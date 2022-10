Meilleurs costumes d’Halloween (jusqu’à présent)

SZN EFFRAYANT !

Halloween 2022 a déjà pris un bon départ effrayant avec des costumes super créatifs, follement nostalgiques et hilarants de didy, Ciara, Chloé Bailey, Kerry Washington, Janelle Monae, Kim Kardashianet bien d’autres qui ont compris le devoir de cette année.

Jusqu’à présent, nous avons vu des costumes accrocheurs de célébrités et des shmegulars réguliers sur les réseaux sociaux qui ont tout fait avec leurs looks viraux.

ILS MANGENT SI MAL. pic.twitter.com/CqwWgBawr0 – indi (@UGHBARBlE) 28 octobre 2022

En ce moment même, le Joker de Diddy semble gagner Halloween suivi de près par Lionel Richie de Kerry Washington, Tyga‘s ET, et les enfants Kardashian avec d’autres costumes incroyables en route.

Notre fille Lizzo nous a donné plusieurs costumes qui incluaient sa transformation en Roche chrétienne qui a fait sensation en ligne.

Dans son message, Lizzo a recréé un clip viral de l’époque de Rock sur South Central Baddies, récitant sa célèbre réplique : “Je ne sais pas qui gifler”.

Les fans dans les commentaires ont adoré le costume qui, naturellement, a attiré des mers de haineux qui ont comparé le corps de Lizzo à celui de Chrisean tout en essayant de faire valoir les gros costumes.

“Maintenant, quand Chrisean revient dans un gros costume … rappelez-vous comment vous riiez tous dans ces commentaires”, a tweeté quelqu’un en réponse au costume de Lizzo.

Je n’ai pas mis de « costume moulant » – vous pouvez vous déguiser en quelqu’un sans être offensant – rock allumé, je suis allumé, c’est tout l’amour. Ne le rendez pas bizarre 💅🏾 https://t.co/7UIPMSH34m – SUIVEZ @YITTY (@lizzo) 28 octobre 2022

Quelques instants plus tard, Chrisean a répondu au costume avec son approbation, commentant: “Awwwwwwwww j’adore ça.”

“J’espère qu’elle a mis un gros costume” 🤡🤡🤡 GTFOH pic.twitter.com/5FinJme5Yg – SUIVEZ @YITTY (@lizzo) 28 octobre 2022

Avec Halloween demain, nous sommes sûrs de voir plus de costumes bouleversants sur Internet des précédents MVP de Spooky SZN Cardi B, Flo Milli, Saweetie, Le week-end, Majors de Tabria (avec un autre hommage EPIC ?), Heidi Klumet peut-être Beyoncé (qui abandonne généralement son costume des semaines plus tard).

Quel est votre déguisement d’Halloween préféré que vous avez vu ce week-end ? Dites-nous ci-dessous et découvrez les MEILLEURS costumes absolus (jusqu’à présent) sur le flip.