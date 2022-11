MEILLEURS costumes d’Halloween de 2022

Et les gagnants d’Halloween sont…

Halloween 2022 a élevé Spooky SZN à un autre niveau avec plusieurs costumes à gros budget, des hommages impressionnants à la culture pop et des recréations hilarantes de moments viraux sur les réseaux sociaux qui ont brisé Internet.

Cette année didy a pris le contrôle de Gotham et d’Internet avec sa vision chaotiquement brillante du Joker de Heath Ledger qui a assuré sa couronne de roi d’Halloween.

Bonjour mes amis, je suis le Joker. Je détourne Halloween ! Hahahaha 🃏🖕🏿🎃 pic.twitter.com/LtggxdqkCR – AMOUR (@Diddy) 30 octobre 2022

D’autres gagnants ont été Winnie Harlowc’est Michael Jackson/Iman costumes de la vidéo classique “Remember The Time”, Kerry Washingtonla transformation de en Lionel Richie, Donald Faisonla fille de qui fait fondre notre cœur comme Dionne Davenport, Halle Bailey magnifique comme Neytiri de “Avatar”, Janelle Monae aller plein Wondaland, et plus encore.

La reine d’Halloween Heidi Klum a encore une fois séduit tout le monde avec son costume EPIC Halloworm qui, nous en sommes sûrs, a pris plusieurs heures à assembler.

“L’inspiration était vraiment comme un ver”, a-t-elle déclaré dans une interview avec “Good Morning America”. “L’année dernière, je voulais être un arbre et un arbre aussi était très difficile à faire”, ajoutant: “Je suis juste ravi que nous puissions tous célébrer à nouveau, nous rencontrer. Ces deux dernières années, à cause de la pandémie, nous avons été en quelque sorte restreints et nous n’avons pas pu faire de grandes fêtes. Je suis donc heureux que nous puissions tous nous réunir à nouveau et nous amuser ensemble et nous voir, voir les costumes de tout le monde – c’est ce qui me passionne toujours le plus.

Klum se tortilla, se tortilla et se glissa aux côtés de son mari Tom Kaulitz à sa 21e fête d’Halloween annuelle présentée par Now Screaming, Prime Video, Baileys Irish Cream Liqueur à Sake No Hana au Moxy Lower East Side à New York.

Qui a gagné Halloween 2022 ? Si ce n’est pas Diddy, alors qui ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil sur les MEILLEURS costumes d’Halloween de l’année.