Meilleurs costumes d’Halloween pour animaux de compagnie

Alors que la saison effrayante approche à grands pas, une question hante la plupart des gens : que serai-je pour Halloween ? Une fois que vous avez choisi votre costume, assurez-vous de ne pas oublier votre compagnon à fourrure préféré.

Des citrouilles aux sbires, votre animal de compagnie peut être pratiquement tout ce que vous voulez qu’il soit. Je sais que mon petit chien ne peut pas être dérangé de porter un costume d’Halloween, mais le chat de mon cousin ne voit pas d’inconvénient à ce qu’on lui jette une tenue élaborée. Que votre chien soit aussi pointilleux que le mien ou plus adaptable comme le chat de mon cousin, voici une liste des meilleurs costumes d’Halloween pour tous les types d’animaux de compagnie.

Les classiques

Tout d’abord, jetons un coup d’œil aux costumes d’Halloween classiques pour votre animal de compagnie.

Moelleux Quand il est temps d’obtenir un moo-ooo-ve sur le costume d’Halloween de votre animal de compagnie, pensez à acheter ce joli deux pièces de vache pour eux. Non seulement le costume de vache classique est adorable, mais il semble également très confortable pour tous les amis à fourrure.

PetSmart Un costume de citrouille-lanterne est le meilleur moyen de puiser dans le véritable esprit d’Halloween. Ce costume de citrouille citrouille orange vif fera ressortir votre chien dans la foule.

Amazone Votre animal de compagnie n’a pas besoin de boire un Red Bull pour obtenir des ailes, ce costume de papillon super mignon le transformera en la créature volante qu’il a toujours voulu être. Le costume simple est livré avec un ensemble d’ailes et d’antennes pour compléter le look.

Pour les amoureux de la culture pop

Si vous êtes un amoureux de la culture “chiot” (désolé, j’ai dû le faire), ces costumes sont faits pour vous.

Petco Si vous ne voulez pas que votre animal soit habillé en ba-ba-ba-ba-ba-nana, habillez-le en serviteur. Les minions ont fait un retour incroyable cette année avec Minions : The Rise of Gru sorti en juillet dernier, alors pourquoi ne pas habiller votre animal de compagnie comme l’une des plus grandes icônes culturelles cette année ? Cet adorable costume de minion comprend une chemise avec une coiffe de minion.

Ville de fête Ce déguisement est un de mes préférés. Le costume Light-Up Zero Dog reproduit le chien de Jack Skellington dans The Nightmare Before Christmas. Ce costume comprend un haut fantôme léger avec une coiffe qui a un nez orange lumineux.

Cible Rien ne dit Halloween comme Michael Myers. Habillez votre animal de compagnie avec ce costume effrayant de Michael Myers qui comprend le costume et un masque et un couteau attachés. Ce déguisement fera courir les plus petits chiens qui le porteront aux plus gros animaux vers les collines !

Amazone Réveillez-vous et sentez le café cette année en habillant votre meilleur ami à quatre pattes en adorable barista Starbucks. Ce tablier vert simple est parfait même pour les animaux de compagnie les plus difficiles.

Pour les animaux difficiles

Soyons honnêtes, vous pouvez acheter autant de costumes élaborés pour votre animal de compagnie que vous le souhaitez, mais cela ne signifie pas qu’il voudra le porter. Voici quelques options pour les animaux qui ne peuvent tout simplement pas supporter de porter un costume complet.

Intelligent pour animaux de compagnie Ce pyjama coloré pour chien en bonbon constitue un costume parfait et respirant pour votre animal de compagnie. Le pyjama a un joli motif de bonbons à l’extérieur avec un patch au milieu qui dit “Eye Candy”. Le pyjama en bonbon fera à coup sûr de votre chien le régal pour les yeux de tous les autres animaux cet Halloween.

Cible Ces ailes de chauve-souris sont parfaites pour les chats et les chiens les plus difficiles. Les ailes réfléchissantes sont attachées à un harnais afin que votre animal ne soit pas trop irrité par elles.

Cible Habillez votre animal de compagnie comme l’un des desserts les plus appréciés qui soit – un beignet ! Cet adorable costume de beignet s’enroule simplement autour du cou de votre animal de compagnie, c’est aussi simple que cela. Avec peu d’effort, votre animal de compagnie sera la plus belle friandise de cet Halloween.

Amazone En cas de doute, un t-shirt festif d’Halloween résoudra tous vos dilemmes de costume. Il y a tellement d’options pour les t-shirts d’Halloween que vous pouvez demander à votre animal de compagnie de vous représenter film d’Halloween préféré ou optez simplement pour une conception basique de citrouille ou de fantôme d’Halloween.