Meilleurs contrôleurs Xbox Series X et Series S pour 2022

En raison de l Xbox série X et la rétrocompatibilité de S avec les accessoires de la génération précédente, vous avez probablement plus d’un contrôleur Xbox qui traîne. Cependant, les contrôleurs de jeu s’usent et peuvent être endommagés, ce qui rend important d’avoir des extras à portée de main. En plus de cela, il existe différents types de contrôleurs qui peuvent vous offrir des avantages, tels que la gamme de pads de jeu hardcore de Scuf.

Nous avons testé des contrôleurs officiels et tiers, dont la plupart font également office de contrôleurs de jeu pour PC. Certains sont câblés et d’autres sont sans fil. Les contrôleurs filaires non Microsoft peuvent être beaucoup moins chers, et certains joueurs préfèrent les connexions filaires pour réduire le décalage dans les matchs compétitifs. Cela dit, le contrôleur officiel, disponible dans une grande variété de couleurs, reste la référence absolue, même s’il peut parfois être difficile de le trouver en stock.

Si vous voulez juste une bonne manette sans fil standard pour la Xbox Series X ou la Xbox Series S, commencez par celle qui est fournie dans la boîte. Disponible en plusieurs couleurs, la manette Xbox de Microsoft n’est peut-être pas la meilleure manette en termes de fonctionnalités, mais elle est confortable, avec une belle action de bouton, et peut durer jusqu’à 40 heures d’utilisation de jeu active sur quelques AA. piles. Et si vous préférez les piles rechargeables, il y a plusieurs options disponibles — J’ai utilisé ChargePlay Duo d’HyperX , qui verrouille le contrôleur en place pour le chargement. Il y a une prise jack 3,5 mm sur le bord avant à côté du port d’extension pour connecter des accessoires tels que un clavier de chat qui s’insère entre les poignées ou commandes audio pour votre casque . Vous pouvez également remapper les boutons de cette manette sans fil Xbox, retourner les manettes et utiliser d’autres personnalisations avec l’application Xbox Accessories.

Nous aimons le contrôleur filaire PowerA comme une bonne option peu coûteuse lorsque vous avez besoin d’un contrôleur Xbox supplémentaire pour les invités ou d’un à utiliser pendant que votre contrôleur sans fil se recharge. Il y a deux boutons supplémentaires au bas du contrôleur qui peuvent être mappés à la volée ainsi qu’une prise jack 3,5 mm à l’avant pour un casque. Juste au-dessus de la prise en haut se trouve une bascule pour le volume et une mise en sourdine du chat ainsi qu’une texture en diamant en bas pour une meilleure prise en main. De plus, comme de nombreux contrôleurs PowerA, il est disponible en plusieurs couleurs.

Josh Goldman/Crumpe

La richesse des fonctionnalités est un euphémisme en ce qui concerne le Wolverine V2 Chroma. Les boutons ABXY et le D-pad utilisent tous des commutateurs Razer Mecha-Tactile. Ils se sentent incroyables, avec une réponse nette et un clic satisfaisant similaire aux clics d’une souris. Il y a également six boutons supplémentaires : deux pare-chocs supérieurs et quatre déclencheurs inférieurs. Les déclencheurs inférieurs sont particulièrement agréables car leur conception leur donne l’impression d’être des pagaies que vous trouverez sur d’autres contrôleurs professionnels, mais avec un design plus robuste comme les déclencheurs arrière. Il existe également des verrouillages pour les déclencheurs arrière RT / LT. Faites glisser les commutateurs et ils réduisent de moitié la distance parcourue pour des prises de vue rapides.

Le Razer Wolverine comprend également quelques capuchons de manette supplémentaires : un capuchon concave plus haut pour la précision, un capuchon bombé pour des mouvements plus rapides. Il existe également des lumières RVB et vous pouvez utiliser l’application Synapse de Razer pour Xbox ou PC pour les modifier et remapper les boutons du contrôleur.