire cuire le visage à la vapeur, l’expérience de bien-être complète vous est offerte avec ses options supplémentaires, notamment des lingettes chauffantes, un diffuseur d’huiles essentielles et un humidificateur pour votre pièce.

Prix: 29,99 £, ASOS – acheter ici maintenant

5. Foreo UFO 2









Le réglage de thermothérapie de l’appareil Foreo UFO 2 atteint jusqu’à 45 ° C, ce qui signifie que la peau est douce et que les pores sont ouverts, permettant à tous les nutriments de suivre votre régime de beauté d’être rapidement et profondément absorbés.

Il fournit également un massage apaisant pour le visage, délivrant jusqu’à 10 000 pulsations par minute, relaxant les muscles du visage et les points de tension.

Si cela ne suffisait pas, il refroidit aussi. Offrant un peu de cryothérapie, l’appareil refroidit à 5 ° C aidant à soulever la peau et à la maintenir enseignée.

Prix: £ 249, Foreo – achetez ici maintenant

Meilleurs essentiels de beauté 2020

6. Cuiseur à vapeur pour le visage Sarah Chapman Pro Hydro-Mist









Le vaporisateur Pro Hydro Mist de Sarah Chapman émet des particules de vapeur ioniques de taille nanométrique, parfaites pour pénétrer profondément sous les couches de la peau – pour une lueur accrue.

Il existe différentes options de nettoyage allant de 5 à 10 minutes, aidant à déboucher les pores obstrués et à les ouvrir pour des propriétés hydratantes.

Sa taille compacte en fait un jeu d’enfant à transporter à la maison ou ailleurs.

Prix: 119 £, Sarah Chapman – acheter ici maintenant

7. Appareil de traitement facial chaud et froid HoMedics Ilumi









Ce n’est pas de la vapeur conventionnelle comme vous le savez, mais cet appareil original qui ressemble étrangement à un fer à repasser est un incontournable pour un soin du visage tout-en-un.

L’appareil de thérapie thermique léger de HoMedics atteint des températures comprises entre 16 ° et 42 ° C, vous offrant un traitement chauffant pour ouvrir et désobstruer les pores, suivi d’un traitement plus frais pour dégonfler la peau et révéler un teint plus lumineux.

Prix: 89,99 £, Man Kind – achetez ici maintenant

8. Appareil à vapeur facial Panasonic EH-XS01









Avec un design mignon et ergonomique, le défroisseur facial de Panasonic est un excellent choix pour les voyages et la facilité d’utilisation.

Bénéficiant également de la technologie nano-ionique, qui est parfaite pour pénétrer plus profondément dans la peau, permettant d’éliminer plus d’impuretés et de renforcer l’élasticité de la peau.

Ajoutez simplement de l’eau et ajustez la vapeur à votre réglage le plus confortable.

Prix: 129,99 £, Cult Beauty – achetez ici maintenant

Maintenez l’expérience du spa à la maison de la tête aux pieds, découvrez les meilleurs spas à domicile dans lesquels il vaut la peine d’investir pour 2020.