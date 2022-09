Meilleurs cours de gestion de la colère en ligne pour commencer aujourd’hui

La colère est naturelle ; c’est une émotion qui se produit lorsque nous percevons une menace. Cependant, il y a des moments où la colère devient un mal à notre bien-être.

`Les problèmes de colère sont généralement définis comme :

Se fâcher fréquemment

Les niveaux de colère sont trop élevés pour la situation

Affecter vos relations et votre capacité à gérer la vie de tous les jours

Vous envisagez peut-être de suivre un cours de gestion de la colère si vous avez des problèmes de colère ou de rage. Souvent dispensés par un thérapeute, les meilleurs cours de gestion de la colère sont une forme de thérapie comportementale qui peut vous aider à identifier les déclencheurs et à gérer votre colère au quotidien. Les cours de gestion de la colère varient selon la durée, le coût et la méthode de livraison.

Voici nos choix pour les cours de gestion de la colère qui valent la peine d’être suivis.

Lire la suite: Meilleure thérapie en ligne

Thérapie-en-ligne.com Online-Therapy.com est un programme de thérapie par abonnement qui se concentre sur les comportements négatifs et les schémas de pensée associés à la colère. Ce programme est le meilleur cours global de gestion de la colère car il est bien organisé et très structuré. Contrairement à d’autres options de gestion de la colère en ligne, il vous met en contact avec un thérapeute qui travaillera individuellement avec vous. Bien qu’il n’y ait pas de cours spécifique de gestion de la colère à suivre avec Online-Therapy.com, la gestion de la colère peut faire partie de vos séances de thérapie. Les séances de thérapie hebdomadaires peuvent être prises par téléphone ou par appel vidéo. Les feuilles de travail et le contenu pédagogique correspondants sont disponibles. Une mise en garde pour Online-Therapy.com est qu’il existe des niveaux d’abonnement à plusieurs niveaux. Les appels vidéo hebdomadaires avec un thérapeute ne sont disponibles qu’aux niveaux supérieurs, tandis que le contenu éducatif est disponible à tous les niveaux. Le niveau de base propose un programme de thérapie cognitivo-comportementale en huit sections avec 25 feuilles de travail, des messages illimités à votre thérapeute, du yoga, des méditations et d’autres activités. Plus sont débloqué à mesure que les niveaux augmentent. Coût: Les abonnements commencent à 40 $ par semaine. Il y a une remise de 20% sur le premier mois. Les meilleures fonctionnalités d’Online-Therapy.com : Vous travaillez directement avec un thérapeute, ce qui permet une plus grande personnalisation en fonction de vos besoins.

Les cours de gestion de la colère d’Online-Therapy.com utilisent des méthodes de thérapie cognitivo-comportementale.

Des thérapies individuelles et familiales sont disponibles. Choses à considérer: Avec Online-Therapy.com, il n’y a pas de certificat d’achèvement à la fin.

Il existe des niveaux d’abonnement à plusieurs niveaux qui offrent différentes choses. Plus vous payez, plus de fonctionnalités sont disponibles.

La thérapie en ligne n’est pas disponible dans les 50 États.

Ouvrir le chemin Open Path propose à la fois des cours de gestion de la colère ordonnés par le tribunal et de croissance personnelle, disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Open Path entend vous aider à identifier ce qui déclenche votre colère et vous apprendre des moyens pratiques de gérer vos réactions. Les cours enseignent des techniques de réduction du stress comme la méditation. Open Path propose des cours abordables qui satisfont à la plupart des exigences des ordonnances judiciaires. Les cours varient en durée, de quatre (17 $) et jusqu’à 52 heures (115 $). Coût: Frais d’inscription uniques de 5 $. Les cours commencent à 17 $. Les meilleures fonctionnalités d’Open Path : Open Path annonce un premier cours gratuit, ce qui en fait une bonne option pour les personnes à petit budget.

Vous recevez un certificat instantané à la fin des cours, qui satisfera aux exigences du tribunal. Choses à considérer: Vous n’avez pas la possibilité de choisir ou de rechercher votre instructeur avant de vous inscrire à un cours Open Path.

Il n’y a pas d’options de cours en direct; tout est en ligne.

Udemy Udemy est la meilleure classe de gestion de la colère à petit budget disponible à seulement 16 $. Le cours de gestion de la colère Udemy vous offre 3 heures de contenu vidéo et 21 ressources téléchargeables que vous pouvez conserver une fois le cours terminé. Udemy propose une classe courte qui n’a pas accès à un thérapeute ; c’est une option simple. Mais c’est pourquoi beaucoup de gens l’aiment. Un avantage que j’ai aimé dans les cours Udemy est que vous pouvez prévisualiser le cours avant de le suivre. Étant donné qu’Udemy propose de nombreux cours de gestion de la colère, c’est un excellent moyen de vous assurer de choisir le cours qui correspond le mieux à vos besoins. Coût: 16 $ pour des techniques de gestion de la colère qui fonctionnent réellement Meilleures fonctionnalités d’Udemy : Il existe plusieurs cours de gestion de la colère parmi lesquels choisir avec Udemy.

C’est en ligne et vous pouvez prendre le temps nécessaire pour terminer votre cours.

Accès à vie aux ressources après la fin du cours. Choses à considérer: Les vidéos Udemy sont toutes préenregistrées, il n’y a donc aucune interaction avec un conseiller.

Le certificat d’achèvement n’est pas garanti pour répondre à une exigence du tribunal.

Mieux aider Betterhelp est notre choix pour la meilleure thérapie de gestion de la colère en raison de son offre solide et de ses professionnels qualifiés. Betterhelp n’offre pas de cours de gestion de la colère à votre rythme et complet au fur et à mesure. Au lieu de cela, avec Betterhelp, vous obtenez une option de thérapie à service complet qui peut se concentrer sur la racine de vos problèmes de colère et proposer des solutions et des stratégies d’adaptation. Betterhelp est un bon choix pour ceux qui veulent une expérience de thérapie plus impliquée pour surmonter leur colère plutôt qu’un certificat à la fin. Communiquez par SMS ou par appels. Des cours de gestion de la colère et des thérapies de groupe sont disponibles. Coût: Les séances coûtent entre 60 $ et 90 $ par semaine. Le prix dépend de vos besoins et des qualifications de votre thérapeute. Les meilleures fonctionnalités de Betterhelp : Il propose une approche thérapeutique complète de la gestion de la colère avec un réseau de 24 000 thérapeutes.

Betterhelp propose des séances de thérapie privées avec votre thérapeute, ce qui en fait une excellente option si vous souhaitez éviter les séances de groupe. Choses à considérer: Les offres de thérapie robustes rendent Betterhelp plus cher que les programmes de certificat simples.

Il n’est pas garanti qu’il soit accepté par les tribunaux.

Maîtres de la colère Maîtres de la colère offre l’un des meilleurs cours de gestion de la colère, dirigé par des instructeurs certifiés par la National Anger Management Association. Les cours en ligne proposés par Anger Masters sont à votre rythme, ce qui signifie que vous pouvez les suivre à votre rythme. Bien qu’il se concentre sur la gestion de la colère, vous avez la possibilité de suivre des cours personnalisés qui répondent à d’autres besoins. Vous avez la possibilité de choisir la durée de votre cours; Anger Masters propose des cours d’une durée de quatre à 52 heures. Coût: Les cours commencent à 25 $. Anger Masters offre une correspondance de prix si vous trouvez un produit plus abordable, parcours comparable. L’offre est de 50% du prix du concurrent. Les meilleures fonctionnalités de Anger Master: Le certificat gratuit d’achèvement est accepté dans les 50 États.

Si le tribunal ou votre employeur n’accepte pas le certificat, Anger Masters vous remboursera votre argent.

Vous contrôlez la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans vos cours. Choses à considérer: Anger Masters est entièrement en ligne et à votre rythme. Ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour vous si vous n’êtes pas quelqu’un qui aime l’apprentissage en ligne.

Vous n’êtes pas associé à un thérapeute, ce qui signifie qu’il n’y a pas de cours en direct.

Toutes les informations sont éducatives et non des conseils médicaux.

Le Groupe Logan Il peut être difficile de déterminer si un tribunal reconnaîtra le cours de gestion de la colère que vous avez choisi. C’est là que Logan Group brille – il se spécialise dans la facilitation de la navigation dans le système judiciaire. Les cours sont flexibles et à votre rythme; vous les complétez quand vous avez le temps. Vous avez également la possibilité de choisir la durée du cours. Logan Group propose des cours mesurés en heures et d’autres en semaines – vous pouvez choisir votre degré d’implication. Il existe une variété de cours abordables disponibles via le groupe Logan, y compris des cours de vol à l’étalage, de rage au volant et de résolution de problèmes. Des conseillers agréés ont élaboré les cours du groupe Logan. Coût: Les cours commencent à 25 $. Les meilleures fonctionnalités de Logan Group : Logan Group propose un alignement des prix.

Vous pouvez imprimer une lettre “preuve d’inscription” à partir du tableau de bord. Choses à considérer: Il s’agit d’un programme entièrement en ligne, à votre rythme, sans accès à des thérapeutes.

Il n’y a pas de cours en direct auxquels participer.

Comment nous avons choisi les meilleurs cours de gestion de la colère en ligne

Pour sélectionner les meilleurs cours de gestion de la colère en ligne, nous avons évalué chaque programme sur plusieurs paramètres : la durée du cours, le coût, les avis des utilisateurs et les qualifications des instructeurs. Nous avons également examiné la façon dont le programme répond aux exigences des tribunaux et offre une preuve de réussite.

Questions fréquemment posées

Que sont les cours de gestion de la colère ? Les cours de gestion de la colère sont des cours conçus pour aider les individus à gérer leur colère grâce à des stratégies d’adaptation telles que la respiration profonde et la gestion du stress. Généralement dispensés par un thérapeute, les cours de gestion de la colère peuvent être dispensés en personne, en groupe ou en ligne.

Les cours de gestion de la colère fonctionnent-ils ? Oui, les cours de gestion de la colère fonctionnent. Une étude de 2017 a révélé que les niveaux d’agressivité des participants ont diminué dans les jours qui suivent les cours de gestion de la colère. Gardez à l’esprit que tous les cours de gestion de la colère ne sont pas identiques. Il est important d’évaluer chaque cours en fonction de vos besoins et de vos objectifs.

Comment choisir le meilleur cours de gestion de la colère ? Il existe de nombreux cours de gestion de la colère, qui varient tous en fonction de ce qu’ils offrent et de la manière dont ils le dispensent. La vérité est que tous ne seront pas les mieux adaptés à vos besoins spécifiques. Avant de vous inscrire à un cours de gestion de la colère, vous devez comprendre vos objectifs et vos besoins en matière de santé mentale. Voici les questions à se poser avant de choisir le meilleur cours de gestion de la colère :

Quels sont les signes de problèmes de colère? Les problèmes de colère sont marqués par l’incapacité à gérer la colère et l’expérience de niveaux de colère qui ne sont pas appropriés à la situation actuelle. Ceux qui ont des problèmes de gestion de la colère sont plus susceptibles de s’engager dans des disputes et des combats physiques. Les problèmes de colère peuvent également avoir un impact sur les relations interpersonnelles. Les cours et les thérapies de gestion de la colère offrent des moyens d’identifier les déclencheurs, de développer des stratégies d’adaptation et de contrôler les émotions. Lire la suite: Meilleures applications de santé mentale

Combien coûtent les cours de gestion de la colère ? Le prix des cours de gestion de la colère varie, mais on s’attend généralement à ce qu’un cours plus court de 4 heures coûte environ 25 $ à 30 $. Des cours plus poussés coûteront plus cher. La plupart des cours de gestion de la colère ne sont pas couverts par une assurance. Et certaines classes n’acceptent pas d’assurance du tout. Il y a des exceptions si le cours est considéré comme une urgence médicale. C’est une bonne idée de parler tôt avec votre compagnie d’assurance pour voir quel dépassement vous avez.

Quelle est la différence entre les cours de gestion de la colère et la thérapie ? La différence la plus significative entre les cours de gestion de la colère et la thérapie est votre relation avec le thérapeute. La thérapie traditionnelle a une ligne directe entre le thérapeute et le client. Le traitement est personnalisé selon vos besoins. Les cours de gestion de la colère, en revanche, sont souvent dispensés par des thérapeutes dans un cadre plus large. Les cours ne sont pas spécifiquement adaptés à vos déclencheurs de colère et à vos capacités d’adaptation. Ils peuvent se dérouler en groupe ou individuellement. Lire la suite: Meilleurs services de psychiatrie en ligne

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.