Tout comme les deux précédents jeux Spider, Spider-Man 2 de Marvel est tout sur les costumes. Que vous incarniez plutôt Peter Parker ou Miles Morales, plus tu avances dans le jeu, plus vous pourrez débloquer de combinaisons. Les costumes peuvent changer la façon le jeu entier ressemble et se sentet vous permettent souvent de vivre vos fantasmes d’araignée les plus fous.

Plusieurs combinaisons sont uniques au jeu lui-même, tandis que d’autres encore sont inspirées des bandes dessinées originales. Ensuite, il y a des costumes arrachés à pratiquement tout le monde. Homme araignée film. Les costumes, lorsqu’ils sont appliqués, peuvent vous donner l’impression de vivre dans ce film (ou, dans le cas de Miles, peut-être même dans d’autres films/bandes dessinées). La moitié du plaisir du jeu consiste à choisir et à changer ce que portent Miles ou Peter.

Sans compter les modules complémentaires de prévente ou les DLC, Peter et Miles (au moment où vous terminez le jeu) ont chacun 34 combinaisons. Cela fait beaucoup de costumes. Et heureusement, io9 compte de nombreuses personnes qui ont pu jouer au jeu. Moi-même, James Whitbrook et Justin Carter avons tous joué Spider-Man 2 et classé nos 10 costumes préférés pour Miles et Peter. Nous avons ensuite attribué ces points de classement, les avons combinés et avons dressé la liste suivante : nos 10 costumes préférés pour Miles et Peter dans Spider-Man 2 de Marveldésormais disponible sur PlayStation 5.

Remarque : Il y a quelques combinaisons de jeu ultérieures ici, donc si vous souhaitez y aller intact, nous vous suggérons de les éviter. De plus, toutes les photos sont prises en mode photo par l’éditeur James Whitbrook.