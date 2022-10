Meilleurs costumes d’Halloween de célébrités 2022, de Mystique de Kim Kardashian à Malefoy de Jojo Siwa – National

Même les plus grands noms d’Hollywood aiment participer à l’amusement d’Halloween.

De l’effrayant au drôle, les artistes de toutes sortes ont utilisé leurs équipes glamour (et dans certains cas, un budget énorme) pour donner vie à leurs costumes. Pour bon nombre des célébrités les plus aimées au monde, il n’y avait clairement pas d’Amazon de dernière minute à la recherche d’une tenue.

En 2021, plusieurs célébrités ont servi des looks fabuleux – qui peut oublier Baby Yoda de Lizzo, Miss Creature de The Black Lagoon d’Ariana Grande ou Dorothy de Harry Styles ?

En 2022, la barre était encore plus haute – et nous avons rassemblé certains des meilleurs costumes d’Halloween de célébrités que nous ayons vus jusqu’à présent.

L’histoire continue sous la publicité

Kim Kardashian

Kim Kardashian est allée au-delà pour son costume Mystique cette année. Les contacts jaunes et la peinture faciale bleue de la star de la télé-réalité ont donné vie au héros de la bande dessinée Marvel, tout en gardant ce côté sexy classique de Kardashian. (On ne sait toujours pas avec quel succès la star a utilisé les toilettes dans le costume – quoique impressionnant.)

Psaume, Nord, Chicago et Saint West

L’histoire continue sous la publicité

Kim ne pouvait pas être la seule Kardashian à porter un superbe costume cette année. Même ses enfants Psalm, North, Chicago et Saint West se sont amusés et se sont déguisés en un groupe de musiciens emblématiques. Kardashian a partagé plusieurs photos des enfants déguisés en Aaliyah, Sade, Snoop Dogg et Eazy E – probablement une nette différence avec les autres enfants de leur âge qui s’habillent généralement en princesses et en monstres.

Kylie Jenner

Kylie Jenner a longtemps été louée pour ses costumes d’Halloween, mais cette année, elle a tout mis en œuvre. Habillée comme la mariée de Frankenstein, Jenner était émotive et belle. Elle a transformé ce monstre de cinéma classique en une beauté moderne, mais elle ne s’est pas arrêtée là.

Dans son deuxième costume d’Halloween cette année, Jenner a été stupéfaite en Elvira. Avec son chignon massif et son décolleté en V profond, Jenner était une maîtresse des ténèbres convaincante.

L’histoire continue sous la publicité

Kendall Jenner

Vous ne pouvez pas arrêter ces Kardashians/Jenners ! Kendall Jenner déguisé en Histoire de jouet‘s Jessie – même si la poupée de Jenner portait un pantalon beaucoup plus effronté. Elle a légendé avec flirt sa publication Instagram, “Eh bien, n’êtes-vous pas simplement le jouet spatial le plus adorable.”

Khalid

L’histoire continue sous la publicité

L’artiste R&B populaire Khalid est également allé en tant que Histoire de jouet caractère cette année, et même posé dans une boîte de présentation grandeur nature. Bien sûr, il n’a pas oublié la signature de Woody “Andy” sur le bas de sa botte. Yee-haws tout autour!

Jojo Siwa

Faisant bon usage de sa nouvelle tenue courte, Jojo Siwa s’est déguisée en Harry Potter personnage Drago Malefoy. L’ancien Mamans de danse La star a même posté plusieurs vidéos d’elle-même en train de synchroniser ses lèvres (plutôt de manière convaincante !) avec les répliques de Malefoy tirées des films.

L’histoire continue sous la publicité

Janelle Monae

Janelle Monáe avait facilement l’un des costumes d’Halloween de célébrités les plus impressionnants cette année. Même pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma Le cinquième élément, ce costume frappe par sa qualité. Monáe a également partagé une vidéo d’elle-même imitant la performance d’opéra de Diva Plavalaguna du film.

didy

L’histoire continue sous la publicité

Diddy (alias Sean Combs) a apporté le drame cet Halloween. Bien que le Joker ne soit en aucun cas une idée de costume originale, la plupart ne le font pas comme Diddy. Le rappeur a posté plusieurs photos de lui-même suspendu à une voiture de police et tirant un lance-flammes sur Instagram. Étonnamment convaincant.

Ciara

1, 2 Étape La chanteuse Ciara et sa fille de cinq ans, Sienna, étaient superbes dans le rôle de Serena et Venus Williams. Dans un remake effronté de “Got Milk?” des stars du tennis des années 2000. annonce, la paire mère-fille arborait des tresses perlées et des moustaches de lait assorties. Au bas de la photo, Ciara a rendu hommage aux sœurs Williams en écrivant : « Aux meilleures athlètes féminines de tous les temps ! Vénus et Serena, Love Ci Ci et Si Si.

L’histoire continue sous la publicité

Kerry Washington

Kerry Washington a dit Bonjour comme Lionel Ritchie cet Halloween. L’acteur a abandonné son glamour hollywoodien habituel pour un look beaucoup plus vintage et a recréé la couverture de l’album éponyme de Ritchie. Washington a écrit qu’elle était “prête à embarrasser mes enfants Toute la nuit.” Il semble qu’elle ait tenu cette promesse, car elle a partagé une synchronisation labiale avec Ritchie’s Tu es.

L’histoire continue sous la publicité

Lizzo

Lizzo a produit trois costumes d’Halloween ce week-end, le tout avec une précision impressionnante. Tout d’abord, elle s’est déguisée en Chrisean Rock, la petite amie récurrente du rappeur Blueface. La chanteuse, avec une dent manquante, a recréé le moment viral “Je ne sais pas qui gifler” de Rock sur sa page Instagram. Lizzo a cependant changé son faux tatouage de cou pour un portrait de son propre petit ami, plutôt que Blueface, que Rock a tatoué.

L’histoire continue sous la publicité

Ensuite, Lizzo a secoué une Marge Simpson plutôt convaincante. Complet avec de la peinture corporelle jaune et une perruque bleue gratte-ciel, il est sûr de dire que Lizzo l’a fait Les Simpsons matriarche justice.

@lizzo Aller tromper ou traiter 🔪 ♬ Son original – lizzo

Enfin, et facilement la plus niche de toutes, Lizzo s’est déguisée en Woo Wop, la sensation TikTok de six ans, plus connue pour ses costumes emo et sa chanson “Je veux tuer ma mère” qui est devenue un mème cette année. Lizzo a recréé le mème emblématique dans les chaînes de signature de Woo Wop et le bonnet noir reconstitué.

Kéké Palmer

Keke Palmer donne aux gens ce qu’ils veulent. En clin d’œil à la demande d’un fan pour le Non star pour jouer une action en direct Rapunzel “avec des tresses de boîte de 100 pieds”, Palmer déguisé en personnage, avec une tour. Elle a même téléchargé un court croquis sur Instagram, où elle a laissé tomber ses cheveux à un gentleman tenant une boombox.

L’histoire continue sous la publicité

Palmer s’est également déguisée en super-héros Marvel Rogue cette semaine, un autre personnage que les fans lui ont demandé de jouer.

Joe Jonas

L’histoire continue sous la publicité

Joe Jonas a choisi de “Go with the Flo” cet Halloween. Habillé en tant que porte-parole progressiste bien connu Flo, Jonas a prouvé que tous les grands costumes d’Halloween ne devaient pas être une tenue coûteuse et astucieusement conçue.

Frankie Jonas

Chaque jeune frère aime se moquer des membres plus âgés de sa famille, et Frankie Jonas ne fait pas exception. Cette année, lui et sa petite amie se sont déguisés en l’ancien couple A-list Joe Jonas et Taylor Swift. Il s’est même moqué de la bague de pureté de son frère aîné, que les frères Jonas avaient l’habitude de porter à l’époque.

—

Avons-nous manqué l’une de vos célébrités préférées? Faites le nous savoir!